Бархатная кожа — главный тренд в сфере красоты для женщин старше 40 лет / © Credits

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В мире бьюти-трендов постепенно меняются приоритеты, и вместо эффекта «стеклянной» кожи и зеркального сияния всё чаще хочется видеть лицо, которое просто выглядит здоровым и отдохнувшим. Так появился эффект бархатной кожи — макияж с мягким, сбалансированным финишем, напоминающий нежную текстуру облаков, об этом рассказало издание HELLO!

Это красивая кожа без тяжелого макияжа. Этот тренд не стремится ни к ультравлажному эффекту, ни к сухому матовому покрытию, а находит между ними золотую середину.

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Почему бархат так идет женщинам старше 40 лет

Главное преимущество этого эффекта в том, что он не скрывает естественную текстуру лица. Напротив, благодаря правильной подготовке и легким формулам кожа выглядит более ровной, свежей и ухоженной.

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Для женщин старше 40 лет это очень актуально, ведь чрезмерный блеск может подчеркивать поры, мелкие морщинки и неровности, а плотный матовый тон — делать черты лица более жесткими и визуально добавлять возраст.

Эффект бархатной кожи выглядит более деликатно. Она по-прежнему выглядит как кожа — просто с более ровным тоном, отдохнувшая и сияющая. При этом тренд универсален, ведь в 20 лет он придает легкий и свежий вид, а после 40 не пересушивает кожу, не подчеркивает текстуру и не создает лишнего блеска.

Как добиться эффекта бархатной кожи

Подготовьте кожу. Это главный секрет этого тренда. Выбирайте легкие увлажняющие средства, которые хорошо насыщают кожу влагой, но не оставляют на ней тяжелой пленки. Цель — не блеск, а комфортная, сбалансированная кожа. Выбирайте легкий тон. Плотную тональную основу лучше оставить для другого случая. Идеально подойдут легкое тональное средство, флюид или легкий тон с натуральным полуматовым финишем. Не нужно перекрывать всё лицо, достаточно выровнять тон и позволить естественной коже просвечивать сквозь макияж. Консилер — точечно. Наносите его только туда, где действительно требуется дополнительное покрытие, а именно: под глаза, у крыльев носа или на небольшие покраснения. Консилер не должен превращаться во второй слой тонального крема. Добавьте кремовые румяна и бронзер. Жидкие и кремовые текстуры легко сливаются с кожей и не нарушают её мягкий финиш. Румяна должны создавать свежий румянец, а бронзер — деликатно подчеркивать контуры без чётких линий. Пудра — только там, где нужно. Нанесите немного средства на Т-зону, чтобы убрать лишний блеск и визуально сгладить текстуру. Если припудрить всё лицо, можно потерять ту самую лёгкую объёмность и естественное сияние, ради которых и создаётся бархатистая кожа.

Этот макияж не стремится сделать кожу идеальной, но помогает ей стать лучшей версией самой себя. Легкое покрытие, кремовые текстуры, правильное увлажнение и минимум пудры создают тот самый бархатистый эффект без маски на лице.

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