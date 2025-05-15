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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Фитнес
Количество просмотров
163
Время на прочтение
6 мин

Укрепляют мышцы, стимулируют сердце и сжигают калории: 3 упражнения, которые следует попробовать в бассейне

Тренировки по плаванию — это прекрасные упражнения для начинающих с низкой нагрузкой, идеальные для тех, кто хочет стать более подтянутым и сильным без давления на кости и суставы.

Плавание

Плавание / © Credits

Во время тренировки по плаванию вода обеспечивает сопротивление телу и поддержку со всех сторон, помогая укрепить мышцы, стимулировать сердце для улучшения сердечно-сосудистой системы и сжигать калории.

Независимо от того, плаваете ли вы каждый день или несколько раз в месяц, любое время в бассейне полезно, но целенаправленная тренировка, которую предлагает Woman&Home, может помочь вам увидеть прогресс. Она поможет задать вашим занятиям в бассейне определенное направление, чтобы вы знали, что делать, когда заходите в воду, и это может повысить мотивацию.

Тренировки по плаванию также не должны быть слишком длинными. Чтобы получить результаты, говорит Брэд Уинстон, фитнес-тренер, даже 20-30 минут регулярного плавания два-три раза в неделю могут значительно улучшить физическую форму и снизить стресс.

Чем полезно плавание

Безусловно, плавание может помочь улучшить вашу сердечно-сосудистую систему, силу мышц и подвижность. У женщин в постменопаузе плавание улучшает кардиореспираторную систему и артериальную жесткость (что увеличивает риск высокого кровяного давления, инсульта и других заболеваний), что делает его отличным выбором.

Поскольку плавание также является тренировкой с низкой нагрузкой, оно не сказывается на костях и суставах, как другие упражнения, такие как бег. Это делает его подходящим для всех уровней физической подготовки и возвращающихся к тренировкам после перерыва.

Тренировки по плаванию для начинающих

1. Тренировки для повышения выносливости

Дистанция: 850 м/приблизительно 34 длины в 25-метровом бассейне.

Время: 30 минут (с перерывами между подходами)

Разминка: 200 м

  • 1×100 м кроль

  • 2×50 м на спине

Основной подход: 450 м

  • 1×50 м кроль

  • 2×50 м брасс

  • 1×50 м кроль

  • 2×50 м брасс

  • 3×50 м кроль

Заминка: 200 м

  • 1×100 м на спине

  • 1×100 м кроль

2. Для развития мышц и силы

Дистанция: 900 м/приблизительно 36 длин в 25-метровом бассейне.

Время: 30 минут (с перерывами между подходами)

Разминка: 200 м

  • 1×100 м кроль

  • 2×50 м брасс

Основной подход: 500 м

  • 4×50 м кроль

  • 2×50 м кроль с отталкиванием ногами. Держите доску для плавания или плывите, держа ее перед собой, используя только ноги.

  • 2×50 м на спине с отталкиванием ногами. Держите доску для плавания или плывите, держа ее перед собой, используя только ноги.

  • 1×100 м кроль. Плавайте как можно скорее.

Заминка: 200 м

  • 1×100 м брасс

  • 1×100 м кроль

3. Для наращивания темпа и выносливости

Дистанция: 1000 м, примерно 40 длин в 25-метровом бассейне

Время: 30 минут (с перерывами между подходами)

  • Разминка: 100 м любым стилем плавания по вашему выбору.

Основной подход:

  • 8×100 м в постоянно сложном для вас темпе, то есть 2 минуты на каждые 100 м. Старайтесь держать тот же темп на каждые 100 м, отдыхая менее 10 секунд между каждым подходом.

Заминка:

  • 100 м любого гребка по вашему выбору.

Советы для начинающих

  • Начинайте медленно. Сначала не сомневайтесь, постепенно увеличивая интенсивность и периоды максимальных усилий, когда вы становитесь более выносливыми и сильными. Адаптируйте это к своему уровню физической подготовки и всегда отдыхайте, когда вам это нужно. Это касается отдыха между кругами и между днями. Всегда помните о днях отдыха, даже если плавание может казаться менее интенсивным, чем другие тренировки.

  • Думайте о плавании как о тренировках в спортзале. Ключ к началу плавания для фитнеса состоит в том, чтобы разбить тренировки и начать думать о «подходах». Например, в вышеприведенных тренировках тренер разделил каждый подход на разминку, основной подход и заминку, продолжающуюся около 30 минут. Сочетайте занятия с разными стилями плавания, уровнями интенсивности и дистанциями, так же, как вы бы разбивали силовые тренировки, чтобы проработать разные части тела или техники. Это сделает вашу тренировку интересной.

  • Устанавливайте реалистичные цели. Независимо от вашей цели, начиная плавать, вы должны быть реалистичными относительно того, чего хотите добиться, и времени, за которое вы хотите этого добиться. Это важно, чтобы избежать разочарования и травм, которые могут произойти, если вы физически перегружаться без достаточной подготовки. Хотя плавание — это вид спорта с низкой нагрузкой, вода все еще оказывает значительное сопротивление телу во время движения.

  • Плавайте мало и часто. Говоря об улучшении физической формы и силы, лучший способ подойти к тренировкам по плаванию для начинающих — это заниматься мало и часто. Например, плавание в течение 30 минут каждые несколько дней должно быть достаточно. Плавание до трех раз в неделю в бассейне будет хорошо поддерживать вашу физическую форму.

  • Попробуйте новую среду. Если у вас есть доступ только к одному типу воды, это нормально. Однако, если вы хотите изменить жизнь и по-новому бросить вызов своему телу во время тренировки, исследуйте другие водоемы. К примеру, плавание в холодной воде имеет много преимуществ, которых вы не найдете в крытом бассейне. Исследование показало, что плавание в холодной воде на природе могут укрепить иммунитет в течение нескольких недель, помочь справиться с болью и даже уменьшить симптомы тревоги.

Можно ли считать плавание тренировкой

Хотя плавание — это отличная кардиотренировка, вы можете включить другие тренировки в свою неделю для более комплексного распорядка. К примеру, силовые тренировки. Поскольку плавание не является упражнением, «нагружающим кости», важно включить некоторые упражнения, оказывающие давление на кости и суставы, чтобы способствовать здоровью костей в перименопаузе и после нее, когда женщины имеют более высокий риск остеопороза.

Пилатес для начинающих — еще одно полезное упражнение для пловцов. Он развивает силу корпуса, гибкость и осознание тела, что улучшает технику и эффективность плавания. Он также улучшает осанку и контроль дыхания, что помогает плавникам оставаться сильными и эффективными в воде, что делает эти две дисциплины естественным дополнением к вашей устойчивой фитнес-программе.

Как долго должны продолжаться тренировки по плаванию

Даже 20 или 30 минут в бассейне по крайней мере два-три раза в неделю могут улучшить сердечно-сосудистую форму и силу.

Конечно, чем длиннее ваша тренировка по плаванию (до часа), тем больше пользы вы увидите. Например, исследование показало, что плавание в течение часа трижды в неделю в течение 12 недель может улучшить состав тела (т.е. помочь в потере веса и поддержании мышечного тонуса), физическую силу и уровень липидов крови у женщин среднего возраста.

Помогает ли плавание худеть

Так, плавание может быть полезным способом здорового и устойчивого дополнения любых целей похудения, сжигая калории и увеличивая мышечную массу, что, в свою очередь, помогает ускорить ваш метаболизм.

Что касается того, сколько калорий сжигает плавание, то плавание в бассейне — одно из лучших упражнений, которые вы можете делать. Оно сжигает больше калорий за 30 минут, чем йога, ходьба, каякинг и горные лыжи и уступает лишь более интенсивным занятиям, таким как бег, езда на велосипеде и теннис.

Однако скорость, с которой каждый человек сжигает калории, зависит от многочисленных факторов, включая текущий вес, рост, пол и уровень активности, поэтому если вы хотите получить число, которое будет ближе к точному, подумайте об инвестировании в хороший фитнес-трекер.

Дата публикации
Количество просмотров
163
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