5 мифов об уходе за кожей, о которых вы стеснялись спросить

В последнее время социальными сетями распространяется много бьюти-мифов, как например о средствах SPF, частоте проведения чистки, а также результатах от инъекций.

Мы решили поговорить на эту тему с врачом-косметологом Инной Быковой, которая опровергла самые известные "интернет-факты" об уходе за кожей.

МИФ: Использовать средства SPF нужно только летом

Наверное, все знают, что SPF средства мы используем для защиты кожи лица от излучения. Они помогают избежать фотостарения (что отвечает за 90% видимых изменений на коже) и предотвращают возникновение онко-патологий кожи. Существует два вида ультрафиолетовых лучей, которые оказывают негативное влияние на кожу человека: UVA и UVB-лучи.

Но зимой так же важно защитить кожу средством SPF с индексом не менее 15, потому что даже в холодное время года солнечные лучи опасны. Зимой озоновый слой утончается, а значит пропускает больше УФ-лучей. Нужно быть особенно осторожным, когда на улице снег и светит солнце, потому что он является "отражателем" солнечного излучения.

Именно поэтому стоит пользоваться солнцезащитными кремами в любую погоду, особенно, если вы будете находиться на улице долгое время.

Не все знают, что свет от искусственных источников, например настольная лампа или монитор смартфона, также содержат и излучают УФ-лучи, а ими мы пользуемся каждый день.

МИФ: Тонизация кожи не требуется в домашнем уходе

Большинство клиентов, которые хотят подобрать средства для домашнего ухода, отказываются от тонизации, потому что считают, что это ненужный этап и ему не стоит придавать большого значения. И это большая ошибка, поэтому разберемся поподробнее, для чего нам тонизация и какую функцию она выполняет.

Тонизация является финальным этапом в процессе очищения кожи, а также восстанавливает pH (уровень кислотности) кожи после умывания, чем в несколько раз улучшает поглощение кремов и сывороток в глубокие слои эпидермиса. На самом деле после очищения pH способен восстанавливаться сам, но с тонером процесс происходит гораздо быстрее. Следует выбирать тонер, который не имеет в составе спирта и содержит только 5-10% воды, а все остальное – активные компоненты. Таким образом, тонер быстро восстановит pH баланс и насыщает кожу активными компонентами.

МИФ: Можно добиться хорошего увлажнения и улучшить качество кожи только благодаря инъекционным методикам

Да, благодаря мезотерапии и биоревитализации мы достигаем эстетического и лечебного эффекта за короткий промежуток времени, но в большинстве случаев после этих процедур на коже появляются гематомы, ведь это ее травмирует. Так что множество клиентов вообще не хотят травматических процедур с реабилитацией.

Именно поэтому я советую клиентам выбирать космецевтику с уникальной технологией обработки молекул – The Diadermic Method. Благодаря этому методу молекулы активных ингредиентов уменьшаются и, таким образом, намного легче проникают в кожу и результат появляется почти сразу.

МИФ: Чистку лица нужно делать ежемесячно

Обычно чистка лица – это самая популярная процедура. Ее частота индивидуальна, ведь все зависит от типа кожи, ее особенностей и возраста. Это травматическая процедура, поэтому проводить ее следует только тогда, когда есть острая необходимость. Чаще чистки рекомендованы тем, кто имеет жирную или комбинированную кожу: у таких пациентов кожное сало активно продуцируется, поэтому забивает протоки сальных желез и может спровоцировать воспаление.

Все зависит от ваших особенностей: некоторым процедура нужна раз в две недели, кому-то достаточно раз в полгода, а кому-то она и вообще не нужна. Ответ должен предоставить квалифицированный врач-косметолог после полного анамнеза.

МИФ: Если часто посещать косметолога, то домашний уход не нужен

Залог успеха и составляющая здоровой и свежей кожи после любой косметической процедуры – правильно подобран домашний уход и его регулярность. После процедуры мы получаем быстрый результат, а домашний уход будет лонгировать этот эффект. Эффект от качественного домашнего ухода не исчезает со временем, а наоборот – скапливается.

Лишь регулярные уходовые процедуры дают желаемые результаты. А свежую и красивую кожу, которая имеет здоровый вид и природное сияние, хочет иметь каждая женщина.

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