Тренировка рук по методике Тейлор Свифт: какие упражнения помогут добиться желаемого результата

Тейлор Свифт / © Associated Press

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Сильные и рельефные руки Тейлор Свифт на протяжении многих лет привлекают внимание, а в последнее время — в связи с её свадьбой.

Как добиться такого прекрасного результата, рассказывает Healthline.

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Итак, сосредоточьтесь на том, чтобы стать здоровее и сильнее, и при этом будьте последовательны в своих тренировках.

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Начните с простых упражнений для укрепления рук

Чтобы укрепить руки, необязательно использовать сложное оборудование или выполнять сверхсложные упражнения. Вы можете начать с сочетания упражнений с собственным весом и упражнений с отягощением — для этого подойдут фитнес-резинки, гантели или даже подручные предметы, которые уже есть у вас дома.

Упражнения с собственным весом — отличный старт. Попробуйте отжимания от стены, облегчённые отжимания, обратные отжимания (например, от стула) и планку — это поможет укрепить руки и верхнюю часть тела.

Когда вы почувствуете уверенность в своих силах, можно добавить следующие упражнения для рук:

Сгибание рук с гантелями (на бицепс): Возьмите гантели в обе руки; опустите руки вдоль туловища, ладони направьте вперёд. Держа локти близко к телу, сгибайте руки, поднимая гантели к плечам, а затем медленно опускайте их вниз.

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Разгибание рук с гантелью (на трицепс): Возьмите одну гантелю обеими руками и поднимите её над головой. Сгибайте локти, опуская гантелю за голову (держите плечи близко к ушам), а затем выпрямляйте руки, поднимая вес вверх.

Жим гантелей вверх: Возьмите гантели в обе руки и держите их на уровне плеч, ладони направлены вперёд. Выжимайте гантели вверх, пока руки полностью не выпрямятся, а затем верните их в исходное положение на уровне плеч.

Расправление рук с гантелями в стороны: Возьмите гантели в обе руки; опустите руки вдоль туловища, слегка согнув их в локтях. Поднимите руки в стороны примерно до уровня плеч, а затем медленно опустите их.

Тяга с эспандером: закрепите эспандер перед собой и возьмитесь за его концы обеими руками. Отводите локти назад вдоль туловища, сводя лопатки, а затем медленно вернитесь в исходное положение.

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Если у вас нет гантелей, можно использовать подручные средства, например, бутылки с водой.

Какое бы упражнение вы ни выбрали, начинайте с такого уровня нагрузки, который позволит вам выполнять движения с правильной техникой. По мере того как вы будете становиться сильнее, можно постепенно увеличивать сложность тренировок.

Тренируйте не только бицепсы и трицепсы

Чтобы руки стали рельефными, нужно работать не только над мышцами передней и задней частей плеча. Ваши плечи, грудь и спина также играют важную роль в развитии силы и формировании верхней части тела.

Чтобы мышцы рук и верхней части тела стали более рельефными, важно уделять внимание следующим участкам:

бицепсы;

трицепсы;

плечи (дельтовидные мышцы);

грудь (грудные мышцы);

мышцы спины, в частности трапециевидные мышцы и широчайшие мышцы спины.

Именно поэтому особенно полезными могут быть многосуставные (базовые) упражнения. В отличие от изолированных движений, задействующих только одну мышцу, такие упражнения, как отжимания или тяга, задействуют сразу несколько групп мышц.

Многосуставные упражнения — например, отжимания и тяги — отлично подходят, поскольку задействуют сразу несколько групп мышц.

Эти движения можно дополнить более целенаправленными упражнениями, такими как:

сгибание рук на бицепс;

разгибание рук на трицепс;

отведение рук в стороны (для плеч).

Воспринимайте подход Тейлор Свифт к фитнесу как источник вдохновения, а не как инструкцию, которую нужно копировать

Физическая форма Тейлор Свифт привлекала внимание на разных этапах её карьеры и личной жизни. Её тренировочный путь на протяжении многих лет демонстрирует, как программа занятий может меняться в зависимости от поставленных целей и физических требований, которые предъявляет к вам жизнь.

Готовясь к туру Eras Tour, Свифт рассказала изданию TIME, что начала физическую подготовку примерно за шесть месяцев до первого концерта. Её режим тренировок включал бег на беговой дорожке во время исполнения всего концертного репертуара, трёхмесячные занятия танцами, а также специализированную программу силовых упражнений, общей физической подготовки и работы с отягощениями.

Её давний тренер Кирк Майерс позже рассказал изданию Vogue, что к подготовке певицы подходили так же, как к подготовке профессионального спортсмена.

В перерывах между гастролями Свифт могла тренироваться до шести дней в неделю, уделяя занятиям до двух часов ежедневно. Во время тура количество посещений спортзала сокращалось примерно до двух раз в неделю, а акцент смещался на поддержание силы, стабильности, подвижности и правильной биомеханики тела.

Недавно журнал Elle сообщил, что внедорожник Свифт заметили по дороге в частный спортзал — это произошло незадолго до её свадьбы летом 2026 года.

Что вы можете сделать с помощью программы тренировок Swift

Программа тренировок Свифт была разработана с учетом ее личных целей и физических нагрузок, связанных с выступлениями. Обычному человеку вовсе не обязательно проводить в спортзале по два часа каждый день, чтобы добиться прогресса. Зато ваш график тренировок может соответствовать именно вашим целям, уровню физической подготовки и образу жизни.

Если ваша цель — сделать руки сильнее и рельефнее, стоит обратить внимание на несколько принципов:

Уделяйте рукам особое внимание. Если вы хотите сделать руки сильнее и рельефнее, тренируйте верхнюю часть тела несколько раз в неделю.

Не забывайте про всё тело. Не стоит сосредотачиваться только на руках и верхней части тела, игнорируя при этом ноги и мышцы кора.

Заложите прочный фундамент. Тренировка мышц кора и нижней части тела поможет улучшить общую силу и устойчивость, что, в свою очередь, будет способствовать более эффективному выполнению упражнений для верхней части тела.

Разнообразьте тренировки. Стоит сочетать целевые упражнения для рук с силовыми тренировками для всего тела, кардионагрузками, а также упражнениями на гибкость и подвижность.

Лучший подход — это сбалансированная программа, охватывающая все основные группы мышц, но в то же время предусматривающая дополнительное внимание к рукам, если именно это является вашей целью».

Планируйте две-три тренировки для верхней части тела в неделю

Больше — не всегда лучше. Между тренировками мышцам нужно время для восстановления и адаптации.

Если вы хотите сделать руки и мышцы верхней части тела более рельефными, достаточно тренироваться не реже трёх раз в неделю и обязательно делать перерывы для восстановления мышц.

Тренировки два раза в неделю также помогают развивать или поддерживать силу, тогда как занятия только один раз в неделю могут замедлить прогресс.

Лучше всего начинать с меньшего веса, выполняя 3 подхода по 8–12 повторений для каждого упражнения. Со временем, по мере роста силы, можно постепенно увеличивать нагрузку или же увеличить количество повторений до 12–15, если основное внимание уделяется мышечной выносливости.

К тому же тренировки с отягощениями вовсе не означают, что ваши руки автоматически станут значительно больше в объеме. Некоторые опасаются, что силовые тренировки сделают руки слишком массивными, но это не обязательно так. Чтобы значительно увеличить объем мышц, требуется время, регулярные тренировки и правильное питание.

Подождите некоторое время, чтобы увидеть результаты

Изменения в силовых показателях могут проявиться раньше, чем станут заметны изменения во внешнем виде.

Когда вы начинаете регулярно заниматься силовыми тренировками, уже через несколько недель можете почувствовать, что ваши руки стали сильнее.

Начальный прирост силы отчасти объясняется тем, что организм учится более эффективно задействовать и координировать мышцы, участвующие в упражнении.

Более заметные изменения обычно требуют больше времени; они зависят от таких факторов, как ваш исходный уровень физической подготовки, регулярность тренировок и питание.

Заметные изменения в рельефе мышц могут начать проявляться примерно через 3–4 недели, хотя результаты могут варьироваться в зависимости от человека, его усердия, питания и исходного уровня подготовки.

Благодаря регулярным тренировкам в течение 2–3 месяцев вы сможете заметить более заметные улучшения в силе и рельефе мышц.

Подкрепляйте тренировки правильным питанием и восстановлением

Тренировки — это лишь одна из составляющих процесса укрепления мышц. Потребление достаточного количества белка способствует восстановлению и росту мышечной ткани; если распределить потребление белка между основными приёмами пищи и перекусами, будет легче обеспечить суточную потребность организма.

Также важно потреблять достаточное общее количество калорий и включать в рацион углеводы, богатые клетчаткой — например, цельные злаки, фрукты, бобовые и крахмалистые овощи, — чтобы обеспечить организм энергией для тренировок.

Сбалансированное питание с достаточным содержанием белка, поддержание водного баланса, регулярные физические нагрузки и полноценный отдых помогут вам достичь поставленных целей.

Если среди ваших целей также есть уменьшение количества жировой ткани, то сочетание силовых тренировок с другими видами физической активности и соблюдение режима питания, которого вы сможете придерживаться в течение длительного времени, сделают мышечный рельеф более выразительным. Однако изменения в составе тела требуют времени, и у каждого они будут происходить по-разному.

Чтобы руки стали подтянутыми, нужны время, терпение и регулярность.

Начните с упражнений с умеренной нагрузкой, выполняя их 2–3 раза в неделю. Тренируйте всё тело, уделяя особое внимание рукам (если именно это является вашей целью), и постепенно увеличивайте сложность по мере того, как будете становиться сильнее.

Правильное поддержание организма — достаточное количество белка, углеводы с высоким содержанием клетчатки, надлежащий водный баланс, полноценный сон и отдых — также будут способствовать росту мышц и их восстановлению.

Самое главное — сосредоточьтесь на том, чтобы становиться сильнее и заниматься регулярно. Чтобы сделать мышцы рук более рельефными, нужны время, терпение и режим тренировок, соответствующий вашим целям и образу жизни.

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