Упражнения, которые надо делать перед пробежкой, чтобы избежать травмирования
Независимо от того, собираетесь ли вы на короткую пробежку или на что-то длинное, важно разогреть мышцы и суставы, прежде чем выйти за дверь.
В школе разминка перед бегом была неотъемлемой частью любого урока физкультуры — и не без оснований. Даже 5 или 10 минут подвижной растяжки для бегуна обязательны, потому что разогревают мышцы, необходимые для хорошей тренировки. Это повышает их температуру, улучшает гибкость и делает их более эффективными. Вместе это помогает избежать травм.
Физиотерапевт Адам Фуджита рассказал Woman&Home о 4 упражнениях, которые надо сделать перед бегом, чтобы избежать травм.
Разминка помогает улучшить производительность и делает упражнение более легким. Движения готовят мышцы к полному диапазону движений, необходимых во время бега.
Конечно, поскольку бег в основном задействует мышцы нижней части тела, такие как ягодицы, квадрицепсы, подколенные сухожилия и икры, разминка перед бегом будет сосредоточена на этой зоне, с легкой нагрузкой на верхнюю часть тела. Попробуйте эти упражнения, прежде чем настроить часы для бега и выйти из дома.
Махи ногами
Махи ногами помогают расслабить бедра, увеличить кровоток и улучшить гибкость подколенных сухожилий, ягодиц и бедер. Чтобы получить от них максимум пользы, держите корпус напряженным и избегайте наклонов назад или вперед. Помните, что движение должно исходить от бедра, а не от поясницы.
Вот как их выполнять:
Держитесь за стену, дерево или плечо другого бегуна для стабильности.
Станьте на одну ногу и размахивайте другой вперед и назад, постепенно увеличивая амплитуду движений.
Затем повернитесь лицом к выбранной поверхности и держитесь обеими руками. Размахивайте ногами вдоль тела и в сторону.
Повторяйте 10-15 раз для каждой ноги, как спереди назад, так и в сторону.
Выпады вперед с вращением
Выпады вперед с вращением особенно полезны для улучшения подвижности грудного отдела мышц, говорит врач. Это подвижность грудного отдела мышц. Часто об этом забывают, разминаясь перед бегом. Привлечение мышц кора в этом упражнении также улучшает стабильность и механику бега.
Вот как это сделать:
Начните с прыжка, ноги на ширине бедер.
Сделайте шаг вперед правой ногой, сгибая оба колена, чтобы опустить тело в выпад.
Во время выпада вперед поверните туловище вправо.
Вернитесь в положение стоя, отталкиваясь правой ногой, и повторите выпад левой ногой, на этот раз поворачивая туловище влево.
Повторяйте 8-10 раз на каждую ногу
Приседания с подъемом икр
Это упражнение с приседанием и подъемом икр является динамическим упражнением, которое активирует икры, квадрицепсы, ягодичные мышцы и лодыжки, поддерживая стабильность и помогая предотвратить распространенные травмы, такие как растяжение голеней.
В верхней точке движения сделайте ненадолго паузу на носках, чтобы улучшить баланс и активацию икр, сохраняя лодыжки стабильными и контролируемыми.
Вот как это сделать:
Станьте, ноги чуть шире плеч, пальцы ног немного направлены наружу.
Опуститесь в приседания, оттолкнув бедра назад.
Поднимаясь, поднимите пятки в положение «икра», прежде чем завершить упражнение в вертикальном положении.
Повторите 10-12 раз.
Динамическая растяжка подколенных сухожилий
Динамический означает «движение», и постоянное движение важно в разминке перед бегом. Во время заминки вы выполняете упражнения на подвижность и растяжку в одном месте, что имеет разные преимущества. Растяжка без движения перед бегом может нанести больше вреда, чем пользы.
Динамическое растяжение подколенных сухожилий улучшает кровообращение, увеличивает диапазон движений суставов и готовит мышцы к активности, повышая производительность и помогая предотвратить травмы.
Вот как это сделать:
Начните с того, что выпрямитесь, ноги на ширине бедер.
Вытяните правую ногу прямо перед собой.
Наклонитесь вперед в бедрах, вытягивая руки к пальцам ног.
Напрягите мышцы кора и почувствуйте растяжение в задней части правой ноги.
Вернитесь в исходное положение и повторите с левой ногой.
Выполните 8-10 повторений, а затем поменяйте ноги.
Советы по разминке
Избегайте округления спины: в движениях, вовлекающих бедра, таких как растяжение подколенных сухожилий, важно не округлять спину, а вместо этого сгибаться в бедрах. Это гарантирует, что вы правильно нагружаете подколенные сухожилия, а не напрягаете поясницу.
Сосредоточьтесь на контроле: То, что вы двигаетесь на этих участках, не означает, что их не нужно контролировать. Избегайте размахивания ногами.
Поддерживайте водный баланс: Перед бегом обязательно выпейте немного воды. Обычно рекомендуется выпить около 500 мл воды за несколько часов до пробежки. Если это более длительный бег, вам нужно взять с собой воду.
Съешьте что-то: За час до пробежки обязательно съешьте немного легкоусвояемых углеводов, чтобы зарядить свой организм энергией для тренировки. Банан, бублик, тост, каша или гранола — хорошие варианты. Если вы бегаете больше часа, положите перекус в леггинсы для тренировок или беговые шорты, но избегайте продуктов с высоким содержанием жира или клетчатки перед пробежкой.