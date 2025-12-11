Забудьте о беге: 5 кардиотренировок с низкой нагрузкой, которые можно выполнять дома

Женщина выполняет физические упражнения дома / © Credits

Физические упражнения часто отходят на второй план в более темные, пасмурные месяцы, но тренировки, несомненно, поднимают наше настроение и позволяют нам оставаться мобильными, что важно в любое время года. Чтобы облегчить и сделать более комфортной жизнь, может быть полезным заменить вашу обычную ходьбу, бег или силовые тренировки на одну из многих кардиотренировок с низкой нагрузкой дома.

Как это сделать, рассказывает Woman&Home.

Даже короткая 15-минутная тренировка по пилатесу или тренировка с гантелями для верхней части тела может существенно улучшить ваш уровень энергии. Физические упражнения зимой особенно важны, поскольку регулярные движения могут укрепить вашу иммунную систему, поддерживать высокий уровень энергии, поддерживать здоровье сердца, поддерживать мышечную массу и гибкость, а также улучшать качество сна.

Преимущество кардиотренировок с низкой нагрузкой заключается, в частности, в том, что они могут поддерживать здоровье сердца, гормональный баланс и восстановление без дополнительной нагрузки на суставы или нервную систему, объясняет личный тренер и специалист по менопаузе Аня Рассел.

Вот несколько видео с кардиотренировками с низкой нагрузкой, которые помогут вам тренироваться дома, с вариантами силовых тренировок, йоги, пилатеса, ходьбы и высокоинтенсивных интервальных тренировок (HIIT) (прыжки не нужны).

15-минутная тренировка на силу, равновесие и подвижность

Простая тренировка на силу, равновесие и мобильность может быть всем, что вам нужно, чтобы чувствовать себя лучше этой зимой, и эта тренировка от физиотерапевта, преподавателя пилатеса и тренера Джессики Валант занимает всего 15 минут.

Добавьте несколько гантелей, если хотите, как показано в видео ниже, или выполните это как тренировку только с собственным весом. Решать вам. Вы будете знать, что работаете с умеренной интенсивностью (уровень, необходимый для поддержания здоровья и физической формы), когда все еще сможете относительно легко говорить, но петь будет трудно.

15-минутная ходьба с низкой нагрузкой

Даже если вы остаетесь дома, вы все равно можете ходить. Можно использовать беговую дорожку или один из лучших ковриков для ходьбы дома. Вам не нужно много времени, чтобы тренировать свои кости и мышцы с помощью этой тренировки по ходьбе в помещении.

Вот как это делать:

0-3 минуты: Легкая разминка. Расслабьте плечи, удлините шаг, дышите равномерно.

3-6 минут: Увеличьте скорость до быстрой ходьбы. Вы должны чувствовать тепло и легкую одышку, но все еще можете говорить.

6-9 минут: Добавьте наклон, если он у вас есть. Держите осанку прямой, мышцы кора слегка напряженными, руки должны двигаться естественно.

9-11 минут: Уменьшите наклон, оставайтесь бодрыми. Сосредоточьтесь на сильных, целенаправленных шагах.

11-13 минут: Добавьте интервал с силой. Ходите немного быстрее, чем обычно, но все еще с низкой нагрузкой. Без бега трусцой.

13-15 минут: Успокойтесь. Постепенно замедляйте темп и дайте своему пульсу стабилизироваться.

15-минутное занятие йогой

Растяжку и йогу часто считают легкой тренировкой. Те, кто знаком с этим, знают, что это одна из лучших кардиотренировок с низкой нагрузкой.

Адриен Мишлер — одна из самых популярных инструкторов по йоге на YouTube. У нее есть замечательная 15-минутная тренировка, которая повысит ваш пульс и уровень энергии, поэтому берите свой толстый коврик для йоги и начинайте.

15-минутная HIIT-тренировка с низкой нагрузкой

Часто нам говорят избегать HIIT-тренировок, поскольку они могут привести к резкому повышению частоты сердечных сокращений и уровня кортизола. Однако HIIT с низкой нагрузкой достаточно повысит частоту сердечных сокращений, чтобы улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы.

45-минутное кардио, вдохновленное пилатесом

Хотите что-то дольше 15 минут? Пилатес традиционно не является тренировкой, которая повышает частоту сердечных сокращений. На самом деле он разработан для медленного и контролируемого выполнения. Однако вы можете найти подборку домашних тренировок по пилатесу, которые делают именно это, сочетая движения в более быстром темпе с такими нагрузками, как 100 секунд, подъемы ног и приседания.

Мягкая нагрузка для суставов

Хотя важно тренировать наши кости и суставы упражнениями с отягощением, кардио-тренировки с низкой нагрузкой могут улучшить силу в этих зонах без влияния, которое приносят прыжки, быстрая ходьба и бег.

Для тех, кто имеет боли в суставах, новичков в физических упражнениях или кому сказали избегать упражнений с высокой нагрузкой, это отличный способ поддерживать форму.

Улучшает сердечно-сосудистое здоровье

Если вы повышаете частоту сердечных сокращений, вы улучшаете свое сердечно-сосудистое здоровье. То, что это низкое воздействие, не означает, что это низкая интенсивность.

Дыхательные техники йоги, такие как пранаяма, могут улучшить объем легких и эффективность их работы. В то же время, удержание и плавное выполнение поз мягко стимулирует ваши мышцы и сердечно-сосудистую систему, улучшая выносливость без чрезмерной нагрузки.

Исследования также показали, что всего 30 минут регулярной йоги могут улучшить сердечно-сосудистое здоровье, снижая кровяное давление, уровень холестерина и воспаление, что, в свою очередь, уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта.

Подходит для менопаузы

Низкоинтенсивные кардиотренировки, такие как йога и пилатес, подходят для тех, кто переживает менопаузу, поскольку они не создают дополнительной нагрузки на болезненные суставы или нервную систему, которая уже находится под давлением.

В сочетании с силовыми тренировками, кардио с низкой нагрузкой помогает поддерживать здоровье мышц и костей, одновременно поддерживая стабильную энергию, сбалансированное настроение и здоровый метаболизм до середины жизни.

Может помочь потере веса

Если вы регулярно тренируетесь пять или шесть дней в неделю, это поможет контролировать ваш вес и способствовать потере веса. Вы можете начать с 15-минутной тренировки, а затем увеличивать время и вес, когда ваша выносливость и сила вырастут.

Повышают уровень энергии

Несколько исследований показали, что аэробные (то есть кардио) упражнения полезны для здоровья нашего мозга, и кардиотренировки с низкой нагрузкой не являются исключением.

Краткосрочные преимущества йоги, пилатеса и ходьбы включают усиление кровотока и кислорода в мозге, выработку эндорфинов (которые повышают наш уровень энергии) и улучшение памяти, концентрации внимания и настроения.

Как часто делать тренировки с низкой нагрузкой

Рекомендуется 75 минут упражнений, что составляет от 70% до 85% от вашей максимальной частоты сердечных сокращений (220 минус ваш возраст). Если вы можете поддерживать частоту сердечных сокращений в этом диапазоне, тогда вы можете выполнять одну из этих 15-минутных тренировок пять дней в неделю.

Вы можете проверить, находитесь ли вы в правильной зоне частоты сердечных сокращений, используя один из лучших фитнес-трекеров, которые записывают вашу частоту сердечных сокращений в реальном времени на часах, или проверяя дыхание. Если вы тяжело дышите и потеете, вы, вероятно, в правильном месте.