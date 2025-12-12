Йога для начинающих: в чем преимущества, как начать заниматься и какое направление выбрать

Женщина занимается йогой / © Credits

Йога для начинающих - это идеальный способ помочь найти свой поток, если вы новичок в этой древней практике, независимо от того, хотите ли вы выработать регулярную привычку или просто больше заниматься своим телом.

Благодаря позам йоги и сосредоточению на дыхательных упражнениях, занятия для начинающих и базовые упражнения на толстом коврике для йоги могут помочь развить силу, гибкость и подвижность, одновременно поддерживая ваши суставы и знакомясь с ключевыми принципами йоги.

Какие преимущества дают занятия йогой и какие разновидности практики предлагаются новичкам, рассказывает Woman&Home.

Йога — это невероятно трансформационная практика, говорит преподаватель йоги Алана Меррин. Она сочетает осознанное движение с техниками дыхания, медитацией и философией йоги, чтобы помочь вам достичь состояния равновесия и баланса тела и ума.

Йога развивает силу

Если вы никогда раньше не занимались силовыми тренировками, йога для начинающих может быть мягким способом начать оказывать определенное давление на ваши кости и мышцы, поскольку это упражнение с нагрузкой.

Хотя более глубокая работа над связками и мышцами с помощью растяжки может быть аспектом йоги, одинаковый акцент делается на силе и ловкости, говорит Ребекка Янг Рибоди, сертифицированный инструктор по йоге.

Йога улучшает дыхательные привычки

Дыхание может казаться самой естественной вещью в мире, но, скорее всего, мы не используем максимально емкость наших легких ежедневно. Глубокое дыхание через диафрагму не только помогает успокоить гиперактивную нервную систему, но и на самом деле может улучшить емкость легких.

Регулярная практика позволяет дышать глубже, укреплять диафрагму и позволяет легким работать эффективнее.

Йога повышает гибкость

Логично, что выполнение поз (асан), которые побуждают вас растягивать мышцы, сухожилия и связки, поможет улучшить гибкость, увеличивая эластичность мышц и диапазон движений.

Йога облегчает симптомы менопаузы

Физические упражнения — это недооцененный способ борьбы с множеством симптомов менопаузы. Исследования показывают, как йога в перименопаузе может облегчить приливы, перепады настроения, проблемы со сном и усталость во время менопаузы.

Она также может обеспечить защиту сердца после менопаузы, что важно на этом этапе жизни, поскольку эстроген имеет защитные свойства, которые мы теряем.

Йога способствует снижению стресса

Йога помогает стимулировать парасимпатическую нервную систему, помогая вам чувствовать себя более расслабленными и облегчая любые симптомы тревоги и стресса», — говорит нам Меррин. Кроме того, исследование Чилийского университета показывает, что практика йоги в течение всего трех месяцев может снизить уровень гормона стресса кортизола.

Влияние успокоения парасимпатической нервной системы выходит за рамки пользы для мозга. Ось кишечник-мозг касается того, как на кишечник может влиять психологический стресс. Практикуя йогу и уменьшая стресс, вы можете улучшить здоровье кишечника и увеличить кровообращение с помощью движения.

Советы для начинающих

Йога — это не то, что вы овладеете, это называется «практикой» не просто так, поэтому не соблазняйтесь сдаваться после нескольких занятий. В йоге нет хорошего или плохого. Уважайте свой собственный путь и внутреннюю мудрость своего тела. Никогда не будет момента, когда вы будете недостаточно хороши, поэтому не сравнивайте себя с другими.

Сосредоточьтесь на последовательности. Янг Риболди часто общается со студентами, которые чувствуют растерянность после первого занятия. Это абсолютно нормально, говорит она. Придерживайтесь распорядка, и после трех-пяти занятий вы начнете осваиваться.

Найдите вид йоги, который вам нравится. Так же, как и в школе, мы все общаемся с разными учителями, которые помогают нам лучше учиться и развиваться, и то же самое касается йоги, объясняет Янг Риболди, поэтому, если один вид йоги вам не подходит, попробуйте другой.

Отдайте приоритет медитации. Интерес к пониманию и практике медитации — это очень важный аспект практики. Сегодня существует много приложений для медитации, которые делают ее доступной, и это действительно замечательный навык, который чрезвычайно дополняет практику йоги.

Чувствуйте себя комфортно. Вам на самом деле ничего не нужно для практики йоги, но эксперты рекомендуют коврик. Это поможет вам выделить пространство, специально разработанное для вашей практики, а также поддержит ваши суставы во время движения.

Лучшее из йоги для начинающих

Существует много разных видов йоги и много разных подходящих растяжек для начинающих. Лучший вид йоги для вас будет зависеть от ваших целей в отношении здоровья и физической формы, но вот несколько вариантов для изучения.

Хатаха-йога

Хатха-йога — это мягкий способ начать заниматься йогой для начинающих. Она сосредоточена на обучении физическим позам йоги с акцентом на дыхании. Вы изучите основы и ознакомитесь с позами, которые можно ожидать, когда будете пробовать другие виды йоги.

На занятиях хатха-йогой вы также будете удерживать позы дольше по сравнению с практиками потока. Чем дольше вы удерживаете позы, тем больше у вас будет возможностей ознакомиться со структурой и опытом каждой позы, говорит Кэт Фаррантс, преподавательница йоги с почти 30-летним опытом.

Йога восстановления

Это очень спокойная и неподвижная практика, где вы можете почувствовать глубокое расслабление через серию длинных пассивных растяжек, полностью поддерживая их, говорит Фаррантс.

Удержание пассивных поз не создает слишком большого давления на мышцы и фактически помогает вашему телу снять любое накопленное напряжение. Это отличный способ практиковать йогу для сна. Это запустит вашу парасимпатическую нервную систему и, как следует из названия, оставит вас восстановленными и готовыми к глубокому сну.

Это очень похоже на йога-нидру, которая является техникой управляемой медитации для глубокого расслабления.

Инь-йога

Инь-йога сосредоточена на растяжении и удлинении глубокой соединительной ткани вокруг мышц. На занятиях Инь вы можете ожидать, что каждую позу нужно удерживать до 10 минут, что действительно дает мышцам время растянуться.

В отличие от стиля Виньяса, это не размашистое, плавное движение. Вы будете удерживать серию поз, часто опираясь на валики, подушки и одеяла, в течение не менее трех минут, чтобы помочь телу расслабиться и раскрыться.

Виньяса-йога

Виньяса — это более динамичный стиль йоги, который лучше всего подходит тем, кто изучил основы Хатха или Инь. Вы будете активно удерживать каждую позу в течение нескольких вдохов, прежде чем перейти к следующей позе.

Занятия Виньяса прекрасно подходят для силовых тренировок и развития выносливости. В сочетании с акцентом на дыхании вы можете ожидать ощущения прилива энергии и ловкости после плавного выполнения. Идеальный способ начать свой день.