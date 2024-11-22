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Банановое мыло: интересный рецепт с использованием фруктовой кожуры

Банановое мыло: интересный рецепт с использованием фруктовой кожуры

Банановое мыло / Фото: Credits

Банановая шкурка – не просто отходы, а настоящее сокровище для вашей кожи. Она содержит антиоксиданты и витамины, способствующие увлажнению и питанию.

На странице spicymoustache рассказали, как вы можете использовать ее для приготовления натурального мыла.

Что понадобится:

  • Банановая кожура 4–5 шт.
  • Кокосовое масло 50 г
  • Органическая мыльная основа 500 г

Приготовление:

  1. Нарежьте кожуру и запекайте ее в духовке при 170°C около 20 минут до полного высыхания.
  2. Перемолите высушенную шкурку до состояния порошка.
  3. Нарежьте мыльную основу на кусочки и растопите на водяной бане.
  4. Добавьте в нее кокосовое масло и порошок банановой шкурки. Смешайте до однородности.
  5. Вылейте смесь в силиконовую форму или используйте пустую емкость. Дайте застыть.

Такое мыло подходит для ежедневного ухода за кожей, поскольку оно увлажняет и придает ей сияние.

Попробуйте смотреть на отходы как на ресурсы и ваша кухня превратится в настоящую лабораторию идей.

Мы также писали о том, как сделать лавандовое мыло дома.

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