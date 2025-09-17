Японская интервальная ходьба: легкая тренировка для тех, кто не любит бегать

Японская интервальная ходьба / © Getty Images

Издание Woman&Home рассказало, что эта методика сочетает быструю и медленную ходьбу по четкому алгоритму. Она подходит даже тем, кто давно не занимался спортом, но хочет укрепить здоровье и похудеть без высоких нагрузок.

Метод, известный как «тренировка с интервальной ходьбой» («Interval Walking Training» (IWT)), разработали японские ученые для улучшения сердечно-сосудистого здоровья людей среднего и старшего возраста.

Схема проста:

3 мин быстрой ходьбы, примерно 70% от максимальной частоты сердечных сокращений (ЧСС),

3 мин медленной ходьбы, около 40% от максимальной ЧСС,

повторять минимум 5 раз (то есть 30 мин),

выполнять 5 дней в неделю.

Как рассчитать свою максимальную ЧСС:

220 — ваш возраст. Например, если вам 45 лет, максимальная ЧСС = 175.

70% от этого — примерно 122 уд./мин (быстрый темп),

40% — около 70 уд./мин (медленный темп).

Преимущества японской интервальной ходьбы

Улучшает работу сердца и сосудов. Уже через несколько месяцев регулярных занятий вы будете иметь более низкое давление, лучшую выносливость и нормализованные показатели сахара в крови. Сердце учится быстро восстанавливаться после нагрузки, это называется «кардиальная гибкость».

Укрепляет мышцы. Несмотря на то, что это только ходьба, интервалы активизируют работу мышц ног и ягодиц. Для женщин в период менопаузы это особенно важно, ведь тренировка помогает снизить риск остеопороза и потери мышечной массы.

Легко интегрируется в жизнь. Тренировка не требует специального оборудования, достаточно удобной обуви и полчаса свободного времени. Ее можно выполнять на свежем воздухе, на беговой дорожке и как отдельное занятие или часть большей программы.

Способствует похудению. Интервальная ходьба запускает эффект послеожогового расхода калорий, даже после завершения тренировки метаболизм остается активным и продолжает сжигать калории. Такой метод помогает организму эффективнее чередовать использование жиров и углеводов.

Как начать заниматься

Выберите удобное время. Многим подходит утро или «золотой час» перед заходом солнца. Следите за пульсом, используйте фитнес-браслет или просто ориентируйтесь на собственные ощущения, во время быстрой ходьбы должно быть сложно разговаривать целыми предложениями, но не слишком тяжело. Начните постепенно, если 30 мин кажется много, начните с 3-4 интервалов и постепенно добавляйте. Не забывайте об отдыхе. Телу нужны 48-72 часа для полного восстановления после такой тренировки, поэтому не стоит делать её каждый день. Сочетайте с силовыми упражнениями. Для здоровья костей и мышц важно хотя бы 2-3 раза в неделю добавлять тренировки с нагрузкой, например, приседания, упражнения с эспандером или гантелями.

Удобный метод для украинцев

Бесплатно и доступно, не нужен спортзал, только парк, двор или беговая дорожка.

Подходит разным возрастным группам.

Прекрасно работает в нашем климате. Осень и весна — идеальные сезоны для таких прогулок, а зимой можно использовать дорожку в спортзале.

Японская интервальная ходьба — это пример того, что для здоровья не нужны марафоны или сложные программы. Она доступна, безопасна, эффективна и может стать отличной альтернативой бегу. Если вы хотите укрепить сердце, сбросить несколько килограммов, повысить выносливость и просто сделать ежедневные прогулки более полезными, попробуйте этот метод уже на этой неделе.