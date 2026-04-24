Упражнения, которые надо делать перед пробежкой, чтобы избежать травмирования

В школе разминка перед бегом была неотъемлемой частью любого урока физкультуры — и не без оснований. Даже 5 или 10 минут подвижной растяжки для бегуна обязательны, потому что разогревают мышцы, необходимые для хорошей тренировки. Это повышает их температуру, улучшает гибкость и делает их более эффективными. Вместе это помогает избежать травм.

Физиотерапевт Адам Фуджита рассказал Woman&Home о 4 упражнениях, которые надо сделать перед бегом, чтобы избежать травм.

Разминка помогает улучшить производительность и делает упражнение более легким. Движения готовят мышцы к полному диапазону движений, необходимых во время бега.

Конечно, поскольку бег в основном задействует мышцы нижней части тела, такие как ягодицы, квадрицепсы, подколенные сухожилия и икры, разминка перед бегом будет сосредоточена на этой зоне, с легкой нагрузкой на верхнюю часть тела. Попробуйте эти упражнения, прежде чем настроить часы для бега и выйти из дома.

Махи ногами

Махи ногами помогают расслабить бедра, увеличить кровоток и улучшить гибкость подколенных сухожилий, ягодиц и бедер. Чтобы получить от них максимум пользы, держите корпус напряженным и избегайте наклонов назад или вперед. Помните, что движение должно исходить от бедра, а не от поясницы.

Вот как их выполнять:

Держитесь за стену, дерево или плечо другого бегуна для стабильности. Станьте на одну ногу и размахивайте другой вперед и назад, постепенно увеличивая амплитуду движений. Затем повернитесь лицом к выбранной поверхности и держитесь обеими руками. Размахивайте ногами вдоль тела и в сторону.

Повторяйте 10-15 раз для каждой ноги, как спереди назад, так и в сторону.

Выпады вперед с вращением

Выпады вперед с вращением особенно полезны для улучшения подвижности грудного отдела мышц, говорит врач. Это подвижность грудного отдела мышц. Часто об этом забывают, разминаясь перед бегом. Привлечение мышц кора в этом упражнении также улучшает стабильность и механику бега.

Вот как это сделать:

Начните с прыжка, ноги на ширине бедер. Сделайте шаг вперед правой ногой, сгибая оба колена, чтобы опустить тело в выпад. Во время выпада вперед поверните туловище вправо. Вернитесь в положение стоя, отталкиваясь правой ногой, и повторите выпад левой ногой, на этот раз поворачивая туловище влево.

Повторяйте 8-10 раз на каждую ногу

Приседания с подъемом икр

Это упражнение с приседанием и подъемом икр является динамическим упражнением, которое активирует икры, квадрицепсы, ягодичные мышцы и лодыжки, поддерживая стабильность и помогая предотвратить распространенные травмы, такие как растяжение голеней.

В верхней точке движения сделайте ненадолго паузу на носках, чтобы улучшить баланс и активацию икр, сохраняя лодыжки стабильными и контролируемыми.

Вот как это сделать:

Станьте, ноги чуть шире плеч, пальцы ног немного направлены наружу. Опуститесь в приседания, оттолкнув бедра назад. Поднимаясь, поднимите пятки в положение «икра», прежде чем завершить упражнение в вертикальном положении.

Повторите 10-12 раз.

Динамическая растяжка подколенных сухожилий

Динамический означает «движение», и постоянное движение важно в разминке перед бегом. Во время заминки вы выполняете упражнения на подвижность и растяжку в одном месте, что имеет разные преимущества. Растяжка без движения перед бегом может нанести больше вреда, чем пользы.

Динамическое растяжение подколенных сухожилий улучшает кровообращение, увеличивает диапазон движений суставов и готовит мышцы к активности, повышая производительность и помогая предотвратить травмы.

Вот как это сделать:

Начните с того, что выпрямитесь, ноги на ширине бедер. Вытяните правую ногу прямо перед собой. Наклонитесь вперед в бедрах, вытягивая руки к пальцам ног. Напрягите мышцы кора и почувствуйте растяжение в задней части правой ноги. Вернитесь в исходное положение и повторите с левой ногой.

Выполните 8-10 повторений, а затем поменяйте ноги.

Советы по разминке