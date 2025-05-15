Укрепляют мышцы, стимулируют сердце и сжигают калории: 3 упражнения, которые следует попробовать в бассейне

Плавание / © Credits

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Во время тренировки по плаванию вода обеспечивает сопротивление телу и поддержку со всех сторон, помогая укрепить мышцы, стимулировать сердце для улучшения сердечно-сосудистой системы и сжигать калории.

Независимо от того, плаваете ли вы каждый день или несколько раз в месяц, любое время в бассейне полезно, но целенаправленная тренировка, которую предлагает Woman&Home, может помочь вам увидеть прогресс. Она поможет задать вашим занятиям в бассейне определенное направление, чтобы вы знали, что делать, когда заходите в воду, и это может повысить мотивацию.

Тренировки по плаванию также не должны быть слишком длинными. Чтобы получить результаты, говорит Брэд Уинстон, фитнес-тренер, даже 20-30 минут регулярного плавания два-три раза в неделю могут значительно улучшить физическую форму и снизить стресс.

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Чем полезно плавание

Безусловно, плавание может помочь улучшить вашу сердечно-сосудистую систему, силу мышц и подвижность. У женщин в постменопаузе плавание улучшает кардиореспираторную систему и артериальную жесткость (что увеличивает риск высокого кровяного давления, инсульта и других заболеваний), что делает его отличным выбором.

Поскольку плавание также является тренировкой с низкой нагрузкой, оно не сказывается на костях и суставах, как другие упражнения, такие как бег. Это делает его подходящим для всех уровней физической подготовки и возвращающихся к тренировкам после перерыва.

Тренировки по плаванию для начинающих

1. Тренировки для повышения выносливости

Дистанция: 850 м/приблизительно 34 длины в 25-метровом бассейне.

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Время: 30 минут (с перерывами между подходами)

Разминка: 200 м

1×100 м кроль

2×50 м на спине

Основной подход: 450 м

1×50 м кроль

2×50 м брасс

1×50 м кроль

2×50 м брасс

3×50 м кроль

Заминка: 200 м

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1×100 м на спине

1×100 м кроль

2. Для развития мышц и силы

Дистанция: 900 м/приблизительно 36 длин в 25-метровом бассейне.

Время: 30 минут (с перерывами между подходами)

Разминка: 200 м

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1×100 м кроль

2×50 м брасс

Основной подход: 500 м

4×50 м кроль

2×50 м кроль с отталкиванием ногами. Держите доску для плавания или плывите, держа ее перед собой, используя только ноги.

2×50 м на спине с отталкиванием ногами. Держите доску для плавания или плывите, держа ее перед собой, используя только ноги.

1×100 м кроль. Плавайте как можно скорее.

Заминка: 200 м

1×100 м брасс

1×100 м кроль

3. Для наращивания темпа и выносливости

Дистанция: 1000 м, примерно 40 длин в 25-метровом бассейне

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Время: 30 минут (с перерывами между подходами)

Разминка: 100 м любым стилем плавания по вашему выбору.

Основной подход:

8×100 м в постоянно сложном для вас темпе, то есть 2 минуты на каждые 100 м. Старайтесь держать тот же темп на каждые 100 м, отдыхая менее 10 секунд между каждым подходом.

Заминка:

100 м любого гребка по вашему выбору.

Советы для начинающих

Начинайте медленно. Сначала не сомневайтесь, постепенно увеличивая интенсивность и периоды максимальных усилий, когда вы становитесь более выносливыми и сильными. Адаптируйте это к своему уровню физической подготовки и всегда отдыхайте, когда вам это нужно. Это касается отдыха между кругами и между днями. Всегда помните о днях отдыха, даже если плавание может казаться менее интенсивным, чем другие тренировки.

Думайте о плавании как о тренировках в спортзале. Ключ к началу плавания для фитнеса состоит в том, чтобы разбить тренировки и начать думать о «подходах». Например, в вышеприведенных тренировках тренер разделил каждый подход на разминку, основной подход и заминку, продолжающуюся около 30 минут. Сочетайте занятия с разными стилями плавания, уровнями интенсивности и дистанциями, так же, как вы бы разбивали силовые тренировки, чтобы проработать разные части тела или техники. Это сделает вашу тренировку интересной.

Устанавливайте реалистичные цели. Независимо от вашей цели, начиная плавать, вы должны быть реалистичными относительно того, чего хотите добиться, и времени, за которое вы хотите этого добиться. Это важно, чтобы избежать разочарования и травм, которые могут произойти, если вы физически перегружаться без достаточной подготовки. Хотя плавание — это вид спорта с низкой нагрузкой, вода все еще оказывает значительное сопротивление телу во время движения.

Плавайте мало и часто . Говоря об улучшении физической формы и силы, лучший способ подойти к тренировкам по плаванию для начинающих — это заниматься мало и часто. Например, плавание в течение 30 минут каждые несколько дней должно быть достаточно. Плавание до трех раз в неделю в бассейне будет хорошо поддерживать вашу физическую форму.

Попробуйте новую среду. Если у вас есть доступ только к одному типу воды, это нормально. Однако, если вы хотите изменить жизнь и по-новому бросить вызов своему телу во время тренировки, исследуйте другие водоемы. К примеру, плавание в холодной воде имеет много преимуществ, которых вы не найдете в крытом бассейне. Исследование показало, что плавание в холодной воде на природе могут укрепить иммунитет в течение нескольких недель, помочь справиться с болью и даже уменьшить симптомы тревоги.

Можно ли считать плавание тренировкой

Хотя плавание — это отличная кардиотренировка, вы можете включить другие тренировки в свою неделю для более комплексного распорядка. К примеру, силовые тренировки. Поскольку плавание не является упражнением, «нагружающим кости», важно включить некоторые упражнения, оказывающие давление на кости и суставы, чтобы способствовать здоровью костей в перименопаузе и после нее, когда женщины имеют более высокий риск остеопороза.

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Пилатес для начинающих — еще одно полезное упражнение для пловцов. Он развивает силу корпуса, гибкость и осознание тела, что улучшает технику и эффективность плавания. Он также улучшает осанку и контроль дыхания, что помогает плавникам оставаться сильными и эффективными в воде, что делает эти две дисциплины естественным дополнением к вашей устойчивой фитнес-программе.

Как долго должны продолжаться тренировки по плаванию

Даже 20 или 30 минут в бассейне по крайней мере два-три раза в неделю могут улучшить сердечно-сосудистую форму и силу.

Конечно, чем длиннее ваша тренировка по плаванию (до часа), тем больше пользы вы увидите. Например, исследование показало, что плавание в течение часа трижды в неделю в течение 12 недель может улучшить состав тела (т.е. помочь в потере веса и поддержании мышечного тонуса), физическую силу и уровень липидов крови у женщин среднего возраста.

Помогает ли плавание худеть

Так, плавание может быть полезным способом здорового и устойчивого дополнения любых целей похудения, сжигая калории и увеличивая мышечную массу, что, в свою очередь, помогает ускорить ваш метаболизм.

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Что касается того, сколько калорий сжигает плавание, то плавание в бассейне — одно из лучших упражнений, которые вы можете делать. Оно сжигает больше калорий за 30 минут, чем йога, ходьба, каякинг и горные лыжи и уступает лишь более интенсивным занятиям, таким как бег, езда на велосипеде и теннис.

Однако скорость, с которой каждый человек сжигает калории, зависит от многочисленных факторов, включая текущий вес, рост, пол и уровень активности, поэтому если вы хотите получить число, которое будет ближе к точному, подумайте об инвестировании в хороший фитнес-трекер.