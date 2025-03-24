В каких зонах тело худеет быстрее всего: что на это влияет

Похудение в определенных зонах, а не во всем теле только кажется возможным. На самом деле человек не способен похудеть только в отдельной части тела. Жировая ткань находится по всему телу, но чуть больше ее в зонах, где расположены органы.

Эксперты подчеркивают, что локальное сжигание жира невозможно – организм избавляется от жировых отложений комплексно. Если вы хотите снизить объем определенного участка тела, необходимо создать общий дефицит калорий.

Какие участки тела теряют вес быстрее всего

Живот и талия

Ученые говорят, что жировые отложения в зоне живота и талии наиболее уязвимы к сжиганию. Это объясняется наличием β2-адренорецепторов, активируемых во время физической активности. Именно поэтому кардиотренирование и силовые упражнения для пресса помогают быстрее избавиться от жира в этой зоне.

Лицо и шея

У некоторых людей первые изменения видны именно в области лица и шеи. Это объясняется меньшим содержанием жировой ткани в этих участках, что делает их более чувствительными к общему снижению массы тела.

Среди факторов, влияющих на порядок, в котором наше тело накапливает и теряет жир, есть:

Генетика: результаты исследований свидетельствуют о том, что генетика человека на 60% отвечает за то, где распределяется жир в теле.

Пол: женщины имеют большую долю жира в организме, чем мужчины. Это связано с тем, что женский организм предназначен для хранения жировых запасов для поддержания беременности и кормления. При похудении у женщин, как правило, первыми худеют зоны лица, икр и рук, поскольку они оказывают наименьшее влияние на деторождение. Дольше всего жир содержится в зоне бедер и ягодиц.

Возраст: процесс старения вызывает изменения в мышечной массе, обмене веществ и уровне гормонов, что может повлиять на то, где и как быстро будет меняться жировая ткань.

Ранее мы писали, когда нужно есть, чтобы похудеть. Больше об этом читайте в новости.

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