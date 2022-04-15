Базовый уход: советы, которые помогут спасти кожу от обезвоживания

Обезвоженная, обветренная, чувствительная кожа – последствия хронического стресса и отсутствия правильного ежедневного ухода.

Как помочь в условиях войны, рассказал врач-косметолог, дерматовенеролог Анна Кравчук.

Очистка

В течение дня сальные железы выделяют секрет – кожное сало, или себум, защищающий нашу кожу от:

ультрафиолетового излучения;

обветривание;

пересыхание.

Себум производятся днем и ночью. Днем он впитывает микрочастицы пыли, грязи и декоративной косметики, которые оседают на поверхностном слое кожи. Ночью поддерживает работу кожи. Пока мы спим, новые клетки делятся, а старые отшелушиваются, поврежденные ткани восстанавливаются. Через поры на эпидермис выделяются остатки увлажняющего крема или сыворотки. Поэтому кожу очищаем дважды в день – утром и вечером, смывая лишнее.

Чем очищать?

Кипяченая вода комнатной температуры, настой ромашки. Залейте ромашку крутым кипятком, дайте настояться 5-10 минут. Когда температура воды будет комфортной для кожи, умойтесь. Если у вас есть средство для умывания, используйте его.

Тонизация

Тонизация – промежуточный этап между очисткой и увлажнением, который нельзя пропускать.

Почему? Тоник нормализует кислотно-щелочной баланс (pH), смягчает кожу и готовит к нанесению крема/сыворотки. В норме тоник выбирается по типу кожи. Но в условиях войны выбирать не приходится.

Поэтому, если ваше средство закончилось, а новое купить вы не можете, приготовьте тоник из цветков ромашки. Залейте столовую ложку соцветия стаканом кипятка. Оставьте на 15-30 минут, затем процедите, перелейте в чистую емкость, желательно с крышкой.

Пользоваться таким тоником можно не больше 3 дней. Хранить в холодильнике.

Если в вашем населенном пункте есть магазин с уходящими средствами, приобретите тоник без спирта, сульфатов и парабенов (все, что заканчивается на -paraben) в составе. Спирт может быть в конце списка – используется в качестве консерванта или эмульгатора.

Безопасные спирты: Behenyl Alcohol, Stearyl alcohol, Caprylic Alcohol, Lauryl Alcohol, Cetearyl alcohol.

Увлажнение

Увлажняющий крем:

смягчает и матирует верхний слой кожи;

препятствует трансэпидермальной потере влаги;

укрепляет и поддерживает кожный иммунитет в норме.

Отсутствие увлажнения приводит к шелушению кожи, покраснению, чувствительности, стянутости.

Если в вашем населенном пункте есть магазин, где можно купить увлажняющий крем, я советую это сделать. Присмотритесь к Bioderma, Mixa, CeraVe, Eucerin, Avene, Uriage, Babe. Также вы можете заказать крем онлайн и получить его на почте.

В крайнем случае приобретите в аптеке медицинский глицерин. На время он заменит вам увлажняющий крем. Перед использованием разведите глицерин водой в соотношении 1:3. 1 часть – это глицерина, 3 – воды.

Наносите жидкий крем на тонизированную кожу утром и вечером с помощью спонжа.

Если глицерина нет, а кожа обветрена и загрубела, пригодится косметический вазелин. Нанесите его вечером на чистую кожу, смойте утром остатки теплой водой. Вазелин можно использовать до полного обновления кожи, но не постоянно.

Тестируя новые кремы, обращайте внимание на реакцию кожи. Если после использования нового увлажняющего крема появилась сыпь, покраснение, зуд, отложите средство.

Чего делать нельзя?

умываться ароматным мылом – сальные железы будут производить кожное сало как бешеные;

использовать скрабы с большими абразивными частицами в составе – рискуете повредить кожу, может присоединиться инфекция;

использовать крем для рук в качестве крема для лица – повредите гидролипидную мантию, разрушите микробом, получите сухую, стянутую кожу;

"увлажнять" кожу косметическим маслом – масло не увлажняет, а только смягчает кожу. Увлажняет вода. Использовать косметическое масло можно 2-3 дня для лечения обветренной, поврежденной кожи.

Наносится масло на немного влажную кожу на 10-15 минут. Затем остатки масла нужно убрать из кожи с помощью сухой салфетки. Сверху нанести, если есть такая возможность, увлажняющий крем.

Если у вас появилась сыпь, покраснение, напишите врачу-косметологу или дерматовенерологу. Некоторые проблемы можно устранить во время онлайн-консультации.

Берегите себя!

Больше советов о красоте и здоровье читайте на странице Анны Кравчук instagram.com/dr.annakravchuk

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