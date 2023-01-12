5 советов от врача по уходу за кожей во время блэкаута

Украинцы уже научились организовывать свое время и жизненные процессы в момент аварийных отключений света, воды или блэкаутов. Но даже обычные вещи в такое время намного усложняются, например, элементарный ежедневный уход за кожей. Поэтому врач-дерматовенеролог и косметолог Ирина Литвинова поделилась пятью советами по уходу за кожей в этот зимний период.

Добавьте на бьюти-полочку продукт, не требующий смывания водой

С регулярным отключением света, а также отсутствия воды мы не всегда имеем необходимые запасы дома. На такой случай пригодится средство для очищения кожи, не требующее смывания. Главное, будьте внимательны с выбором, ведь действительно качественных производителей подобной продукции не так много. Рекомендую обратить внимание на органическую космецевтику, ведь она не содержит химических элементов и не токсична ни для вашего здоровья, ни для окружающей среды.

На время аварийных блэкаутов сократите свой рутинный протокол по уходу

Конечно, в нем обязательно должно быть очищение, например, пенка, не требующая смывания, тонер и крем по вашему типу кожи. В такие стрессовые для организма дня этого будет достаточно, а этот уход подойдет как для утренних ритуалов, так и для вечерних.

Для здоровья и самочувствия "бонусом" можем добавить сыворотку с мелатонином

Недостаток света оказывает большое влияние на наше психоэмоциональное состояние и, как следствие, на нашу кожу. Когда мы стрессуем, у нас увеличивается синтез гормонов стресса (кортизол и адреналин), которые негативно влияют на кожу, увеличивая активность сальных желез, вызывая спазм сосудов и многие другие процессы. В то же время синтез гормонов счастья падает – сюда входят серотонин, окситоцин и дофамин. Именно поэтому советую использовать в своем домашнем уходе сыворотку с мелатонином, что значительно улучшает наш сон, нормализует циркадные ритмы (т.е. внутренние биологические часы человека, регулирующие 24-часовой цикл его биологических процессов) и самочувствие в целом.

Выбирайте преимущественно средства, обладающие успокаивающим эффектом

На время блэкаутов следует выбрать косметику, которая успокоит кожу, содержащую витамины и положительно влияющую на циркадные ритмы, о которых мы упоминали ранее. К тому же, к сожалению, большинство из нас сейчас испытывают оксидативный стресс из-за отключения света в темный период года. Обращайтесь к "линейкам" для чувствительной кожи и для устранения раздражений и сухости, свойственных зимнему периоду, а тем более сейчас, когда организм находится в перманентном состоянии стресса.

Уделите внимание питанию

В большинстве случаев нездоровое питание – это то, что не позволяет коже очиститься полностью. С частым отключением света следовать советам здорового рациона стало труднее, особенно тем, у кого дома все зависит от электричества. В таком случае выбирайте более или менее полезные продукты, не требующие приготовления, а сразу готовые к употреблению. Овощи, некоторые фрукты, орехи (не употребляем больше 40 г в день), хлебцы с хумусом или авокадо, натуральные батончики без сахара. Если у вас нормальная усвояемость молочной продукции, иногда можно брать йогурт и комбинировать его с семенами чиа.

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