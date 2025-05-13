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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Косметология
Количество просмотров
169
Время на прочтение
3 мин

12 лучших ингредиентов против старения кожи

В мире, где тренды по уходу за кожей меняются быстрее, чем времена года, важно полагаться на проверенные временем и наукой ингредиенты.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
12 лучших ингредиентов против старения кожи

12 лучших ингредиентов против старения кожи / © Credits

Несмотря на многочисленные модные новинки, настоящие «звезды» антивозрастного ухода — вещества, одобренные дерматологами и поддержанные исследованиями. Издание Real Simple рассказало о 12 лучших ингредиентах, действительно работающих в борьбе со старением.

  1. Солнцезащитный крем широкого спектра действия. Это не ингредиент, а продукт, но его значимость нереально переоценить. UV-излучение — главная причина старения кожи. Крем из SPF 30 (или выше) защищает как от UVA-лучей (старения), так и от UVB (ожоги). Минеральные фильтры, такие как оксид цинка и диоксид титана, рекомендованы для чувствительной кожи.

  2. Керамиды. Это липиды, которые укрепляют кожный барьер и предотвращают потерю влаги. Керамиды особенно полезны для сухой, чувствительной или склонной к экземе кожи. Они увлажняют, защищают и почти не обладают побочными эффектами.

  3. Коллаген. Этот белок обеспечивает упругость и плотность кожи. С возрастом его выработка снижается. Наружный коллаген не проникает глубоко, но пищевые добавки могут иметь определенную пользу.

  4. Гликолевая кислота. Одна из самых популярных альфа-гидроксикислот (AHA). Она отшелушивает, улучшает текстуру кожи, уменьшает поры и стимулирует выработку коллагена. Но она может вызвать раздражение, поэтому следует вводить ее постепенно.

  5. Молочная кислота. Другая AHA, нежнее гликолева. Она также отшелушивает, выравнивает тон кожи и повышает уровень увлажненности. Особенно эффективна для людей с сухой или чувствительной кожей. Требует применения SPF.

  6. Гиалуроновая кислота. Увлажняющий супергерой, притягивающий влагу и удерживающий ее. Помогает временно уменьшить морщины, придает объем и свежесть коже. Лучше всего работает на слегка влажной коже, в сочетании с кремом.

  7. Масло жожоба. Это натуральное масло очень похоже на себум (естественное кожное масло), поэтому хорошо воспринимается кожей. Она некомедогенна, увлажняет, успокаивает и обладает противовоспалительными свойствами. Плюс — подходит для ухода за волосами.

  8. Ниацинамид. Форма витамина B3, успокаивающая раздражение, уменьшает покраснение, борется с пигментацией и повышает упругость. Подходит даже для чувствительной кожи.

  9. Ретинол. Золотая классика ухода за кожей. Производная витамина A, ретинол стимулирует обновление клеток, борется с морщинами, пигментацией и даже акне. Может вызвать раздражение, поэтому следует начинать с небольших доз и наносить только на ночь.

  10. Витамин C. Мощный антиоксидант, защищающий кожу от свободных радикалов, освещает пигментацию и стимулирует выработку коллагена. Храните его в темной упаковке как можно дальше от света и воздуха.

  11. Бакучиол. Растительная альтернатива ретинолу, не вызывающая раздражения. Подходит для беременных, кормящих мам и людей с чувствительной кожей. Способствует выработке коллагена и восстановлению кожи.

  12. Экзосомы. Новейшая инновация: микрочастицы, передающие сигналы клеткам для восстановления и омоложения. Используются преимущественно после процедур (микронидлинг, лазеры). В косметике эффективность ограничена из-за нестабильности и сложности проникновения в глубокие слои кожи.

Устаревшие методы уступают место научно подтвержденным решениям. Хотя каждый ингредиент имеет свои сильные стороны, настоящий эффект дает только регулярное, последовательное и комплексное применение с учетом типа кожи, возраста и образа жизни. И помните, никакой крем не работает так хорошо, как ежедневная защита от солнца.

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