Всего 8 минут в день: Анита Луценко показала эффективные упражнения для внутренней поверхности бедра

В своем блоге на YouTube Анита опубликовала очередной видеоролик, в котором показала несколько эффективных упражнений для внутренней поверхности бедра. Эта зона у женщин обычно достаточно проблемная, однако Анита убеждает, что регулярные тренировки изменят эту ситуацию.

Тренер предлагает выполнять этот комплекс через день, ведь не нужно нагружать одну и ту же проблему зону ежедневно. Однако напоминает, что любые упражнения эффективно работают только в тандеме с правильным питанием.

"Если ты соединишь тренировку с питанием, то уже через месяц ты увидишь фантастическую разницу", – отмечает Луценко. Из приятных бонусов этот комплекс не займет у вас много времени, ведь длится всего 8 минут. Его можно выполнять утром перед работой.

Напомним, ранее Анита показывала, как эффективно подготовиться к основной тренировке.

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