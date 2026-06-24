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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Фитнес
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57
Время на прочтение
3 мин

Тренировки в жару: эксперт назвал лучшее время суток и основные правила безопасности

Вам не нужно отказываться от своего распорядка дня, когда температура повышается, главное — быть готовым.

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Женщина пьет воду после пробежки.

Женщина пьет воду после пробежки. / © Credits

Солнце — это долгожданное дополнение к нашим летним тренировкам, но радость от пробежки или похода под солнцем может быстро исчезнуть с повышением температуры. Учитывая, что в этом году уже наблюдаются волны жары и рекордные температуры, важно знать, когда лучше всего тренироваться в жару в ближайшие недели.

Woman&Home поговорили об этом с тренером Брайаном Майорано.

Очевидно, что если вам не нравится жара и вы предпочитаете находиться в помещении, вы можете тренироваться в кондиционированном тренажерном зале или студии в любое время суток. Хорошая тренировка по плаванию — это еще один способ оставаться в прохладе. Однако, если вы любите бегать, гулять, ездить на велосипеде или заниматься силовыми тренировками в саду, имеет смысл выбрать самое прохладное время суток. В разгар лета это до 10:00 и после 17:00, но чем раньше (или позже) вы сможете выйти, тем лучше.

Организм по-разному реагирует на жару, из-за чего физические упражнения при температуре выше 20 °C кажутся более тяжёлыми, даже если вы выполняете те же тренировки, что и в более прохладные месяцы. С повышением температуры кровеносные сосуды расширяются, чтобы направить кровь к поверхности кожи для охлаждения, а это означает, что в мышцах её становится меньше. Это значит, что вашему сердцу приходится работать интенсивнее и биться быстрее.?

Вы также, естественно, потеете больше, что является способом охлаждения организма. Однако важные микроэлементы, называемые электролитами, теряются с потом, и если их не восполнять (с помощью увлажняющей пищи или добавок электролитов), это может привести к снижению объема крови, что вызывает такие симптомы, как усталость, учащенное сердцебиение и головокружение, которые сохраняются и после тренировки.

Помимо проверки максимальной дневной температуры, следует проверить индекс тепла. Он показывает, насколько влажной может быть погода, что может оказаться большей проблемой, чем жара, и может заставить вас почувствовать липкость и потливость ещё до того, как вы успеете надеть кроссовки.

Учитывая это, у Брайана есть несколько советов по тренировкам в жару. Когда погода начинает сильно нагреваться, это лучшие способы тренироваться в жару и действительно оставаться в безопасности.

  • Не бойтесь потеть. Вы можете постепенно адаптироваться к жаре в течение 4–5 дней, контролируемо повышая температуру тела. Лучшие спортсмены называют это «тренировкой в жару», и это очень эффективно, если вы соблюдаете осторожность, чтобы не перегреться.

  • Поддерживайте водный баланс. Помимо питья воды, вы можете окунать голову и туловище в воду, чтобы охладиться.

  • Снизьте интенсивность во время жары. Следите за частотой сердечных сокращений и придерживайтесь зоны 2, если тренируетесь в жару. Это от 60 до 70% вашей максимальной частоты сердечных сокращений (220 минус ваш возраст), и прекращайте тренировку при любых признаках головокружения, тошноты или головной боли.

  • Решите, когда проводить самые интенсивные тренировки. Во время интенсивных тренировок вам не нужен дополнительный стресс от жары, поэтому Брайан рекомендует заниматься в условиях контролируемого климата (например, заменить бег на тренировку на беговой дорожке) или выбрать лучшее время для тренировок в жару.

  • Не проводите весь день в комнате с кондиционером. Слишком много времени, проведенного в прохладном воздухе, может сделать вас несчастными, когда вы подвергаетесь воздействию жары.

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Дата публикации
Количество просмотров
57
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