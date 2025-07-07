Борьба со старением: 7 ошибок в нанесении крема под глаза / © Credits

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Именно здесь появляются первые морщины, отеки, темные круги и теряется упругость. Поэтому крем под глаза — не просто косметический каприз, а необходимый элемент ежедневного ухода. Однако даже дорогое средство не принесет желаемого эффекта, если наносить его неправильно, об этом рассказало издание Real Simple.

Большинство женщин, даже те, кто регулярно пользуется кремами под глаза, не догадываются, что ежедневно совершают как минимум одну критическую ошибку, которая сводит на нет все усилия в борьбе со старением.

Кожа вокруг глаз — в 3-5 раз тоньше остального лица, здесь меньше сальных желез и коллагена, она более уязвима к ультрафиолету и механическому воздействию. В результате мы получаем:

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«гусиные лапки»

отёки

темные круги

сухость и дряблость

Именно поэтому специальный крем под глаза — не роскошь, а базовая потребность после 25 лет, а иногда и раньше. Но даже самое дорогое средство не поможет, если пользоваться им неправильно.

Замена крема под глаза обычным кремом для лица

«У меня же один хороший крем — зачем мне еще один?» — именно так думают многие женщины, а зря.

Кремы для лица не приспособлены к особенностям тонкой и уязвимой кожи вокруг глаз. Они могут быть слишком жирными, или наоборот — недостаточно увлажнять. Кремы под глаза имеют более легкую текстуру, более нежную формулу и часто содержат специальные активные компоненты: кофеин, пептиды, ретинол в микродозах, витамин С, ниацинамид — все то, что уменьшает темные круги, отеки и морщины.

Слишком много крема

Здесь принцип «чем больше — тем лучше» не работает. В случае с кремом под глаза — больше может означать лишь излишнее раздражение, забитые поры или даже попадание средства в глаза. Вам достаточно порции размером с половину рисового зернышка на один глаз.

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Крем должен впитаться

Часто после нанесения крема под глаза мы сразу хватаемся за консилер, тон, пудру или просто бежим спать. Но продукту нужно хотя бы 3-5 мин, чтобы впитаться в кожу. Иначе он просто останется на подушке или вступит в «конфликт» с декоративной косметикой.

Совет: пока ждете — сделайте массаж лица или нанесите помаду.

Нанесение крема слишком близко к глазам

«Если нанести ближе — будет лучше виден эффект!», а вот и нет. Никогда не наносите крем прямо на веки или под линию ресниц. Через тепло тела продукт сам «перетечет» в нужную зону. Если же нанести его слишком близко — это грозит слезотечением, раздражением или даже отеками. Ориентируйтесь на косточку орбитальной зоны — именно туда надо вбивать крем.

Нанесение правильным пальцем

Звучит странно, но это важно. Лучше всего подходит безымянный палец, ведь он самый слабый, а значит, вы точно не нажмете слишком сильно. Наносите крем нежными, легкими движениями методом «вбивания», а не растягиванием кожи. Запомните: нежная кожа вокруг глаз не любит грубого отношения.

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Загрязнение

Любимый крем в красивой баночке — но вы каждый раз окунаете палец в нее?

Стоп. Так вы не только сокращаете срок действия активных компонентов, но и можете занести бактерии. Если крем в баночке — используйте чистый шпатель или ватную палочку. Если в тюбике с носиком — не касайтесь кончика пальцем.

Мгновенные результаты

Крем под глаза — это не филлеры, не ботокс и не волшебная палочка. Первые результаты появляются после 3-4 недель регулярного использования, а полный эффект — через 2-3 месяца. Если вы сменили средство, дайте ему время проявить себя. Не отчаивайтесь после нескольких применений.

Как усилить эффект

Храните крем в холодильнике — холод уменьшает отеки

Делайте лимфодренажный массаж 1-2 мин после нанесения

Комбинируйте крем с патчами 2-3 раза в неделю

Защищайте зону под глазами от солнца — SPF должен быть даже здесь.

Даже самый лучший крем не сработает, если его неправильно хранить, наносить или комбинировать с другими средствами. Но если избегать этих ошибок, вы получите не просто «меньше морщин», а свежий, открытый взгляд, который вдохновляет на новый день — даже после бессонной ночи.