7 видов масла для ускорения роста ваших волос

Каждая женщина мечтает о густых, здоровых и блестящих волосах. Однако ежедневный стресс, неправильное питание, влияние средств для укладки и неблагоприятные погодные условия могут ослаблять пряди, сделать их ломкими и склонными к выпадению. В такой ситуации на помощь приходят натуральные масла, способные стимулировать рост волос, укреплять его структуру и улучшать состояние кожи головы.

Журнал Real Simple рассказал о семи лучших видах масла, способствующих активному росту волос. Они питают фолликулы, улучшают кровообращение и помогают достичь желаемой густоты и силы волос.

Выбор правильного масла зависит от типа волос, его состояния и индивидуальных потребностей. Некоторые масла обладают увлажняющими свойствами, другие регулируют работу сальных желез, а некоторые эффективно борются с выпадением волос.

Важно! Ни одно масло не способно мгновенно удлинить волосы. Она укрепляет кожу головы, делает пряди менее ломкими и создает питательную среду для роста волос. Главное – регулярность применения, ведь натуральные средства требуют времени.

Натуральные масла для роста волос

Масло зеленого чая

Масло зеленого чая, также известное как масло камелии, богато антиоксидантами и катехинами, которые помогают уменьшить уровень дигидротестостерона (ДГТ) – гормона, который может сокращать волосяные фолликулы. Она также обладает антимикробными свойствами, очищающими кожу головы от перхоти и остатков средств для укладки.

Преимущество: быстро впитывается и не оставляет жирный блеск.

Как использовать: если нет эфирного масла, можно приготовить ополаскиватель на основе зеленого чая, настояв пакетики в воде.

Масло розмарина

Розмариновое масло часто рекомендуют как одно из самых эффективных средств для стимуляции роста волос. Регулярное использование этого масла может снизить выпадение волос и улучшить состояние кожи головы.

Как использовать: добавить несколько капель розмарина в базовое масло (например, кокосовое или миндальное) и втирать в кожу головы.

Масло герани

Масло герани содержит полезные аминокислоты, которые питают волосы и стимулируют кровообращение в коже головы, что способствует активному росту новых прядей.

Как использовать: добавлять в средства по уходу или втирать в кожу головы.

Касторовое масло

Хотя научных доказательств стимуляции роста волос касторовым маслом немного, многочисленные отзывы подтверждают его эффективность в укреплении прядей и придании им блеска.

Как использовать: наносить непосредственно на кожу головы или использовать для укрепления ресниц.

Масло перечной мяты

Ментол, содержащийся в перечном масле мяты, способствует усилению кровообращения, это положительно влияет на рост волос. Она также регулирует работу сальных желез, предотвращать чрезмерную жирность кожи головы.

Внимание! Всегда смешивайте перечное масло мяты с базовым маслом.

Масло лаванды

Лавандовое масло не только успокаивает кожу головы, но и увеличивает количество волосяных фолликулов, это способствует большей густоте волос.

Как использовать: добавлять в шампунь или смешивать с базовыми маслами для массажа.

Кедровое масло

Масло кедра балансирует кожу головы, успокаивает зуд, обладает антисептическими свойствами и стимулирует кровообращение, помогает укрепить волосы и уменьшить выпадение.

Как использовать: добавлять в базовые масла или шампунь.

Другие средства для стимуляции роста волос

Кроме натуральных масел, эффективны:

Рисовая вода для укрепления корней волос.

Правильный выбор расчески, которая стимулирует кожу головы.

Массажеры для кожи головы для улучшения кровообращения.

Шампуни для утолщения волос для укрепления волосяных фолликулов.

Уход за волосами – это не только использование средств, но и регулярность их применения. Натуральные масла требуют времени для проявления своего действия, поэтому важно быть терпеливым и последовательным. Только систематический уход и правильный выбор средств помогут сохранить красоту и здоровье волос на долгие годы.

Мы также писали о том, существует ли женский тип выпадения волос.

Читайте также: