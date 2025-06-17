ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Красота
Количество просмотров
142
Время на прочтение
1 мин

Как сделать боб объемным: секреты создания прически

Боб — это одна из самых популярных стрижек, которая подходит для разных типов волос. Однако, если у вас тонкие волосы, следует обратить внимание на эту стрижку особенно внимательно.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Ни одна стрижка на сегодняшний день не имеет столько разновидностей, как боб

Ни одна стрижка на сегодняшний день не имеет столько разновидностей, как боб / © Pixabay

Стрижка боб — одна из самых любимых. И это неудивительно — она вневременная, всегда актуальная, а еще выглядит изысканно и модно. Но чтобы боб действительно выглядел на все 100%, ему нужен объем.

Рассмотрим способы, как сделать тонкие волосы более объемными и решить проблему плоской укладки. Стилисты рекомендуют приобрести специальные средства для укладки:

  • текстурующую пудру

  • пенку

  • мусс

Такие бьюти-средства позволяют структурировать прическу и закрепить объемный эффект, который можно создать при укладке брашингом.

Также можно использовать гофре-щипцы. Благодаря структурированию, локоны визуально получат густоту, фактурность.

Еще одним важным аспектом в случае выбора стрижки боб для тонких волос является уход за ними. Постоянные процедуры по укреплению и питанию волос помогут сделать его более здоровыми и красивыми. Используйте специальные шампуни и кондиционеры для тонких волос, которые придают им объем и укрепляют структуру. Также следует регулярно делать маски и специальные процедуры укрепления, чтобы ваши волосы были всегда в идеальном состоянии.

Важно: не стоит наносить масло на корни, они сведут на нет все усилия и просто склеят волосы.

Ранее мы писали, как сделать укладку Wispy челки. Больше об этом читайте в новости.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
142
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie