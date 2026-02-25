Забудьте об изнурительных тренировках: ученые очертили минимальный объем физических упражнений для долголетия

Женщины занимаются физическими упражнениями / © Credits

Сколько надо тренироваться, чтобы жить долго — этот вопрос волнует многих. Нужно ли изнурять себя упражнениями каждый день, рассказывает Woman&Home.

Если коротко, то нет, чтобы жить долго и оставаться активным, регулярные нагрузки не нужны. Многочисленные исследования рассматривали, как даже небольшие изменения в нашей физической активности и распорядке дня могут улучшить наше долголетие.

Исследователи из Норвежской школы спортивных наук изучали, как небольшое увеличение активности может снизить риск смертности. Они проанализировали данные о движениях более 135 000 пожилых людей, которые носили трекеры активности: 40 000 из Норвегии, Швеции и США, которые носили устройство на бедре, и почти 95 000 участников биобанка из Великобритании, которые носили фитнес-трекер на запястье.

Результаты показали, что 10% смертей можно было бы избежать, если бы общее население (кроме самых активных) добавило всего пять минут физических упражнений умеренной интенсивности в свой день. Это упражнение, которое увеличивает частоту сердечных сокращений, но вы все равно должны иметь возможность разговаривать во время его выполнения. Это может включать быструю ходьбу, езду на велосипеде, плавание, танцы или садоводство. Результаты показали, что 6% смертей можно было бы предотвратить среди наименее активной группы, которая в среднем занималась физической активностью две минуты в день. Кроме того, до 15% смертей можно было бы предотвратить среди наименее активной группы, которая в среднем занималась физической активностью две минуты в день.

Вряд ли все люди смогут достичь рекомендаций ВОЗ по физической активности 150 минут умеренной и высокой интенсивности еженедельно, поэтому эти данные подчеркивают большое влияние реалистичных и достижимых целей поведения на здоровье населения.

Команда также исследовала, что происходит, когда мы уменьшаем время, которое проводим сидя. Они обнаружили, что сокращение времени сидячей работы на 30 минут в день может предотвратить 3% смертей в группе высокого риска и 7,3% у населения в целом. Результаты исследования из британского биобанка были меньшего масштаба, но все же существенными — например, сокращение времени, проведенного в сидячем положении, на 30 минут в день у всех участников, кроме самых активных, было связано с предотвращением 4,5% от общего количества смертей.

Это было обсервационное исследование, то есть прямая связь между физическими упражнениями и предотвращением смерти не может быть доказана, и мы не знаем, как долго нужно вносить эти изменения в образ жизни, чтобы увидеть результаты. Однако оно показывает важность ежедневного движения тела для нашего общего здоровья.

Почему физические упражнения так полезны