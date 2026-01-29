Утренние прыжки - действительно ли они добавляют нам энергии / © Credits

По словам поклонников этого метода, он помогает проснуться, наполнить тело энергией, улучшить пищеварение и даже уменьшить вздутие живота. Действительно ли это работает на практике, рассказало издание Real Simple.

Многие из нас мечтают стать «жаворонками» — активными, продуктивными и бодрыми еще до кофе. TikTok обещает простое решение — прыжки с утра, и весь день вы полны сил. Тренд настолько популярен, что пользователи даже называют его «настоящей находкой».

Но действительно ли 50 прыжков после пробуждения способны заменить кофе, солнечный свет или привычные утренние упражнения, попробуем разобраться.

Что произойдет после недели прыжков

Первый день

На старте будет сложнее, чем ожидается. Прыжки оказываются физически более требовательными, чем кажется на видео. После 25-30 прыжков придется сделать небольшую паузу. Некоторый дискомфорт в желудке и легкое ощущение тошноты тоже могут дать о себе знать. Энергия на остаток дня не почувствуется сразу.

Третий-четвертый день

Тело начнет привыкать. После выполнения утренних прыжков может появиться легкая бодрость, но она быстро угасает, если после этого садиться или ложиться. Эффективнее всего — сочетание прыжков с короткой прогулкой на свежем воздухе, ведь солнечный свет помогает почувствовать настоящую активность и энергию.

Другие эффекты

Популярные обещания об улучшенном пищеварении или уменьшении вздутия живота вряд ли подтвердятся. Тело не будет реагировать так, как описывают энтузиасты TikTok. Поэтому, можно сказать, что этот тренд скорее краткосрочный «энергетический стимулятор», чем магическая формула здоровья.

Что важно знать об утренних прыжках

Прыжки не заменяют сон — даже короткие энергичные упражнения не компенсируют недосып. Контекст имеет значение — эффект сильнее, если движение сочетать с естественным светом и активностью на улице. Не каждому подходит — у некоторых людей такие упражнения могут вызвать дискомфорт или тошноту. Можно адаптировать — вместо ежедневных прыжков можно делать их время от времени, когда нужен быстрый подъём энергии.

Утренние прыжки — это интересный способ добавить движения в день и зарядить тело бодростью, но они не являются волшебной энергетической таблеткой. Для настоящего эффекта важно сочетать их с достаточным сном, солнечным светом и регулярной активностью.

Тренд TikTok может стать легким ритуалом, который пробуждает тело, но ключ к энергии и продуктивности — в комплексном подходе к утру, а не только в 50 прыжках.