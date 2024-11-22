Банановое мыло: интересный рецепт с использованием фруктовой кожуры

Банановая шкурка – не просто отходы, а настоящее сокровище для вашей кожи. Она содержит антиоксиданты и витамины, способствующие увлажнению и питанию.

На странице spicymoustache рассказали, как вы можете использовать ее для приготовления натурального мыла.

Что понадобится:

Банановая кожура 4–5 шт.

Кокосовое масло 50 г

Органическая мыльная основа 500 г

Приготовление:

Нарежьте кожуру и запекайте ее в духовке при 170°C около 20 минут до полного высыхания. Перемолите высушенную шкурку до состояния порошка. Нарежьте мыльную основу на кусочки и растопите на водяной бане. Добавьте в нее кокосовое масло и порошок банановой шкурки. Смешайте до однородности. Вылейте смесь в силиконовую форму или используйте пустую емкость. Дайте застыть.

Такое мыло подходит для ежедневного ухода за кожей, поскольку оно увлажняет и придает ей сияние.

Попробуйте смотреть на отходы как на ресурсы и ваша кухня превратится в настоящую лабораторию идей.

Мы также писали о том, как сделать лавандовое мыло дома.

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