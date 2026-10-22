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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Косметология
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Время на прочтение
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20 ошибок в уходе за кожей после 40 лет, которые вас старят

Использование SPF только летом, чрезмерное количество активных компонентов и недостаточное увлажнение — это лишь часть привычек, которые могут мешать коже оставаться здоровой и сияющей.

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Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
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20 ошибок в уходе за кожей после 40 лет, которые старят вас

20 ошибок в уходе за кожей после 40 лет, которые старят вас / © Credits

После 40 лет кожа постепенно меняется: мелкие морщины становятся заметнее, могут появляться пигментные пятна, а ощущение сухости беспокоит чаще. На это влияют генетика, накопленное воздействие солнца, естественное снижение выработки коллагена и гормональные изменения во время перименопаузы и менопаузы, об этом рассказало издание Women’s Health. Однако цель ухода — не повернуть время вспять, а поддерживать здоровье кожи, её защитный барьер и естественное сияние.

  1. Игнорировать SPF. Солнечное излучение воздействует на кожу даже во время коротких прогулок и поездок на автомобиле. Ежедневное использование солнцезащитного средства широкого спектра с SPF 30 или выше помогает предотвратить фотостарение и появление пигментных пятен.

  2. Отказываться от ретинола. Этот компонент помогает улучшать текстуру кожи, бороться с акне и смягчать видимость мелких морщин. Начинать стоит с небольшой концентрации, учитывая чувствительность кожи.

  3. Слишком часто использовать ретинол. Больше не значит лучше. Начните с применения несколько раз в неделю и постепенно увеличивайте частоту, если нет раздражения, сухости или шелушения.

  4. Наносить ретинол утром. Обычно его рекомендуют использовать вечером, поскольку он может повышать чувствительность кожи, а сам компонент нестабилен под воздействием света. Утром обязательно наносите SPF.

  5. Сочетать ретинол со многими другими средствами. Одновременное использование ретинола, кислот, салициловой кислоты и бензоилпероксида может вызвать раздражение. Лучше согласовывать такие комбинации с дерматологом.

  6. Зацикливаться на морщинах. Здоровье кожи — это не только гладкость. Важно поддерживать защитный барьер, уменьшать воспаления и защищать кожу от внешних факторов. Морщины — естественная часть жизни, а не проблема, которую обязательно нужно устранить.

  7. Игнорировать сигналы кожи. Сухость, тусклость, покраснение или высыпания могут свидетельствовать о раздражении или нарушении защитного барьера. Если изменения не проходят, стоит обратиться к дерматологу, а не маскировать их новыми средствами.

  8. Полагаться только на косметику. Ни один крем не заменит полноценного сна, сбалансированного питания, физической активности и управления стрессом. Здоровые привычки работают в комплексе с уходом.

  9. Перегружать кожу кислотами. Гликолевая, молочная и миндальная кислоты могут улучшать тон и текстуру лица, однако чрезмерное отшелушивание повреждает защитный барьер. Не стоит наносить сразу несколько сильных эксфолиантов.

  10. Недополучать витамин C. Он необходим для синтеза коллагена и поддержания здоровья кожи. Добавляйте в рацион цитрусовые, сладкий перец и листовую зелень.

  11. Злоупотреблять сахаром. Избыток сахара может способствовать гликации — процессу, при котором сахара взаимодействуют с белками, в частности с коллагеном, изменяя их свойства. Сбалансированный рацион помогает поддерживать здоровье кожи.

  12. Делать пилинг до очищения. Сначала нужно смыть макияж, излишки кожного сала и загрязнения, а уже потом использовать эксфолиант. Так вы не будете втирать остатки косметики в кожу лица.

  13. Не превращайте уход в десятиэтапный ритуал. Большое количество средств не гарантирует лучшего результата. Наоборот, чрезмерное наслоение может вызывать раздражение и высыпания. Часто достаточно очищения, увлажнения и солнцезащиты, дополненных одним целевым средством.

  14. Выдавливать прыщи. Гормональные изменения могут провоцировать высыпания даже в зрелом возрасте. Самостоятельное выдавливание усиливает воспаление и повышает риск появления темных пятен и рубцов.

  15. Одновременно вводить несколько новых продуктов. Если кожа отреагирует раздражением, будет сложно определить причину. Добавляйте средства по одному и наблюдайте за реакцией.

  16. Использовать жесткие скрабы. Абразивные частицы и грубые щетки могут травмировать кожу. Для ежедневного очищения обычно достаточно мягкого средства, которое не оставляет ощущения стянутости.

  17. Злоупотреблять алкоголем. Алкоголь может способствовать обезвоживанию и усиливать отечность лица. Сокращение его потребления поможет поддерживать общее самочувствие и может положительно повлиять на внешний вид кожи.

  18. Недостаточно увлажнять кожу. Во время менопаузального перехода кожа может быстрее терять влагу. Обращайте внимание на средства с гиалуроновой кислотой, глицерином, церамидами и скваланом, которые помогают удерживать влагу и поддерживать защитный барьер.

  19. Не обращать внимания на наволочку. Шёлковая наволочка может уменьшать трение во время сна, а это очень приятно для чувствительной кожи. Впрочем, она не является обязательным условием для здоровья кожи лица, важнее регулярно стирать постельное белье и поддерживать чистоту.

  20. Постоянно менять уход. Результаты требуют времени. Увлажнение может быть заметно почти сразу, а изменения текстуры кожи и видимости морщин обычно оценивают через несколько недель регулярного использования средства. Для многих продуктов это примерно 6–12 недель, если они подходят коже.

Уход за кожей после 40 лет не должен превращаться в погоню за молодостью или бесконечное скупляние косметики. Прислушивайтесь к потребностям своей кожи, дайте средствам время подействовать и помните, что красивое лицо не знает возрастных ограничений.

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