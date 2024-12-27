7 вещей, которые вы должны прекратить делать, если у вас жирная кожа

Имеющие жирную кожа знают, что это постоянная борьба за контроль над блеском и борьбу с каждым новым прыщиком, который появляется еженедельно.

Такое ощущение, что вы перепробовали все: средства для очищения чувствительной кожи, двойная очистка бальзамом, попытки "высушить" кожу, отказавшись от увлажняющего крема – и, кажется, ничего не помогает.

В PureWow приведены семь вещей, которые вам следует прекратить делать, если у вас жирная кожа, редакция опирается на мнение двух дерматологов: доктора Райан Тернер, сертифицированного дерматолога из Нью-Йорка, специализирующегося на косметической дерматологии, общей дерматологии, хирургии, и доктора Тиффани Либби, сертифицированным дерматологом и хирургом.

Вы выбираете неправильное очищающее средство

В то время как люди с сухой кожей не прикоснутся к этому средству, эта формула — ваш лучший вариант, и оба дерматолога рекомендуют гель или пенку. Эти составы лучше устраняют излишки жира – очищающие кремы или бальзамы призваны добавить больше питания коже, из-за чего жирная кожа может не оставаться достаточно чистой, говорит доктор Тернер. Доктор Либби добавляет, что салициловая кислота и ниацинамид являются отличными добавками, поскольку первая поможет растворить избыток жира, тогда как второй помогает регулировать выработку жира.

Вы не делаете двойную очистку

Если вы носите макияж или живете в районе с высоким уровнем загрязнения (например, в большом городе), доктор Либби рекомендует двойную очистку. Двойная очистка подразумевает использование очистителя на масляной основе, а затем средства на водной основе, что гарантирует полное удаление макияжа.

Вы пропускаете увлажняющий крем

Те, у кого жирная кожа, видимо, думают, что у них достаточно влаги, чтобы отказаться от лишнего. На самом деле пропуск увлажняющего крема может ухудшить уровень жирности, потому что когда коже не хватает увлажнения, это может компенсироваться выработкой еще большего количества жира, говорит доктор Либби. Доктор Тернер рекомендует такие ингредиенты, как керамиды или сквалан, которые могут помочь восстановить кожный барьер и снизить образование прыщей.

Добавляете своей коже нефильтрованное ультрафиолетовое излучение

Солнцезащитный крем необходим независимо от типа кожи. Те, у кого жирная кожа и особенно подвержена угрям, могут считать, что незащищенное пребывание на солнце может помочь "высушить" их кожу и уменьшить выработку сала и образование пятен, отмечает доктор Тернер. Хотя влияние солнца вначале может привести к тому, что ваша кожа будет производить меньше жира (и, следовательно, меньше прыщей), это обезвоживание может усилить выработку жира вашей кожей, что приведет к большему блеску и появлению пятен.

Вы отшелушиваетесь, как маньяк

Оба дерматолога соглашаются, что отшелушивание – как физическое, так и химическое – полезно, но не переусердствуйте. Чрезмерное использование пилингов может повредить кожный барьер, говорит доктор Либби. Лучше делать пилинг не чаще пару раз в неделю, используя мягкие, неабразивные средства.

Если вы выбираете физический эксфолиант, будьте осторожны, они могут быть чрезмерно жесткими для кожи, говорит доктор Тернер. Например, измельченные семена и скорлупа, имеющие грубые края, могут привести к воспалению и раздражению, нарушая кожный барьер.

Между тем химические эксфолианты включают салициловую кислоту, которую доктор Либби рекомендует из-за ее липофилических свойств. Это означает, что кислота притягивается к маслу, что позволяет растворять излишки кожного жира и очищать поры. Вы также можете рассмотреть кислоты, такие как гликолевая и молочная кислоты, хотя доктор Тернер объясняет, что они действуют больше на поверхность кожи. Если вам нужна дополнительная очистка, вы можете соединить это все с ниацинамидом, который помогает коже сбалансировать выработку жира.

Если вы новичок в отшелушивании, начните делать это раз в неделю и увеличивайте частоту, если это необходимо. Доктор Либби говорит, что два-три раза в неделю это нормально. Если вы чрезмерно шелушились, доктор Тернер советует прекратить использование всех средств ухода за кожей, особенно формул с мощными активными ингредиентами, в пользу нежных питательных формул с керамидами, скваланом или гиалуроновой кислотой, пока ваш кожный барьер не восстановится.

Вы постоянно используете кокосовое масло

Многие люди используют кокосовое масло как универсальный продукт — часто как натуральный "чудодейственный продукт», который можно использовать для чего-либо: от приготовления пищи до увлажнения, говорит доктор Тернер. Однако чистое использование кокосового масла может быть достаточно комедогенным и может привести к закупорке пор и высыпаний, особенно на коже, которая подвержена прыщам.

Доктор Либби добавляет, что для некоторых типов кожи может потребоваться более густой или окклюзионный продукт, который помогает коже удерживать влагу, поэтому лучше всего проверить и наблюдать за вашей реакцией. Частое использование продуктов с содержанием вазелина может со временем закупорить поры.

Вы спите в макияже

Может быть, вы это уже знаете (и все равно это делаете). Но эта привычка повлечет за собой накопление макияжа и укупорку пор. Привет, акне.

Читайте также: