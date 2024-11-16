9 месяцев без косметолога: какие процедуры нежелательно делать во время беременности

Беременность – это особый период в жизни женщины, когда ее организм претерпевает значительные изменения. Чувствительность кожи, метаболизм, гормональный фон и общее самочувствие – все эти аспекты перестраиваются на новый лад и требуют еще большего внимания.

"А что делать с привычной бьюти-рутиной?" – спросите вы. С этим нам помогла разобраться Ануш Даниелян, врач-дерматолог с девятилетним стажем и основательница клиники 911 Aesthetic Clinic.

Прежде всего, следует отметить, что многие процедуры не рекомендованы беременным из-за использования химических веществ, инструментов или технологий, которые могут негативно влиять на развитие плода. Кроме того, в этот период у женщин увеличивается риск аллергических реакций и кожных раздражений, поэтому предосторожность должна стать вашим вторым именем.

P.S. Тем более, на беременных и кормящих женщин не тестируют косметику, процедуры и средства, поэтому полного спектра побочных эффектов знать невозможно.

Если говорить о разрешенных и даже рекомендованных ритуалах, то можно назвать следующие:

Увлажняющие и питательные маски и процедуры

Из-за растяжения кожи в области живота, бедер, молочных желез и набор веса кожа требует постоянного дополнительного увлажнения: масла, увлажняющие кремы и лосьоны. Это поможет избежать растяжек, а начинать следует не позже конца первого триместра.

Мягкий массаж лица

Эта процедура не только расслабляет мышцы лица, но и помогает снять отеки, возникающие из-за задержки воды в организме беременной женщины.

Контрастный душ

Для улучшения кровообращения и сохранения состояния кожи контрастный душ считается одним из самых действенных методов. Важно регулировать силу и интенсивность напора воды во избежание нежелательного дискомфорта.

Мягкий пилинг

Использование скрабов на основе природных гипоаллергенных ингредиентов поможет удалить отмершие клетки кожи, что сделает ее гладкой и сияющей.

А вот среди запретных процедур есть:

Лазерная эпиляция, лазерное лечение кожи и фототерапия

Такие процедуры в период беременности могут агрессивно повлиять на кожу и вызвать сильное раздражение.

Химические пилинги и инъекции (ботокс, филеры)

Чтобы избежать негативной реакции организма и, хотя бы больше, вреда для плода из-за особых веществ, химических пилингов и инъекции следует избегать на период беременности.

Процедуры с использованием высокочастотных токов (RF-лифтинг, ультразвуковая чистка)

По той же причине рекомендуется воздержаться и от процедур типа RF-лифтинга и ультразвуковой чистки.

Вообще, беременным следует ориентироваться на триместры, ведь каждый из них имеет свои особенности и оговорки. Например, на любом этапе за девять месяцев можно делать аппаратную процедуру OxyJet Leo deluxe*, HydraFacial протокол без кислот и мягкие уходы.

*OxyJet Leo Deluxe – это косметологическая процедура, которая использует кислород под высоким давлением для введения активных ингредиентов в кожу, которые врач подбирает индивидуально. Она увлажняет кожу, улучшает ее текстуру и стимулирует выработку коллагена.

Рассмотрим рекомендации по каждому триместру.

Первый триместр (1-3 месяца):

Избегайте любых агрессивных процедур, поскольку первый триместр является критическим для развития органов плода.

Используйте мягкие увлажняющие средства, уберите косметику с агрессивными компонентами и кислотами.

Второй триместр (4-6 месяца):

Можно делать легкие массажи лица и тела.

Из аппаратных методов на втором-третьем триместре при разрешении врача можно делать Endosphere-терапию (избегая области живота и проекции органов малого таза) для уменьшения отеков. Дополнительно улучшается состояние кожи в целом – она становится более подтянутой и увлажненной.

Ануш Даниелян

Третий триместр (7-9 месяца):

Соблюдайте осторожность с любыми процедурами, которые могут вызвать стресс или боль, а перед их проведением проконсультируйтесь со своим врачом-гинекологом.

Проводите только процедуры, не имеющие риска аллергических реакций.

И, конечно же, перед планированием беременности лучший вариант — обратиться за индивидуальным бьюти-планом и подготовить тело и лицо перед длительными "каникулами" от более широкого спектра процедур красоты.

Читайте также: