Упражнение, которое после 40 лет поможет сохранить физическую силу / © Associated Press

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Висеть на перекладине кажется слишком простым, чтобы называть это силовым упражнением. Однако как только ноги отрываются от пола, становится ясно, насколько хорошо тело умеет удерживать собственный вес, об этом рассказало издание Good Housekeeping. Именно поэтому фитнес-тренеры советуют обратить внимание на подвешивание на перекладине, особенно после 40 лет, когда поддерживать мышечную массу, силу и подвижность становится всё важнее.

Важность силы хвата после 40 лет

С возрастом мышечная масса естественным образом меняется, а гормональные колебания в период перименопаузы могут дополнительно влиять на состав тела. В то же время силовой резерв можно формировать в любом возрасте.

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Сила хвата тесно связана с функциональной силой и самостоятельностью. Руки фактически являются «связующим звеном» между телом и весом, который мы переносим. Крепкий хват помогает выполнять повседневные действия, такие как донести пакеты из магазина, поднять чемодан, взять ребенка на руки или подняться с пола.

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Висение также хорошо показывает, насколько сильны плечи, верхняя часть спины и мышцы кора. Ведь даже при крепких ногах и сильном прессе слабый хват может стать ограничивающим фактором во время силовых тренировок.

Как правильно висеть на перекладине

Для начала убедитесь, что турник надежно закреплен и выдерживает вес тела.

Возьмитесь за перекладину прямым хватом примерно на ширине плеч, отрывайте ноги от пола и держите руки прямыми. Мягко опустите плечи от ушей, напрягите корпус и старайтесь не раскачиваться. Дышите ровно, когда решите завершить упражнение, не падайте вниз, а контролируемо опустите ноги.

Главное — не превращать вис в пассивное «висение» на суставах. Плечи и туловище должны оставаться под контролем. Лучше провисеть 10 секунд в правильной позиции, чем 30 секунд с раскачиванием и потерей контроля.

Если во время упражнения возникает острая боль в плече, онемение, покалывание или сильный дискомфорт в запястье или локте, следует остановиться.

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Сколько нужно висеть

«Волшебной цифры» не существует, поэтому, если вы начинаете с нуля, 5–10 секунд — это уже хороший результат. Далее можно постепенно доводить время до 20, 30 секунд и более. Для многих женщин ориентиром может стать 30 секунд, а со временем — 60–90 секунд.

Впрочем, тренеры советуют не проверять свой максимум каждый день. Например, если сейчас вы можете висеть 20 секунд, лучше выполнить 3–4 подхода по 10–15 секунд с отдыхом между ними. Так силу хвата можно постепенно наращивать без лишней нагрузки.

Если не очень получается

Начать можно с упрощённого варианта, например, поставить под турник устойчивую скамью или прочную платформу, частично перенося вес на ноги и постепенно перенося его на руки. Ещё один вариант — перенос веса на руки:

Возьмите гантели или гири, держите их вдоль тела, напрягите корпус и медленно ходите. Начните с 2–3 подходов по 20–40 секунд, так вы укрепите хват и одновременно подготовите тело к повседневным нагрузкам.

Для прогресса также подойдут упражнения с тяжелыми гантелями, вис с резиновой поддержкой, короткие свободные висы, подтягивания лопатками и медленные подтягивания.

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После 40 лет сила — это не только тренажерный зал или спортивные результаты, но и способность легко носить покупки, поднимать вещи, удерживать вес и уверенно выполнять повседневные движения. Вис на перекладине — простой способ проверить эту силу и постепенно её развивать.

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