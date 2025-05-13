12 лучших ингредиентов против старения кожи

Несмотря на многочисленные модные новинки, настоящие «звезды» антивозрастного ухода — вещества, одобренные дерматологами и поддержанные исследованиями. Издание Real Simple рассказало о 12 лучших ингредиентах, действительно работающих в борьбе со старением.

Солнцезащитный крем широкого спектра действия. Это не ингредиент, а продукт, но его значимость нереально переоценить. UV-излучение — главная причина старения кожи. Крем из SPF 30 (или выше) защищает как от UVA-лучей (старения), так и от UVB (ожоги). Минеральные фильтры, такие как оксид цинка и диоксид титана, рекомендованы для чувствительной кожи.

Керамиды. Это липиды, которые укрепляют кожный барьер и предотвращают потерю влаги. Керамиды особенно полезны для сухой, чувствительной или склонной к экземе кожи. Они увлажняют, защищают и почти не обладают побочными эффектами.

Коллаген. Этот белок обеспечивает упругость и плотность кожи. С возрастом его выработка снижается. Наружный коллаген не проникает глубоко, но пищевые добавки могут иметь определенную пользу.

Гликолевая кислота. Одна из самых популярных альфа-гидроксикислот (AHA). Она отшелушивает, улучшает текстуру кожи, уменьшает поры и стимулирует выработку коллагена. Но она может вызвать раздражение, поэтому следует вводить ее постепенно.

Молочная кислота. Другая AHA, нежнее гликолева. Она также отшелушивает, выравнивает тон кожи и повышает уровень увлажненности. Особенно эффективна для людей с сухой или чувствительной кожей. Требует применения SPF.

Гиалуроновая кислота. Увлажняющий супергерой, притягивающий влагу и удерживающий ее. Помогает временно уменьшить морщины, придает объем и свежесть коже. Лучше всего работает на слегка влажной коже, в сочетании с кремом.

Масло жожоба. Это натуральное масло очень похоже на себум (естественное кожное масло), поэтому хорошо воспринимается кожей. Она некомедогенна, увлажняет, успокаивает и обладает противовоспалительными свойствами. Плюс — подходит для ухода за волосами.

Ниацинамид. Форма витамина B3, успокаивающая раздражение, уменьшает покраснение, борется с пигментацией и повышает упругость. Подходит даже для чувствительной кожи.

Ретинол. Золотая классика ухода за кожей. Производная витамина A, ретинол стимулирует обновление клеток, борется с морщинами, пигментацией и даже акне. Может вызвать раздражение, поэтому следует начинать с небольших доз и наносить только на ночь.

Витамин C. Мощный антиоксидант, защищающий кожу от свободных радикалов, освещает пигментацию и стимулирует выработку коллагена. Храните его в темной упаковке как можно дальше от света и воздуха.

Бакучиол. Растительная альтернатива ретинолу, не вызывающая раздражения. Подходит для беременных, кормящих мам и людей с чувствительной кожей. Способствует выработке коллагена и восстановлению кожи.