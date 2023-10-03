Упругие ягодицы и красивый пресс за 12 минут: эффективные упражнения от Аниты Луценко

В этом видео Анита показала упражнения, которые можно выполнять через день. Это упражнения на ягодицы, пресс и трицепсы. Чтобы заниматься, вам не понадобится какое-либо дополнительное оборудование. Достаточно просто имать дома диван и коврик для фитнеса. И даже без него можно обойтись.

Упражнения нужно делать по два подхода с перерывом на небольшой отдых. Анита обещает, что примерно через две недели регулярных тренировок вы почувствуете, что заниматься становится все легче.

Напомним, ранее Анита Луценко показала эффективные упражнения для внутренней поверхности бедра.