11 способов уменьшить симптомы преждевременного старения кожи / © Credits

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К счастью, существует множество способов замедлить этот процесс и надолго сохранить молодость и здоровье кожи, а что нужно делать и на что обратить внимание, рассказало издание American Academy of Dermatology Association.

Защищайте кожу от солнца

Ультрафиолетовые лучи — один из главных факторов преждевременного старения. Они провоцируют появление морщин, пигментных пятен и потерю упругости кожи. Чтобы предотвратить это, стоит:

Использовать солнцезащитный крем из SPF 30 или выше.

Выбирать одежду с длинными рукавами и шляпы с широкими полями.

Избегать прямых солнечных лучей в часы наибольшей активности (с 10:00 до 16:00).

Откажитесь от загара

Независимо от того, загораете ли вы на пляже или в солярии, ультрафиолетовые лучи повреждают коллагеновые волокна и эластин в коже, что приводит к ее преждевременному старению. Если вы хотите красивый оттенок кожи, лучше использовать автозагар.

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Бросьте курить

Курение уменьшает кровоснабжение кожи, а это приводит к ее тусклому цвету, потере упругости и появлению морщин. У курильщиков признаки старения появляются гораздо быстрее, чем у тех, у кого нет этой привычки.

Избегайте повторяющихся выражений лица

Когда вы часто прищуряетесь, поднимаете брови или морщите лоб, мышцы сокращаются одинаково и образуют мимические морщинки. Впоследствии они становятся более глубокими и заметными. Солнцезащитные очки помогут снизить напряжение глаз, а также следует сознательно контролировать мимику.

Соблюдайте сбалансированное питание

Правильное питание играет ключевую роль в сохранении молодости кожи. Полезно включать в рацион:

Фрукты и овощи, богатые антиоксидантами (ягоды, шпинат, брокколи).

Продукты с омега-3 жирными кислотами (лосось, орехи, авокадо).

Достаточное количество воды для поддержания увлажненности кожи.

Уменьшить потребление сахара и рафинированных углеводов, поскольку они способствуют разрушению коллагена.

Сократите употребление алкоголя

Алкоголь обезвоживает организм, что приводит к сухости и потере эластичности кожи. Кроме того, он может вызвать воспалительные процессы, приводящие к преждевременному старению.

Занимайтесь спортом

Физическая активность улучшает кровообращение и стимулирует выработку коллагена, это помогает коже сохранять упругость. Регулярные тренировки укрепляют иммунную систему и способствуют здоровому виду кожи.

Деликатно очищайте кожу

Агрессивное очищение может повредить защитный барьер кожи, делать ее чувствительной и склонной к раздражению. Рекомендуется:

Использовать мягкие средства для умывания.

Не тереть кожу полотенцем, а только промокать ее.

Выбор средств без спирта и агрессивных компонентов.

Мойте лицо дважды в день

Умывание помогает удалить загрязнение, макияж и избыток себума. Особенно важно очищать кожу после тренировок или пребывания в загрязненной среде.

Используйте увлажняющий крем

Увлажнение — это основа ухода за кожей. Кремы с гиалуроновой кислотой, церамидами и антиоксидантами помогают сохранить влагу и поддержать молодость кожи.

Избегайте средств, вызывающих раздражение

Если ухаживающие средства вызывают жжение или раздражение, они могут повреждать кожный барьер. Если вы используете антивозрастную косметику, следите за реакцией кожи и при необходимости смените средство или проконсультируйтесь с дерматологом.

Никогда не поздно начать заботиться о коже

Даже если признаки старения уже появились, всегда есть возможность улучшить состояние кожи. Отказ от вредных привычек, правильный уход и здоровый образ жизни может значительно замедлить процесс старения. А когда хотите вернуть коже свежесть и гладкость можно обратиться к профессиональному уходу — современные косметологические процедуры позволяют эффективно уменьшить морщины, выровнять тон кожи и вернуть ей сияние.