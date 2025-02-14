Забудьте о гантелях: 5 суперэффективных упражнений с резинками для красивых ног, ягодиц и корпуса

Эспандеры - это отличный выбор для тех, кто не хочет проводить много времени в спортзале с гантелями. Они доступны, не занимают много места и очень эффективны для тренировки ног.

Если вы освоите эспандер, не будет необходимости тратить часы на тренировки, чтобы укрепить нижнюю часть тела. Простая тренировка ног с эспандером поможет вам достичь хорошей формы и укрепить организм.

Тэмсин Уайт, сертифицированный персональный тренер, поделилась с Woman&Home 5 наиболее эффективными для тренировки ног упражнениями с резинкой. И дала несколько советов по выбору и использованию резинок.

Лучшие эспандеры для тренировок ног — толстые и короткие, изготовленные из прочного сочетания полиэстера и латекса. Они надеваются на ноги чуть выше колена и используются для тренировки квадрицепсов (бедер), подколенных сухожилий (задней части бедер), сгибателей бедра, икр, ягодиц и всех окружающих их мелких мышц.

Гантели и гири ограничены одним весом, а резинки вы можете настроить, чтобы сделать упражнение проще или сложнее. Они действительно хорошо работают для увеличения сопротивления (и, следовательно, заставляют вас работать тяжелее) для упражнений с собственным весом, включая приседания, ягодичные мостики, толчки ногами или разгибания ног и отведения бедер. Начните с трех подходов по 8-12 повторений каждого упражнения.

Ягодичный мост

Цели: ягодичные мышцы, подколенные сухожилия, корпус.

Ягодичные мостики — одна из лучших частей тренировки ног с эспандером, поскольку они задействуют несколько мышц одновременно в так называемом "комплексном" упражнении. Отлично подходят для улучшения мышечного тонуса ягодичных мышц и подколенных сухожилий, а также для укрепления поясницы и корпуса.

Расположите ленту так, чтобы она охватывала бедра. Лягте на спину, согните колени на ширине бедер и поставьте ступни на пол.

Задействуйте корпус, "втянув" пупок в позвоночник и сжав ягодицы, затем поднимите ягодицы от пола, надавливая на пятки ног и толкая бедра вверх, пока ваши плечи, бедра и колени не образуют прямую линию.

Сделайте паузу и медленно опустите бедра обратно в исходное положение, следя за тем, чтобы позвоночник оставался нейтральным на протяжении всего упражнения.

Ягодичный мост - одно из лучших упражнений на корпус, которые можно выполнять дома, так как упражнение задействует мышцы, расположенные глубоко в прессе, пока вы пытаетесь сохранить устойчивость таза и позвоночника.

Приседания с резинкой

Цели: квадрицепсы, ягодицы, подколенные сухожилия, приводящие мышцы (внутренняя поверхность бедра), сгибатели бедра (небольшие мышцы в передней части бедра) и икры

Вы не ошибетесь, если научитесь правильно приседать с эспандером. Хотя существует множество различных видов приседаний, традиционное упражнение с эспандером всегда задействует мышцы нижней части тела, а также корпус. Это фантастическое комплексное движение для ног и ягодиц. Это упражнение также помогает увеличить напряжение во время движения.

Поставьте ступни на ширине бедер или немного шире. Эспандер наденьте чуть выше колен.

Следите за тем, чтобы натягивать коленями ленту во время приседаний — это помогает поддерживать правильную форму и не дает коленям заворачиваться внутрь.

Представьте, что вы садитесь на низкий стул позади себя и отводите бедра назад, прежде чем сгибать колени.

Сделайте паузу, прежде чем достичь нижней точки приседа, напрягая ягодичные мышцы.

Выпады с лентами

Цели: квадрицепсы, подколенные сухожилия, ягодицы, икры и мышцы кора.

Как и приседания, выпады задействуют сразу несколько мышц, что делает их сложными движениями. Однако, поскольку вы сосредотачиваетесь на одной ноге за раз, они отлично подходят для развития силы одной ноги. Вот почему они являются ключевыми в силовых тренировках для бегунов.

Сосредоточение на одной ноге за раз также заставляет задействоваться ваш кор и окружающие стабилизирующие мышцы, что может помочь улучшить ваш баланс и устойчивость.

Встаньте, расставив ноги на ширину бедер. Наденьте резинку выше колен. Напрягите корпус и отведите плечи. Сделайте шаг назад. Медленно опустите заднее колено к земле, равномерно распределяя вес между пальцами задней ноги и пяткой передней ноги.

Удерживайте заднее колено на земле, считая до двух, затем надавите на переднюю пятку и вернитесь в положение стоя. Выполните повторы на одной ноге, затем поменяйте ее.

Отведение бедра с резинкой

Цели: ягодичные мышцы и мелкие мышцы верхней части бедра.

Это упражнение является ключевым для укрепления бедер, улучшения баланса и силы корпуса.

Наденьте резинку на бедра, расставив ноги на ширину бедер. Присядьте или сядьте на стул. Раздвиньте колени как можно шире, сделайте паузу на секунду или две, а затем вернитесь в исходное положение. Постарайтесь держать подошвы ног на полу.

Вы можете подумать, что упражнение для ног с эспандером будет сосредоточено только на ногах, но ягодичные мышцы и более мелкие мышцы необходимы для стабилизации бедер и более крупных мышц ног, таких как квадрицепсы и подколенные сухожилия. В свою очередь, это может помочь снизить риск травм поясницы, коленей и лодыжек.

Ходьба с резинкой

Цели: квадрицепсы, подколенные сухожилия, ягодицы, корпус.

Это еще одно отличное функциональное движение, которое помогает улучшить силу ягодиц и бедер, а также равновесие и осанку.

Наденьте резинку вокруг бедер, чуть выше колена. Если вам это покажется слишком сложным, спустите ее к лодыжкам.

Опуститесь в положение приседа и сделайте шаг в сторону. Оставайтесь в низком положении и сохраняйте присед, делая шаг в сторону.

Продолжайте в каждом направлении по 4–5 шагов, прежде чем вернуться в другую сторону.

Преимущества тренировок с резинками

Резинки более доступны, чем гантели.

Можно подобрать резинку для разных уровней тренированности, от 2 кг до 34 кг и более.

Резинки универсальны, после тренировки ног вы можете использовать их для тренировки верхней части тела, нацеленной на грудь, спину, руки, плечи и грудь.

Резинки обеспечивают низкую ударную нагрузку. Они также предлагают низкоударную альтернативу бегу и другим аэробным упражнениям.

Резинки улучшают гибкость верхних и нижних конечностей, а также выносливость, силу, равновесие и имеют преимущества для психического здоровья.

Вы можете брать резинку ног с собой на отдых или в командировку, что даст вам возможность не прерывать цикл тренировок.

Резинки отлично подходят для новичков благодаря своей форме распределение веса, как правило, более равномерному, чем у гирь

Можно ли нарастить мышцы с помощью резинки

Да, вы можете наращивать мышцы с помощью лент сопротивления. Исследование показало, что эластичное сопротивление может давать результаты, схожие с традиционными силовыми тренировками, которые вы бы делали в спортзале.

Более того, другие исследования показали, что результаты одинаковы как у здоровых взрослых, так и у высокоэффективных спортсменов, поэтому независимо от вашего уровня силы вы можете получить пользу от использования резинок.

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