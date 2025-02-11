Тренировки для занятых: как вписать спорт в плотный жизненный график

Чем чаще всего объясняется отсутствие спорта в жизни людей? Обычно – нехваткой свободного времени.

Чемпион Европы по бодибилдингу 2019 года, профессиональный боксер и тренер чемпионов Максим Приходько знает, как интегрировать тренировки даже в самое плотное расписание жизни. Если вы всегда в движении, у вас много работы и семейных обязанностей или вы просто не хотите тратить часы на занятия в тренажерном зале – эти советы действенны и очень эффективны.

Главное – планирование

Первое, с чего нужно начать, – это сделать спорт частью вашего расписания жизни, так же как важные дела или встречи. Четко определите дни недели и время тренировок, и соблюдайте это расписание. Такой график поможет находить время на занятия и устранит причины для отговорок.

Краткие высокоинтенсивные интервальные тренировки (ВИИТ)

Для занятых людей идеальным выбором интеграции занятий спортом в плотный жизненный график являются короткие высокоинтенсивные интервальные тренировки. Всего 20-30 минут методики ВИИТ заменят час традиционных тренировок в спортзале.

ВИИТ – это тренировка, состоящая из 4-8 циклов коротких интенсивных упражнений, выполняемых на грани возможностей, которые продолжаются по 20-60 секунд и коротких (по 10-30 секунд) периодов отдыха.

Подтвержденные эффекты от ВИИТ — это эффективное сжигание калорий, улучшение состояния сердечно-сосудистой системы и ускорение метаболизма. Такие тренировки подходят людям любого уровня подготовки, но новичкам нужно начинать постепенно и прежде всего научиться технике выполнения упражнений.

Просыпайтесь раньше

Утренние тренировки – это не только время, но и энергия на весь день. Проснувшись на 30 минут раньше, вы успеете поработать над собой, прежде чем начнутся основные дела. Это отличный старт дня, способный обеспечить физической и умственной энергичностью, а также хорошим настроением.

Сочетайте тренировки с другими занятиями

Используйте короткие перерывы для физической активности. Делайте какие-либо движения дома, растягивайтесь в офисе, ходите, а не сидите, когда разговариваете по телефону. Все это – физическая активность, которая очень нужна вашему телу.

Используйте выходные дни

Если ваши будни перенасыщены делами, выходные могут стать отличной возможностью для более длительных тренировок. Занимайтесь в спортзале, прогуливайтесь по улицам, катайтесь на велосипеде или роликах. Компенсируйте таким образом менее физически активные дни недели.

Делайте ставку на регулярность, а не продолжительность

Лучше тренироваться 3-4 раза в неделю по 20 минут, чем 1 раз по два часа. Регулярность способствует постепенному прогрессу, а короткие занятия легче интегрировать в ежедневный график.

Мотивируйте себя целями

Четко определите, почему спорт важен для вас. Это может быть улучшение здоровья, снижение стресса или лучший внешний вид. Цель придает смысл усилиям и помогает продолжать, даже когда график напряженный.

И главное – меняйте свое видение, что спорт – это лишь о физической форме. Движение и физическая активность также поддерживает и ментальное здоровье — учит дисциплине и четкой концентрации мышления, уменьшает хронический стресс и улучшает сон, укрепляет веру в себя и свои силы, улучшает ваш характер, отношения в семье и производительность в работе. Поэтому регулярные тренировки – это не только инвестиция в тело, но и в вашу жизнь в целом.

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