Для улучшения общего здоровья и самочувствия существует множество физических упражнений, которыми вы можете заниматься самостоятельно или с группой людей. Но когда дело доходит до йоги или пилатеса, люди часто не понимают, что отличает эти два вида деятельности и стоит ли им выбирать одно из них.

Разъясняет Cleveland Clinic .

Есть некоторые сходства между йогой и пилатесом, но оба занятия построены на фундаментальных различиях. Когда их выполняют отдельно или даже вместе, и йога, и пилатес могут действительно добавить несколько преимуществ для здоровья и повышения осведомленности в ваш ежедневный распорядок.

Ключевые различия между йогой и пилатесом

Пилатес был изобретен немецким анатомом в 1926 году как способ кондиционирования тела и обеспечения реабилитации ветеранов Первой мировой войны. Эта практика быстро развивалась как средство укрепления мышц кора и улучшения выносливости, особенно для тех, кто занимается балетом и танцами и ищет реабилитации после травм.

Целью было помочь людям с травмами выздороветь с помощью упражнений на укрепление мышц кора и управляемых упражнений.

Йога, с другой стороны, уходит корнями в многовековую духовную практику, направленную на улучшение связи ума и тела для достижения просветления.

Но традиционная йога — это больше, чем просто режим тренировок, это образ жизни, который охватывает философию и набор принципов, построенных на поддержке вашего физического, эмоционального и духовного роста.

И хотя многие западные версии йоги часто подчеркивают более физические аспекты йоги (или асан), для многих людей йога — это гораздо больше, чем просто тренировка, опять же, это образ жизни.

Тем не менее йога помогает развивать силу, гибкость и равновесие (часто как подготовка к медитации), осознавая связь вашего ума, тела и дыхания в каждой позе. Часто занятия йогой завершаются короткой медитацией.

Пилатес больше сосредоточен на укреплении мышц кора путем дисциплинированной практики нескольких упражнений с небольшими движениями во время каждого занятия. Фундаментальный набор упражнений является базовым для каждого занятия и изучается сначала, чтобы укрепить ваш кор и научить вас двигаться с каждым вдохом. Со временем вы можете перейти на более сложные упражнения с помощью инструктора.

Хотя традиционно существует гораздо меньше версий пилатеса, существует много разных видов йоги, которые предлагают разнообразный опыт.

Большинство видов йоги, практикуемых сегодня, коренятся в хатха-йоге. Хатха-йога — старейшая традиционная восточно-индийская практика этой формы. Хатха-йога сосредоточена на осознанности, медитации и точной осанке.

Вся йога сосредоточена на дыхании и связана с движением. Но поскольку йога стала более коммерциализированной на Западе, другие виды практики были разработаны для множества различных аудиторий.

Виньяса-йога включает быстрые движения из одной позы в другую, сосредотачиваясь на связи ума, тела и дыхания. И наоборот, йога-нидра вообще не предусматривает никаких движений в глубокой медитативной практике и часто проводится в конце сеанса йоги.

А восстановительная йога — это гораздо более медленная практика, которая опирается на одеяла, подушки и почти полную темноту, чтобы обеспечить комфорт и пространство для медитации.

Это лишь некоторые из многих видов йоги, которым можно научиться. Но независимо от типа, каждая версия йоги предлагает разнообразные преимущества, если сделать ее частью своего еженедельного распорядка.

Йога имеет гораздо больше духовного аспекта, тогда как пилатес — это больше подход к реабилитации. Люди часто приходят на пилатес из-за травмы или потому, что хотят предотвратить травмы.

Несмотря на различия, йога и пилатес имеют общие техники в отношении:

понимания важности дыхания;

концентрации и контроля;

осознания момента;

точности движений;

поддержания правильного положения тела.

Обе практики опираются на поддержку собственного веса тела, но пилатес работает над включением дополнительного оборудования, такого как эспандеры, тренажеры с сопротивлением, поролоновые ролики, бочки и перекладины, чтобы создать дополнительную нагрузку и еще больше укрепить ваши мышцы. Реквизит также используется в йоге, но чаще для модификации или углубления определенных поз или растяжек.

Оборудование, которое вы используете в пилатесе, часто добавляется, чтобы обеспечить безопасное положение тела. В йоге реквизит (такой как блоки, ремни и одеяла) является более ограниченным и используется для того, чтобы облегчить выполнение определенных поз. Реквизит может быть чрезвычайно полезным в йоге, чтобы помочь вам безопасно принять позу.

Как пилатес, так и йога укрепляют несколько групп мышц, в частности:

мышцы живота;

мышцы спины (в частности, поясницы);

плечи и шею;

бедра;

ягодичные мышцы.

Хотя пилатес и йога не помогают вам нарастить мышечную массу в этих зонах так же, как когда вы делаете силовые упражнения, они помогают тонизировать эти группы мышц и увеличивают вашу силу и гибкость.

Улучшение осанки

Независимо от того, медленно ли вы переходите из одной позы в другую или удерживаете позу в течение длительного времени, и пилатес, и йога сосредоточены на поддержании полного выравнивания тела во время каждого движения. Это означает, что ваша спина часто держится прямо (но не жесткой), шея и ноги поддержаны, а колени прямыми или слегка согнутыми, но никогда не зафиксированными слишком плотно. Например, во время выпада ваши колени находятся прямо над лодыжками.

Независимо от того, лежите ли вы на коврике, стоите прямо или наклонены вперед, ваша осанка может продолжать улучшаться, даже когда вы регулярно выполняете серию растяжек и поз в обеих дисциплинах.

Инструктор по йоге или пилатесу каждый раз следит за тем, чтобы ваша осанка была правильной, прежде чем вы начнете использовать эти мышцы, поскольку это действительно важно для предотвращения и лечения травм. Как йога, так и пилатес помогут улучшить вашу осанку, которая является ключевой причиной инвалидности с возрастом, а также источником боли.

Облегчение хронической боли

Если вы имеете дело с хронической болью в пояснице, могут помочь упражнения с низкой нагрузкой, такие как пилатес и йога. Они не только помогают нарастить силу, необходимую для поддержания вашего тела, но и позволяют растянуть проблемные участки, которые вызывают боль, такие как поясница. Кроме того, с помощью физиотерапевта или сертифицированного инструктора, пилатес и йога могут помочь в реабилитации после определенных травм.

Улучшение вашей гибкости

Постоянные занятия йогой могут помочь вам улучшить гибкость и восстановить диапазон движений, если вы некоторое время не были активными или никогда не были гибкими. Это происходит потому, что вы не только растягиваете необходимые мышцы для подвижности, но и часто активируете эти мышцы в различных положениях. Кроме того, в дни, когда вы не выполняете изнурительных упражнений, таких как аэробика или силовые тренировки, как йога, так и пилатес могут стать частью вашего активного процесса восстановления, чтобы помочь вашим мышцам эффективнее восстанавливаться.

Развитие осознанности

Вы можете практиковать осознанность в любой обстановке. Как пилатес, так и йога используют дыхательные упражнения как средство заглянуть внутрь себя и быть собой, сверяться с тем, как вы себя чувствуете, что работает, и что могло бы предложить немного больше поддержки и комфорта. Йога, в частности, часто вплетает медитативные практики в каждое занятие и использует их как завершающую точку, в значительной степени для формирования такого рода самосознания.

Медитация так же важна, как и любое физическое движение в йоге, потому что она учит ваш ум и тело важности быть в моменте и иметь периоды времени, когда вы ничего не делаете — вы просто находитесь в неподвижности.

Улучшая свое психическое здоровье этими небольшими способами и регулярно участвуя в этих занятиях, пилатес и йога могут помочь:

снять стресс;

уменьшить тревожность;

улучшить качество сна;

улучшить равновесие;

какое занятие вам следует посещать.

Только вы, и, возможно, ваш семейный врач, можете решить, подходят ли вам пилатес или йога. Хотя оба предлагают упражнения с низкой нагрузкой и относительно низким риском травм, если у вас есть сопутствующие заболевания или травмы, которые нарушают вашу подвижность, или если у вас высокое кровяное давление или анемия, вам понадобится, прежде чем погружаться в полноценный класс, проконсультируйтесь со своим врачом, каких поз вам стоит избегать или изменить.

Людям, которые интересуются пилатесом или йогой, лучше попробовать участвовать в обоих занятиях, чтобы понять, что им нравится и какой вид они предпочитают. В общем, если вы хотите включить пилатес и/или йогу в свой еженедельный распорядок, вы можете делать их до двух-трех раз в неделю, между другими силовыми тренировками и кардиоупражнениями.

Способность научиться расслабляться в йоге делает ее особенно важной для людей, которые находятся в стрессе. Если дело доходит до травмы и вам нужно физическое укрепление, вы можете пойти на пилатес. Но опять же, вам нужно найти правильное сочетание. Попробуйте и йогу, и пилатес, прежде чем отказаться от продолжения одного или другого на регулярной основе. Поиск правильного безопасного класса и правильного учителя является абсолютно ключом к такому опыту.