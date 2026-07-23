Тренер по йоге назвал 3 упражнения, которые лучше статических растяжек для подвижности бедер, силы и баланса

Ягодичный мостик / © Credits

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Часто из-за того, что мы целый день сидим за столом или не разнообразим свои упражнения, нарушается подвижность наших суставов. Все начинается с бедер.

Но улучшение силы и подвижности в этой зоне не означает, что нужно целый день проводить в статических растяжках, таких как поза лягушки или растяжка голубя. Вы должны мобилизовать мышцы, окружающие бедра, такие как ягодичные мышцы.

Эти крупные, сильные ягодичные мышцы помогают при выполнении всех повседневных движений — от подъема по лестнице до ходьбы. Когда они перегружены в тренажерном зале (скажем, вы делаете много приседаний), растяжка может быть неудобной. Когда же они недостаточно нагружены, соединительные ткани, окружающие ягодицы и бедра, со временем сокращаются, как термоусадочная пленка, поэтому растяжка также будет вызывать дискомфорт. Это может привести к компенсации со стороны других мышц, создавая дисбаланс и дисфункцию.

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Независимо от причины, напряжение в бедрах может привести к более серьезным проблемам, если не принять меры по устранению основной причины.

Woman&Home публикует рекомендации тренера по фитнесу, которая советует включить эти три упражнения в свой распорядок дня.

Джива-флоу

Джива-флоу требует силы и баланса — двух качеств, которые помогают улучшить общую стабильность бедер и укрепить внутреннюю часть бедер, что зачастую не учитывается при работе над силой нижней части тела в целом.

Вот как это сделать:

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Сделайте выпад правой ногой вперёд, поднимите заднее колено и положите руки на блоки (или книги), расположенные перед правой ногой. Вдохните, надавите правой ногой вниз, чтобы поднять левую ногу за спину. Выдохните, согните оба колена и подтяните левое колено за правое, чтобы скрестить бедра. Сожмите внутреннюю часть бедер. Вдохните и надавите правой ногой вниз, чтобы выпрямить обе ноги, и снова поднимите левую ногу за спину. Повторите 3–5 раз, затем поменяйте сторону.

Сканда-флоу

Ваши внутренние мышцы бедра, также известные как аддукторы, могут напрягаться из-за недостаточной нагрузки, и «Сканда-флоу» — отличный способ их растянуть.

Вот как это сделать:

Примите широкую стойку и опустите кончики пальцев на пол или блоки. Выпрямите руки, чтобы вытянуть позвоночник, и попробуйте немного приподнять седалищные кости вверх. Сделайте выдох и согните правое колено, но — и это важно — старайтесь держать мизинец левой ноги прижатым к полу. Вдохните, возвращаясь в центр, и выдохните в другую сторону. Повторите 3–5 раз с каждой стороны.

Мостик

«Мостик» — это классическая поза йоги, которую рекомендуют в качестве упражнения для ягодиц, а также как способ растянуть сгибатели бедра.

Как выполнять ягодичный мостик:

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Из положения лежа согните колени и поставьте ноги на ширине бедер, руки опустите вдоль бедер. Начните движение, подтянув таз, чтобы прижать поясницу к полу. Вдохните и надавите ступнями вниз, поднимая бедра вверх и вытягивая руки над головой. Сожмите ягодичные мышцы в верхней части. Выдохните и опустите руки и бедра назад, стараясь расслабить позвоночник по одному позвонку за раз. В последнюю очередь расслабьте копчик и позвольте пояснице приподняться. Повторите 3–5 раз.

Почему в бедрах ощущается напряжение

Подвижность, которую мы обычно называем «гибкостью», касается движения, происходящего в ваших суставах. Хотя степень, в которой ваши бедра могут двигаться в любом направлении, зависит от уникальной структуры ваших суставов, окруженных 20 мышцами, и именно они обеспечивают вам как подвижность, так и стабильность во время движения. Мышцы на самом деле не могут быть напряжёнными или гибкими, как мы обычно о них думаем, но они могут быть сильными или слабыми, и, к сожалению, оба этих состояния могут ограничивать подвижность вашего тазобедренного сустава.

Когда вы растягиваете бедра и чувствуете дискомфорт или сопротивление со стороны тела, на самом деле ваша нервная система реагирует на непривычный диапазон движений и напрягается, чтобы избежать травм. Это может означать, что вы не хотите тратить много времени на растяжку, потому что это неудобно. Это превращается в замкнутый цикл, который может привести к долгосрочным проблемам со здоровьем, таким как синдром грушевидной мышцы. Это состояние, при котором небольшая мышца, расположенная глубоко в ягодицах, напрягается и сдавливает ягодичный нерв. По оценкам, он является причиной 17% случаев хронической боли в пояснице, и, согласно данным Harvard Health, этим страдают в шесть раз больше женщин, чем мужчин.

Поддержание подвижности и силы бедер важно для долголетия и качества жизни в пожилом возрасте.

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