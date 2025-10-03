Женский тренер рекомендует: 6 упражнений с гантелями для подтянутых плеч и рук

Упражнения с гантелями / © Credits

Тренировка с гантелями для верхней части тела улучшает силу и рельеф мышц благодаря потере жира, также известном как «тонизация». Оно также может помочь улучшить подвижность и гибкость этих мышц, увеличивая продолжительность жизни.

В этих упражнениях используются гантели, поэтому они идеально подходят для силовых тренировок дома или в тренажерном зале. Все, что вам нужно, это несколько весов и немного пространства для движения.

Какие именно упражнения самые эффективные, рассказывает Woman&Home, по ссылке вы также можете посмотреть видео упражнений, чтобы убедиться, что все выполняете правильно.

Ключ к совершенной тренировке с гантелями для верхней части тела — это достаточно упорно работать, говорит опытный тренер Эмма Симарро. Как сертифицированный персональный тренер, специалист по женскому фитнесу и силовой тренер, она говорит, что это самая важная часть любой тренировки с отягощением.

Независимо от того, это ваша первая тренировка с гантелями дома, или вы уже знакомы с гантелями, шесть упражнений Симарро помогут вам построить более сильную, стройную и подвижную верхнюю часть тела всего за несколько недель.

Жим от плеч

Как следует из названия, это упражнение в основном направлено на мышцы плеч спереди и по бокам. Однако, в этом движении вы также используете трицепсы (задняя часть руки) и трапециевидные мышцы (между плечами и шеей).

Вот как выполнять жим от плеч с гантелями:

Станьте прямо, ноги на ширине бедер, осторожно активируйте ягодичные и квадрицепсы, чтобы стабилизировать бедра, говорит Симарро.

Поднимите гантели на плечи, ладони повернуты к ушам для нейтрального хвата гантелей.

Сделайте глубокий вдох и напрягите мышцы кора, прежде чем поднять гантели над головой. Выдохните, поднимая их вверх.

В верхней точке движения держите бицепсы на уровне с ушами и полностью вытяните руки, выпрямляя локти.

Медленно опустите гантели к плечам, прежде чем повторить 10-12 раз.

Совет эксперта: убедитесь, что ваши локти не разведены в стороны, поскольку это может вызвать дискомфорт вокруг плечевых суставов. Вместо этого слегка выдвиньте их перед собой.

Тяга в наклоне

Переходя от жима над плечами к тяге в наклоне, вы будете выполнять одно из лучших упражнений для спины. Это помогает укрепить мышцы спины.

Тяга в наклоне также прорабатывает бицепсы (переднюю часть руки), задние мышцы плеча и меньшие мышцы вокруг позвоночника.

Вот как это делать:

Стойте прямо, гантели вдоль боков, говорит Симарро.

Согнитесь в бедрах, отодвиньте ягодицы назад и держите спину ровно, держа гантели на одной линии с плечами.

Слегка согните колени, это поможет распределить вес и держать позвоночник прямым, говорит она.

Сосредоточьте взгляд на расстоянии одного метра от ног и начните подтягивать гантели назад к бедрам.

Держите локти под углом 90 градусов в верхней точке упражнения.

Медленно опустите гантели в исходное положение и повторите 10-12 раз.

Совет эксперта: Мы должны тянуть гантели по диагонали, спереди назад, говорит Симарро, а не прямо вверх. Они должны касаться ваших грудных клеток, когда вы тянете гантели к бедрам.

Жим от груди

Жим от груди известен как сложное движение. Подобно приседаниям и выпадам во время ходьбы для нижней части тела, жим от груди одновременно задействует несколько больших групп мышц в верхней части тела. А именно мышцы груди, плеч, рук, спины и кора.

Вот как выполнять жим от груди:

Лежа на полу, согнув колени. Держите ступни на полу, напрягите мышцы живота.

Поднимите гантели над грудью, руки полностью вытянуты. Гантели должны быть под углом 45 градусов друг к другу над вами.

Медленно опустите гантели на пол, держа локти согнутыми под углом 45 градусов к плечам. Держите запястья наружу, чтобы они находились прямо над локтями.

Осторожно постучите локтями по полу в нижней точке движения, прежде чем, проведя ладонями, вернуть гантели в исходное положение.

Совет эксперта: ключ к хорошему жиму от груди заключается в том, чтобы держать локти под прямым углом. Вы должны иметь вид стрелы сверху, а не буквы «Т», говорит Симарро. Также не опускайтесь слишком сильно внизу движения. Представьте пол как стекло, говорит тренер. Вы же не хотите его разбить. Если вы выполняете упражнение с гантелями в тренажерном зале, вы можете выполнять это упражнение на скамье для лучшей поддержки спины и опускаться ниже локтями.

Разгибание трицепса над головой

Разгибание трицепса является противоположностью жима от груди. Оно задействует только одну мышцу. Но упражнения на трицепс являются очень важной частью любой тренировки верхней части тела, поскольку эта мышца составляет две трети всех мышц руки.

Иметь более сильные трицепсы не только очень полезно в повседневной жизни (представьте себе толкание дверей и дотягивание до высокой полки), но и может помочь с другими упражнениями в этой программе, такими как жим от груди или жим от плеч.

Вот как выполнять разгибание трицепса с гантелями:

Станьте прямо, одна нога немного впереди другой для лучшего баланса. Вы можете стоять со стопами параллельно, если желаете, говорит Симарро.

Возьмите верхнюю часть гантели ладонями к небу, а пальцами к лицу. Это позволит держать ваши плечи параллельно.

Осторожно поднимите гантель над головой, полностью вытянув руки.

Напрягите мышцы кора и медленно опустите гантель за голову, пока локти не достигнут угла 90 градусов.

Напрягите мышцы кора и отведите гантель назад над головой, пока ваши руки не будут полностью выпрямлены, а локти зафиксированы.

Совет эксперта: Ключ к разгибанию гантелей на трицепс — это выбор веса, который будет для вас сложным, но не слишком тяжелым, чтобы вы корректировали свою форму. Убедитесь, что ваш вес достаточно легкий, чтобы вы могли опустить его полностью за голову и поднять вверх, не меняя положения бедер.

Сгибание бицепса

Подобно разгибанию трицепса, сгибание бицепса задействует только одну мышцу — бицепс, который расположен на передней части руки.

Вот как это сделать:

Стоя, ноги на ширине бедер, возьмите гантели по бокам ладонями к бедрам.

Напрягите мышцы кора и прижмите локти к грудной клетке.

Сделайте глубокий вдох, прежде чем поднять гантели к плечам. Сделайте выдох, поднимая гантели вверх.

Как только вы достигнете плеч, сделайте паузу, прежде чем медленно опуститься к бедрам.

Полностью вытяните локти, чтобы они были расслаблены в нижней точке сгибания.

Совет эксперта: Убедитесь, что локти прижаты к грудной клетке. Они не должны двигаться вперед во время упражнения, говорит Симарро.

Отжимания

Научиться правильно делать отжимания — один из лучших способов проработать верхнюю часть тела, говорит Симарро. Это одно из самых функциональных упражнений, которые мы можем практиковать, говорит она. Упражнение направлено на мышцы груди, плеч, спины, кора, бицепсов и трицепсов. На самом деле, нет многого, что это сложное упражнение не может сделать.

Вот краткое напоминание о том, как делать отжимание:

Встаньте в положение планки, руки под плечами, а ноги на ширине бедер.

Напрягите мышцы кора, осторожно подтяните копчик и опустите плечи вниз от ушей.

Начните опускаться на пол, двигая плечи и бедра вместе. Следите, чтобы бедра не были в воздухе, говорит Симарро.

В идеале, ваша грудная клетка должна опуститься как можно ниже к полу.

Оказавшись в нижнем положении, оттолкнитесь ладонями от пола, возвращаясь в положение планки/модифицированной планки.

Во время отжимания держите плечи выше запястий.

Во время отжимания держите бедра на одной линии с плечами, задействуя мышцы кора и ягодиц.

Совет эксперта: после того, как вы приняли положение планки, вы можете использовать подушку под грудью, чтобы иметь к чему стремиться во время опускания. Вы также можете попробовать модифицированное положение планки, если сила ваших мышц кора и верхней части тела еще не совсем готова к полному отжиманию. Вы можете опустить колени на пол для модифицированного отжимания, говорит она. Это создаст хорошую линию от макушки до колен.

На что обратить внимание начинающим

Это будет разным для каждого новичка в силовых тренировках. Ожидайте, что сначала придется немного попробовать и ошибиться, пока вы найдете правильный вес для себя, предостерегает Симарро. Начните с 10-12 повторений, и если они кажутся легкими, особенно к третьему подходу, тогда вам нужно будет увеличить вес.

Если вы дойдете до середины раунда и не сможете продвинуться дальше, снимите вес и увеличивайте нагрузку оттуда. Они не будут слишком тяжелыми в течение долгого времени.

«Тест на разговор» — еще один хороший показатель интенсивности, добавляет она. Вы должны уметь говорить, но не петь, когда начинаете сет, но когда дойдете до последних нескольких повторений, вам должно быть трудно сказать больше нескольких слов, если вообще что-то делать.

Вы можете использовать подобный тест, чтобы определить, достаточно ли вы выполняете упражнения умеренной интенсивности, к какой группе относится силовая тренировка.

Как часто надо тренироваться

В этом случае две тренировки для верхней части тела и две для нижней части тела были бы идеальными, чтобы увидеть результаты в силе и улучшении мышечной массы, говорит Симарро. Но если вы не можете этого сделать, тогда определите, как часто вы можете поднимать вес каждую неделю.

Чтобы увидеть результаты, нам нужно поднимать тяжести два-три раза в неделю, поскольку это создает достаточную нагрузку на мышцы, но дает достаточно дней отдыха для их роста и восстановления, именно тогда вы видите изменения в тонусе и силе.

Упражнения для всего тела направлены на все основные группы мышц за один сеанс, но повторение трижды в неделю обеспечит вам частоту, необходимую для получения результатов, говорит тренер.