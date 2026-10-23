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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Косметология
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Авокадо вместо ботокса: что на самом деле стоит за вирусным бьюти-трендом в TikTok

Забудьте о десятках баночек на полке в ванной: в TikTok набирает популярность тренд «eat your skincare» — уход за кожей изнутри.

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Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
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Авокадо вместо ботокса

Авокадо вместо ботокса / © Credits

Социальные сети снова нашли способ превратить обычные продукты в часть ухода за собой. Теперь вместо очередной сыворотки с витамином С в центре внимания — аппетитные тарелки с рыбой, зеленью, овощами, фруктами и ягодами. Идея проста: хотите чистую, упругую и сияющую кожу — начните не с косметички, а с холодильника. Ведь витамины, антиоксиданты, белки и полезные жиры действительно нужны коже для нормального функционирования.

Однако есть нюанс, в TikTok здоровое питание нередко превращается в почти магический рецепт молодости — достаточно нескольких правильных продуктов, и морщины исчезают, а кожа словно обзаводится встроенным фильтром. Издание PureWow решило проверить, насколько реалистичны такие обещания, и ответ оказался несколько сложнее, чем просто «ешьте больше авокадо».

Можно ли съесть свой ретинол

Было бы удобно заменить косметический арсенал несколькими морковками, апельсинами и горсткой орехов. Однако кожа не работает по принципу «съели и морщины исчезли». На её состояние влияют сразу несколько факторов: питание, общее состояние здоровья, воспалительные процессы, воздействие солнца и регулярность ухода. Потеря коллагена и появление морщин — результат их совокупного воздействия, а не дефицита какого-то одного суперфуда.

После переваривания питательные вещества, такие как витамины, минералы, жирные кислоты и антиоксиданты, всасываются и поступают в кровоток. Организм использует их для поддержания нормальной работы различных систем, в частности кожи.

Косметика действует иначе, средства для наружного применения доставляют определенные активные ингредиенты непосредственно на поверхность кожи или в её слои, в зависимости от свойств компонента и формулы. Поэтому питание и косметический уход не конкурируют друг с другом, а выполняют разные задачи.

Больше витаминов — не значит больше молодости

Для синтеза коллагена организму необходимы, в частности, витамин С и аминокислоты. Их недостаток может негативно сказываться на нормальных процессах в организме. Однако после удовлетворения потребности дополнительные дозы не заставляют кожу бесконечно вырабатывать коллаген. Это можно сравнить с заправкой автомобиля, организму нужно достаточное количество «топлива», но переполненный бак не заставит двигатель работать эффективнее.

К тому же чрезмерное употребление некоторых витаминов в виде добавок может привести к нежелательным последствиям. Например, высокие дозы витамина С могут вызывать расстройства пищеварения, а у некоторых людей — повышать риск образования камней в почках.

Поэтому прежде чем скупать добавки ради сияющей кожи, стоит проанализировать свой рацион и, при необходимости, проконсультироваться с врачом. Сбалансированное питание — отличная основа, однако мегадозы витаминов не являются коротким путем к вечной молодости.

«Съедобный SPF»

Отдельное направление этого тренда — так называемый «eat your sunscreen» или «съешь свой солнцезащитный крем». Его сторонники рассказывают о продуктах, которые якобы помогают коже противостоять ультрафиолету.

И здесь наука действительно предлагает несколько интересных наблюдений. Некоторые каротиноиды, полифенолы и экстракт Polypodium leucotomos исследовались на предмет их способности повышать устойчивость кожи к покраснению, вызванному ультрафиолетом, и уменьшать окислительное повреждение.

Однако ключевое слово здесь — «помогать», а не «заменять». «Съедобная солнцезащита» не действует как обычный солнцезащитный крем. Даже если рацион включает ягоды, зеленый чай и другие продукты с антиоксидантами, этого недостаточно, чтобы защитить кожу от вредного воздействия ультрафиолета.

Основные правила остаются прежними: регулярно наносить солнцезащитный крем с подходящим SPF, обновлять его в соответствии с рекомендациями, носить одежду, защищающую от солнца, искать тень и не забывать о головных уборах.

Таким образом, питание может стать дополнительным союзником кожи, но не заменить её ежедневную защиту.

Что нужно есть для здоровой и сияющей кожи

Хорошая новость заключается в том, что для поддержания здоровья кожи не нужны экзотические суперфуды или дорогие продукты. Начать можно с обычного сбалансированного рациона. Рекомендуется обратить внимание на несколько продуктов, содержащих питательные вещества, важные для здоровья кожи.

  • Лосось — источник белка и жирных кислот Омега-3, которые участвуют в регуляции воспалительных процессов и поддержании нормальных функций организма.

  • Авокадо содержит полезные жиры, а также витамины Е и С. Эти питательные вещества необходимы организму для нормального функционирования и антиоксидантной защиты.

  • Яйца снабжают организм белком и содержат витамины, в частности А и Е. Белок поставляет аминокислоты, необходимые для построения тканей.

  • Семена льна и грецкие орехи содержат растительные омега-3 жирные кислоты, а орехи также являются источником антиоксидантных соединений.

  • Тёмный шоколад содержит флаванолы — растительные соединения с антиоксидантными свойствами. Впрочем, это не повод без меры есть шоколад: следует учитывать его состав, содержание сахара и размер порций.

  • Овощи, фрукты и ягоды. Разнообразные растительные продукты помогают обеспечить организм витаминами, минералами, клетчаткой и другими биологически активными веществами.

Питание может влиять на воспалительные процессы, окислительный стресс, микробиом и барьерную функцию кожи. Белок поставляет аминокислоты, необходимые для образования структурных белков, в частности коллагена и кератина, а жирные кислоты участвуют в поддержании кожного барьера и могут способствовать сохранению увлажнённости.

Главное — не искать какой-то один волшебный продукт. Результат зависит от общего качества рациона, а не от количества авокадо в неделю.

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