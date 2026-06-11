Ученые назвали физические упражнения, которые помогают людям с паническим расстройством и действуют лучше релаксации

Два бегуна / © Credits

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Если у вас бывают панические атаки, важно иметь инструменты — будь то терапевтические методы, такие как дыхательные упражнения, или лекарства — которые вы можете использовать, чтобы предотвратить их приступ или быстрее почувствовать себя лучше, когда они случаются.

The Washington Post рассказывает о новом исследовании, которое показывает, что короткие всплески интенсивных физических упражнений, в частности, спринт, могут быть стратегией управления, которую стоит добавить в ваш список.

Исследование рассматривало физические упражнения как форму экспозиционной терапии для людей, которые переживают частые и неожиданные панические атаки.

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Исследователи обнаружили, что намеренное вызывание некоторых физических ощущений паники — учащенное сердцебиение, одышка, потливость — с помощью спринта было более эффективным, чем релаксационная терапия, для уменьшения тяжести и частоты панических атак.

Интенсивные физические упражнения позволяли пациентам испытывать интенсивные телесные ощущения в безопасном и контролируемом контексте, помогали им переосмыслить эти сигналы как безопасные, утверждает автор исследования. Результаты были длительными, добавил он, люди продолжали испытывать меньше панических атак и уменьшали симптомы даже через 12 недель после тренировок.

Физические упражнения и психическое здоровье

Это не первое исследование, которое связывает физические упражнения с улучшением настроения. Эти результаты хорошо вписываются в более широкую литературу, которая показывает, что аэробные упражнения могут уменьшить тревожность и улучшить настроение при различных состояниях.

Обзор исследований 2026 года доказывает, что физические упражнения уменьшают симптомы депрессии и тревоги. По депрессии существует широкий спектр исследований, некоторые результаты которых свидетельствуют о том, что физические упражнения могут быть такими же эффективными, как и антидепрессанты.

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Наряду с уменьшением симптомов тревоги, физические упражнения, особенно высокоинтенсивные, могут уменьшить чувствительность к тревоге или дискомфорт, который люди испытывают в ответ на физические ощущения, вызываемые тревогой.

Как спринт может помочь людям с паническим расстройством

В исследовании «Пределы психиатрии» 72 взрослых с паническим расстройством были случайным образом разделены на две группы. В течение 12 недель 37 человек придерживались программы физических упражнений, а остальные 35 занимались формой релаксационной терапии. Обе группы проходили терапию в установленное время, а не в начале панической атаки.

Трижды в неделю группа, которая занималась физическими упражнениями, выполняла 30-секундные спринты, которые чередовались с перерывами на восстановление после ходьбы, плюс 15 минут ходьбы для разминки и охлаждения. Они начинали с одного интервала спринта и увеличивали его каждые две недели, доводя до шести спринтов к концу исследования. Люди из другой группы проходили форму релаксационной терапии, которая обычно используется в когнитивно-поведенческой терапии (КПТ), включающей глубокое дыхание и систематическое напряжение и расслабление групп мышц по всему телу.

Чтобы оценить эффективность двух методов терапии, исследователи использовали инструмент под названием Шкала паники и агорафобии (ШПА), который помогает измерить тяжесть панического расстройства. Они проверяли это в начале исследования и снова через шесть недель, через 12 недель, когда исследование завершилось, и через 24 недели в качестве последующего наблюдения.

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Обе группы наблюдали улучшение, но люди, которые выполняли интенсивную, периодическую программу физических упражнений, испытывали меньше и менее тяжелые панические атаки. У них также было меньше симптомов депрессии.

Эксперты имеют несколько теорий относительно того, почему аэробные упражнения эффективны для смягчения паники. Одна из них заключается в том, что энергичные физические упражнения функционируют как форма интероцептивного воздействия — экспозиционной терапии, которая намеренно вызывает физические ощущения, которых люди с паническим расстройством часто боятся, но в безопасной и контролируемой среде. Это важно, потому что страх перед телесными ощущениями является одной из основных характеристик панического расстройства.

Физические упражнения могут частично работать, потому что они помогают людям переосмыслить, что физические ощущения тревоги могут быть неприятными, но, что важно, не опасными. Физические упражнения также могут уменьшить тревожность благодаря более широкому влиянию на настроение, снижению реакции на стресс, сон, воспаление и нейромедиаторные системы, связанные с тревогой и депрессией.

Кроме того, физические упражнения — это недорогой инструмент, который можно интегрировать в программы лечения панического расстройства и контролировать под наблюдением ряда медицинских работников, а не только психологов, обученных КПТ.

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Это может помочь большему количеству людей получить необходимое лечение.

Многие люди с паническим расстройством не имеют доступа к медицинской помощи, основанной на доказательствах, из-за таких препятствий, как стоимость, стигма, ограниченная доступность или личные предпочтения в лечении. Физические упражнения могут предложить более доступный и приемлемый отдельный или дополнительный вариант для некоторых людей, а также обеспечить широкие преимущества для физического здоровья.

Однако, исследование имеет некоторые ограничения: небольшой размер выборки, достаточно короткий период и тот факт, что участники были малоподвижными взрослыми, могут ограничить его обобщаемость для более широких групп населения.

Как использовать физические упражнения для поддержания психического здоровья

Физические упражнения могут быть мощным инструментом для поддержания вашего психического здоровья, хотя они не являются панацеей или заменой профессиональной помощи, если вы испытываете значительные симптомы. Часто полезным является сочетание методов лечения.

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Вот несколько советов, как попробовать.

Прежде чем пробовать что-то интенсивное, поговорите со своим врачом или терапевтом. Интенсивные физические упражнения подходят не всем, особенно людям с определенными заболеваниями. Люди с паническим расстройством могут обнаружить, что слишком раннее начало высокоинтенсивных упражнений ухудшает их самочувствие или даже создает отвращение к физическим упражнениям. Вместо этого начните с физической активности, которая кажется управляемой и устойчивой, сказал Смитс, и со временем увеличивайте ее.

Знайте, что физические упражнения не обязательно должны быть интенсивными, чтобы принести пользу вашему психическому здоровью. Многие люди имеют определенное представление о том, как выглядят физические упражнения, и это может казаться потрясающим и пугающим. Но на самом деле, физические упражнения — это просто движение вашего тела. Любое движение — это полезное движение для вашего физического и психического здоровья. И, как правило, регулярность важнее интенсивности.

Выберите тип упражнений, которого вы ждете с нетерпением. Самое главное, что, как известно, побуждает людей продолжать заниматься спортом в долгосрочной перспективе, — это когда вам нравится то, что вы делаете. Это не только улучшает ваши симптомы психического здоровья и заставляет вас чувствовать себя хорошо в данный момент, но и делает вас склонными продолжать делать то, что вы делаете.

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