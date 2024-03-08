Борьба с гусиной кожей: как ухаживать за ней, рассказал косметолог

Фолликулярный гиперкератоз (гусиная кожа) может стать причиной грубой и шершавой кожи, что наносит дискомфорт и неблагоприятно влияет на самочувствие. Однако косметолог дал советы по противодействию этой проблеме.
Гусиная кожа – это состояние кожи, которое может привести к образованию грубых, шершавых бугорков на теле. Косметолог поделился в своем TikTok эффективными советами по уходу за кожей, чтобы преодолеть эту проблему раз и навсегда.
Отшелушивание кожи
Регулярное отшелушивание кожи помогает удалить избыток мертвых клеток и предотвратить образование грубой кожи. Используйте скраб или энзимную пудру несколько раз в неделю, чтобы сохранить кожу гладкой и мягкой.
Использование молочка с мочевиной
Использование молочка с мочевиной помогает увлажнять и смягчать кожу, предотвращая появление грубых образований. Наносите его каждый день после душа для оптимального результата.
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Гусиная кожа может стать причиной дискомфорта, однако с помощью правильного ухода и рекомендаций от косметолога эту проблему можно легко преодолеть.
Не забывайте, что в случае осложнений следует обращаться к специалистам для более точной оценки и рекомендаций по лечению.
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