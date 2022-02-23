Ампульная косметика для волос: кому и зачем

Ампульная косметика для волос: кому и зачем

Усиленное выпадение волос, секущиеся кончики, сожженные горячим воздухом, обезвоженные локоны, перхоть – показания для применения косметических ампул.

О том, как они работают и в чем их секрет, рассказал врач-косметолог, дерматовенеролог Анна Кравчук.

Предназначение ампульной косметики

В косметических ампулах для волос содержится активная сыворотка с высоким содержанием восстанавливающих компонентов. Это витамины, минералы, микроэлементы, экстракты растений, ягод, водорослей, эфирные масла, протеины.

В зависимости от состава и производителя ампулы могут:

ускорить рост волос - улучшается микроциркуляция крови и обмен веществ на клеточном уровне, и спящие фолликулы просыпаются;

убрать эффект жирных волос за счет нормализации работы сальных желез;

восстановить сеченые, пористые, сухие волосы, напитав их гиалуроновой кислотой, липидами, протеинами, кератином;

смягчить сухие локоны;

вернуть крашенным волосам насыщенный цвет и здоровое сияние;

улучшить эластичность волос - способность в мокром виде растягиваться, например, при расчесывании, и возвращаться в исходное положение без повреждений;

незначительно уплотнить структуру локонов;

ускорить процесс избавления от перхоти (в комплексе с другими уходовыми продуктами или лечебными средствами).

Правила применения ампул

Перед началом ампульного курса нужно:

1. знать свой тип кожи головы - нормальный, комбинированный, сухой, жирный. Он, как правило, совпадает с типом кожи лица, но не всегда;

2. обозначить решаемую проблему, исходя из состояния локонов - например, восстановление травмированных частыми укладками, пересушенных волос и восстановление ослабленных, сухих прядей - это две разные проблемы;

3. подобрать подходящий ампульный курс - использование 2-3 ампул не даст ожидаемого результата. Курс длится от 7 дней до нескольких месяцев. Если вы не готовы играть в долгую, лучше и не начинать.

Сыворотку для роста волос наносят на кожу легкими, массажными движениями, максимально равномерно распределяя ее по всей поверхности головы. Для восстановления обезвоженных, пересушенных локонов - по всей длине волос. Если ампулы предназначены для увлажнения сухих кончиков, втирают только в кончики. Важно следовать инструкции.

Не сработало: причины низкой эффективности ампул для волос

Рассмотрим на примере выпадения волос.

У вас начали выпадать волосы, вы переполошились, купили ампульный курс, а они все равно продолжают выпадать. В чем ошибка?

Первый важный момент - наши волосы растут и выпадают по графику.

Анаген - фаза роста - в среднем от 2 до 7 лет.

Катаген - переходной период - между анагеном и телогеном, который длится около 10 дней.

Телоген - фаза покоя или отдыха - около 3 месяцев волосы не растут.

Экзоген - фаза выпадения - волосы выпадают. Когда нужный объем уйдет, опять начнется фаза роста. Это естественный и нормальный процесс. Всегда только расти волосы не могут.

Так вот, если вы начнете ампульный курс в период экзогена, волос на голове не прибавится. Нужно дождаться завершения активной фазы выпадения, и только тогда начинать применение активной сыворотки.

Иногда, например, из-за хронического стресса, проблем со щитовидной железой фаза роста (анаген) может сокращаться. А фаза покоя (телоген) увеличиваться. В таких случаях я рекомендую не только использовать ампульные курсы для роста и укрепления волос, но и лечить заболевание, спровоцировавшие их выпадение и замедление роста.

Второй важный момент - генетическая склонность к облысению. Если у ваших родных в определенном возрасте перестали расти волосы, советую заблаговременно обратиться к врачу. Потому что выпадение может прекратиться вместе с появлением залысин.

Также вы не увидите улучшения при неправильно подобранном комплексе. Если вашим волосам не хватает увлажнения, их нужно увлажнять. Если питания, - питать. Но не наоборот.

Любите себя и свои волосы!

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