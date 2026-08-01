Гиря / © Credits

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Гири — одно из самых недооцененных фитнес-снаряжений, которое стоит иметь дома. Их уникальная форма ставит под угрозу равновесие так же, как вес — силу, превращая даже самые простые упражнения в тренировку для всего тела.

Как тренироваться с гирями, рассказывает Woman&Home.

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Вот почему даже 20-минутная тренировка с гирями может дать результат, говорит Джессика Робинсон, персональный тренер. Их можно использовать как для силовых тренировок, так и для кардиотренировок в рамках одного занятия. Вы можете выполнять контролируемые силовые упражнения, такие как становая тяга, приседания с гирей и жим на плечи, а также взрывные, динамичные движения, такие как махи и рывки гирями. Эти баллистические упражнения являются уникальным преимуществом гирь, и зачастую их эффективнее и комфортнее выполнять, чем с гантелями.

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Пример 20-минутной тренировки с гирями

Выполняйте каждое упражнение заданное количество раз, прежде чем переходить к следующему. Выполняйте каждое упражнение одно за другим, один раунд за другим, тренируясь без перерыва в течение 20 минут. Если вам нужно сделать перерыв, сделайте его.

Махи с гирей

Встаньте на ширине плеч, удерживая гирю между ногами. Сгибайте бедра (отведите ягодицы назад, слегка согнув колени и держа спину прямо) и возьмите гирю обеими руками. Энергично выдвигайте бедра вперед, используя инерцию (а не руки), чтобы поднять гирю до уровня груди. Держите локти плотно прижатыми к бокам тела, а мышцы кора напряженными. Контролируйте возвращение гири в исходное положение. Повторите это упражнение девять раз, а затем переходите к следующему.

Приседания

Держите две гири в положении передней стойки — возьмитесь за ручку и переверните гирю вверх дном, опираясь гирями на внешнюю сторону предплечий и плеч. Держите локти согнутыми и слегка направленными вперед. Держите локти под углом примерно 90 градусов, а корпус напряженным. Приседайте, пока ваши бедра не окажутся как минимум параллельны полу, держа грудь высоко на протяжении всего упражнения. Повторите приседания 15 раз, затем переходите к следующему упражнению.

Альпинист

Начните с высокой планки, расположив плечи над руками.

Поочередно подтягивайте каждое колено к груди, сохраняя стабильное положение таза и туловища.

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Повторите это упражнение 21 раз, а затем сделайте небольшой перерыв или снова приступите к махам гирей.

Достаточно ли 20-минутной тренировки

Непрерывная работа с гирей в течение 20 минут — этого упражнения более чем достаточно, чтобы заметить изменения в вашей сердечно-сосудистой форме и силе, если вы выполняете его достаточно часто.

Гири — отличный инструмент для домашних тренировок, поскольку они универсальны, занимают мало места и подходят для людей любого уровня физической подготовки. Одно из их главных преимуществ заключается в том, что они позволяют выполнять упражнения на всё тело, делают ваши тренировки более эффективными с точки зрения затраченного времени и задействуют сразу несколько групп мышц.

Гири также не занимают много места дома и могут заменить некоторые крупные тренажеры.

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