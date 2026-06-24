Тренировки в жару: эксперт назвал лучшее время суток и основные правила безопасности

Женщина пьет воду после пробежки. / © Credits

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Солнце — это долгожданное дополнение к нашим летним тренировкам, но радость от пробежки или похода под солнцем может быстро исчезнуть с повышением температуры. Учитывая, что в этом году уже наблюдаются волны жары и рекордные температуры, важно знать, когда лучше всего тренироваться в жару в ближайшие недели.

Woman&Home поговорили об этом с тренером Брайаном Майорано.

Очевидно, что если вам не нравится жара и вы предпочитаете находиться в помещении, вы можете тренироваться в кондиционированном тренажерном зале или студии в любое время суток. Хорошая тренировка по плаванию — это еще один способ оставаться в прохладе. Однако, если вы любите бегать, гулять, ездить на велосипеде или заниматься силовыми тренировками в саду, имеет смысл выбрать самое прохладное время суток. В разгар лета это до 10:00 и после 17:00, но чем раньше (или позже) вы сможете выйти, тем лучше.

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Организм по-разному реагирует на жару, из-за чего физические упражнения при температуре выше 20 °C кажутся более тяжёлыми, даже если вы выполняете те же тренировки, что и в более прохладные месяцы. С повышением температуры кровеносные сосуды расширяются, чтобы направить кровь к поверхности кожи для охлаждения, а это означает, что в мышцах её становится меньше. Это значит, что вашему сердцу приходится работать интенсивнее и биться быстрее.?

Вы также, естественно, потеете больше, что является способом охлаждения организма. Однако важные микроэлементы, называемые электролитами, теряются с потом, и если их не восполнять (с помощью увлажняющей пищи или добавок электролитов), это может привести к снижению объема крови, что вызывает такие симптомы, как усталость, учащенное сердцебиение и головокружение, которые сохраняются и после тренировки.

Помимо проверки максимальной дневной температуры, следует проверить индекс тепла. Он показывает, насколько влажной может быть погода, что может оказаться большей проблемой, чем жара, и может заставить вас почувствовать липкость и потливость ещё до того, как вы успеете надеть кроссовки.

Учитывая это, у Брайана есть несколько советов по тренировкам в жару. Когда погода начинает сильно нагреваться, это лучшие способы тренироваться в жару и действительно оставаться в безопасности.

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Не бойтесь потеть. Вы можете постепенно адаптироваться к жаре в течение 4–5 дней, контролируемо повышая температуру тела. Лучшие спортсмены называют это «тренировкой в жару», и это очень эффективно, если вы соблюдаете осторожность, чтобы не перегреться.

Поддерживайте водный баланс. Помимо питья воды, вы можете окунать голову и туловище в воду, чтобы охладиться.

Снизьте интенсивность во время жары. Следите за частотой сердечных сокращений и придерживайтесь зоны 2, если тренируетесь в жару. Это от 60 до 70% вашей максимальной частоты сердечных сокращений (220 минус ваш возраст), и прекращайте тренировку при любых признаках головокружения, тошноты или головной боли.

Решите, когда проводить самые интенсивные тренировки. Во время интенсивных тренировок вам не нужен дополнительный стресс от жары, поэтому Брайан рекомендует заниматься в условиях контролируемого климата (например, заменить бег на тренировку на беговой дорожке) или выбрать лучшее время для тренировок в жару.

Не проводите весь день в комнате с кондиционером. Слишком много времени, проведенного в прохладном воздухе, может сделать вас несчастными, когда вы подвергаетесь воздействию жары.

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