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Упругие ягодицы и красивый пресс за 12 минут: эффективные упражнения от Аниты Луценко

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
405
Время на прочтение
1 мин
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Упругие ягодицы и красивый пресс за 12 минут: эффективные упражнения от Аниты Луценко

Фото: Credits

Фитнес-тренер Анита Луценко на своем Youtube-канале делится очень пользы упражнениями, которые легко можно выполнять дома.

В этом видео Анита показала упражнения, которые можно выполнять через день. Это упражнения на ягодицы, пресс и трицепсы. Чтобы заниматься, вам не понадобится какое-либо дополнительное оборудование. Достаточно просто имать дома диван и коврик для фитнеса. И даже без него можно обойтись.

Упражнения нужно делать по два подхода с перерывом на небольшой отдых. Анита обещает, что примерно через две недели регулярных тренировок вы почувствуете, что заниматься становится все легче.

Напомним, ранее Анита Луценко показала эффективные упражнения для внутренней поверхности бедра.

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Дата публикации
Просмотры
405
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