Как сделать боб объемным: секреты создания прически

Ни одна стрижка на сегодняшний день не имеет столько разновидностей, как боб / © Pixabay

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Стрижка боб — одна из самых любимых. И это неудивительно — она вневременная, всегда актуальная, а еще выглядит изысканно и модно. Но чтобы боб действительно выглядел на все 100%, ему нужен объем.

Рассмотрим способы, как сделать тонкие волосы более объемными и решить проблему плоской укладки. Стилисты рекомендуют приобрести специальные средства для укладки:

текстурующую пудру

пенку

мусс

Такие бьюти-средства позволяют структурировать прическу и закрепить объемный эффект, который можно создать при укладке брашингом.

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Также можно использовать гофре-щипцы. Благодаря структурированию, локоны визуально получат густоту, фактурность.

Еще одним важным аспектом в случае выбора стрижки боб для тонких волос является уход за ними. Постоянные процедуры по укреплению и питанию волос помогут сделать его более здоровыми и красивыми. Используйте специальные шампуни и кондиционеры для тонких волос, которые придают им объем и укрепляют структуру. Также следует регулярно делать маски и специальные процедуры укрепления, чтобы ваши волосы были всегда в идеальном состоянии.

Важно: не стоит наносить масло на корни, они сведут на нет все усилия и просто склеят волосы.

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