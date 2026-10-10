Женщины принимают позу «лодка» / © Credits

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Мышцы кора — это основа нашего тела. Они обеспечивают вертикальное положение, устойчивость, правильную осанку и равновесие.

Как во время домашних тренировок уделять много внимания упражнениям для пресса, но при этом не попасть в ловушку однообразия, выполняя одни и те же движения, рассказывает Woman&Home.

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Одним из упражнений для пресса, к которому мы часто возвращаемся, является подъем туловища и его вариации. Хотя это упражнение, безусловно, укрепляет мышцы живота, такие зоны, как сгибатели бедра и ягодицы — важные для общей стабильности тела, — не получают должной нагрузки.

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Но есть одно движение, которое превосходит традиционные упражнения, такие как подъемы туловища; исследования даже показывают, что оно может быть эффективнее, чем выполнение 100 таких подъемов. Речь идет о «позе лодки»

Упражнение «лодка» — одно из самых эффективных упражнений для кора, поскольку оно не ограничивается лишь изолированной проработкой мышц живота. Она одновременно задействует сгибатели бедра, ягодицы, мышцы таза и спины, помогая развивать функциональную силу кора, а не просто тренировать отдельную мышцу.

Как выполнять позу «лодка»

Сядьте на пол, согните колени и поставьте стопы на пол.

Слегка отклоните туловище назад, сохраняя позвоночник вытянутым, а грудную клетку — приподнятой.

Напрягите мышцы кора и медленно оторвите стопы от пола, расположив голени параллельно земле.

Найдите равновесие, опираясь на седалищные кости, и старайтесь не перекатываться на копчик.

Найдя устойчивое положение, вытяните руки перед собой ладонями друг к другу на уровне плеч.

Если вам удобно, можете медленно выпрямить ноги, образовав телом V-образную форму.

Удерживайте позу в течение 20–30 секунд и повторите 2–4 раза. Если вы новичок в этой позе, уменьшите нагрузку на мышцы кора, держа ноги согнутыми. Некоторым также помогает слегка придержать руками заднюю поверхность бедер — это обеспечивает дополнительную опору при удержании равновесия.

Если вам трудно удерживать равновесие и держать спину ровно, можно сесть на сложенное одеяло или подушку, чтобы наклонить таз вперёд, или же встать спиной на расстоянии нескольких сантиметров от стены для подстраховки. Самое главное — освоить технику, поэтому начинайте постепенно: удерживайте позу столько, сколько вам комфортно, и понемногу увеличивайте продолжительность по мере укрепления мышц кора».

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Для выполнения позы «лодка» не требуется много снаряжения, но толстый коврик для йоги поможет снизить нагрузку на бедра и поясницу во время занятий на полу.

Один из простых способов усложнить выполнение позы «лодка» — использовать утяжелители для лодыжек. Они создают дополнительное сопротивление, из-за чего удерживать ноги в воздухе становится сложнее; это, в свою очередь, способствует укреплению мышц ног, ягодиц, бедер и стабилизирующих мышц туловища (кора).

Какую пользу можно извлечь, если выполнять упражнение регулярно

Существует большая разница между выполнением позы «лодка» один или два раза в неделю (во время домашней тренировки по пилатесу или на занятии в студии) и ежедневной практикой. Это непростая поза; могут потребоваться годы, чтобы научиться выполнять её с комфортом.

Поза «лодка» заставляет мышцы туловища и ног дрожать от напряжения, поэтому не стоит перенапрягаться в первые дни. Сосредоточьтесь на правильной осанке: вам нужно приподнять грудную клетку, держать спину ровно, а затем удерживать это положение в течение трех циклов дыхания. В йоге главное — не количество повторений и не выносливость. Главное — это контроль дыхания и напряжение мышц кора.

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Эффективность позы «лодочка» обусловлена тем, что она задействует множество различных групп мышц в области туловища и нижней части тела. Клер отмечает: хотя многие считают это упражнение полезным прежде всего для мышц кора, «на самом деле основная нагрузка в этой позе приходится на сгибатели бедра».

Сгибатели бедра являются ключевой составляющей нашей опорно-двигательной системы, и это упражнение для их укрепления способно творить чудеса.

УКРЕПЛЯЕТ МЫШЦЫ-СТАБИЛИЗАТОРЫ ТУЛОВИЩА (КОР)

Поддержание равновесия в позе «лодки» требует значительной силы мышц туловища, особенно если вы переходите в позу V-образного сидения. Это обеспечивает отличную тренировку как для верхней, так и для нижней части брюшного пресса.

Удержание этой позы заставляет глубокие мышцы туловища — те, что поддерживают позвоночник и таз, — активизироваться и оставаться в напряжении на протяжении всего времени выполнения упражнения. Со временем это способствует улучшению осанки, укреплению поясницы и формированию прочного мышечного корсета, который поддерживает тело во время повседневных движений.

УКРЕПЛЯЕТ МЫШЦЫ НОГ

Плотное сведение ног при выполнении позы активизирует мышцы внутренней поверхности бедра. Этим мышцам часто уделяют недостаточно внимания, однако они играют важную роль в стабилизации бедер и таза, а также поддерживают тело во время таких повседневных действий, как ходьба, бег и поддержание равновесия.

УЛУЧШАЕТ РАВНОВЕСИЕ И КОНТРОЛЬ НАД ТЕЛОМ

Освоение позы «лодка» требует определенной практики, ведь при ее выполнении нужно следить за многими нюансами. Балансирование на ягодицах с прямой спиной и вытянутыми вперёд ногами требует глубокой активации мышц туловища и контроля дыхания.

Освоение этого упражнения поможет вам в выполнении других элементов йоги и пилатеса — например, «ножниц», упражнения «сотня» (The Hundred) и других движений, требующих сильных мышц туловища.

Улучшение и поддержание равновесия поможет… поможет вам дольше сохранять подвижность и независимость, а также снизит риск падений.

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