Банановое мыло: интересный рецепт с использованием фруктовой кожуры

Банановая шкурка – не просто отходы, а настоящее сокровище для вашей кожи. Она содержит антиоксиданты и витамины, способствующие увлажнению и питанию.
На странице spicymoustache рассказали, как вы можете использовать ее для приготовления натурального мыла.
Что понадобится:
- Банановая кожура 4–5 шт.
- Кокосовое масло 50 г
- Органическая мыльная основа 500 г
Приготовление:
- Нарежьте кожуру и запекайте ее в духовке при 170°C около 20 минут до полного высыхания.
- Перемолите высушенную шкурку до состояния порошка.
- Нарежьте мыльную основу на кусочки и растопите на водяной бане.
- Добавьте в нее кокосовое масло и порошок банановой шкурки. Смешайте до однородности.
- Вылейте смесь в силиконовую форму или используйте пустую емкость. Дайте застыть.
Такое мыло подходит для ежедневного ухода за кожей, поскольку оно увлажняет и придает ей сияние.
Попробуйте смотреть на отходы как на ресурсы и ваша кухня превратится в настоящую лабораторию идей.
Мы также писали о том, как сделать лавандовое мыло дома.
Читайте также:
- Натуральное цветочное мыло: домашний рецепт полезного продукта
- Как приготовить успокаивающий медовый скраб
- Готовим вместе домашний скраб для тела