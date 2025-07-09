Ботокс, филлеры или PRP-терапия: какая между ними разница и что может подойти именно вам / © www.credits

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Кремы — отличные средства, но если хочется более серьезного эффекта, на сцену выходят инъекционные процедуры. И тут возникает вопрос, что лучше: ботокс или филлеры, возможно, стоит обратить внимание на PRP-терапию? На эти вопросы попыталось ответить издание Real Simple.

Что лучше — ботокс или филлеры и в чем разница

Самое важное — не выбрать «модную процедуру», а найти квалифицированного дерматолога, который понимает, как работают мышцы и объем на вашем лице. Только индивидуальный подход гарантирует натуральный результат.

Ботокс (и его аналоги)

Тип: нейромодулятор

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Как работает: ботулотоксин блокирует нервные импульсы к мышцам, которые вызывают мимические морщины. В результате мышцы расслабляются, а кожа — разглаживается.

Для кого подходит:

Если у вас есть мимические морщины: на лбу, межбровье, вокруг глаз.

Если вы склонны к глубоким морщинам — ботокс может работать как профилактика.

Если страдаете от бруксизма (скрежет зубами) или напряжения челюстей — ботокс снимет этот спазм.

Как ощущается: небольшой «укол» — максимум легкое покалывание.

Эффект и продолжительность:

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Результат — через 3-5 дней.

Продолжительность: 3-4 месяца.

Плюсы:

Быстро и эффективно.

Минимальные риски при правильном выполнении.

Минусы:

Временный эффект.

Может привести к «замороженному лицу», если переусердствовать.

Филлеры на основе гиалуроновой кислоты

Тип: объемный инъекционный наполнитель

Как работает: гиалуроновая кислота притягивает влагу и заполняет пустоты в тканях — морщины, впадины или просто утраченные объемы.

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Для кого:

Если у вас есть статические морщины — то есть они видны даже без мимики.

Если губы стали тоньше, щеки — «запали» или вы хотите подчеркнуть скулы, подбородок и восстановить симметрию лица.

Как ощущается: ощущение давления, иногда легкая болезненность. Обычно используют крем-анестетик и лед.

Эффект и продолжительность:

Результат — почти мгновенный.

Продолжительность: 9-12 месяцев.

Плюсы:

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Натуральный эффект.

Рассасывается постепенно.

Реверсивная процедура — можно растворить филлер, если что-то пошло не так.

Минусы:

Возможны синяки и отеки.

Нельзя делать за неделю до важных событий.

PRP-терапия (плазмолифтинг)

Тип: биостимуляция с использованием вашей собственной плазмы

Как работает: из вашей крови отделяют тромбоцитообогащенную плазму, которая содержит факторы роста. Ее вводят в кожу лица или кожу головы для стимуляции регенерации и выработки коллагена.

Для кого:

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Если вы ищете натуральный подход без посторонних веществ.

Имеете темные круги под глазами, провисание кожи или выпадение волос.

Как ощущается: микроинъекции — как мелкие укусы комара. Возможна временная чувствительность.

Эффект и продолжительность:

Начальные результаты — за 2-4 недели.

Продолжительность: около 6 месяцев.

Плюсы:

100% биосовместимость (собственная плазма).

Омолаживает естественным путем.

Подходит даже для чувствительной кожи.

Минусы:

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Нужен курс процедур.

Не такой выраженный эффект, как от ботокса или филлеров.

Какую процедуру выбрать именно вам

Мимические морщины — ботокс

Обвисшие щеки, потеря объема — филлеры

Темные круги, уставший вид — PRP или филлеры

Тонкие губы — филлеры — филлеры

Напряжение челюсти — ботокс

Желание «натурального» эффекта — PRP

Желаете быстрого эффекта — ботокс или филлеры

Современная косметология имеет немало решений для тех, кто хочет свежий и молодой вид без хирургического вмешательства. Но ни один тренд не должен преобладать над вашим желанием быть собой. Лучшая косметическая процедура — та, которая соответствует именно вашим потребностям, а не глянцевому идеалу.

Перед любым вмешательством:

Выбирайте врача с опытом и сертификацией.

Уточните ожидания и возможные побочные эффекты.

Не стесняйтесь задавать вопросы.

Красота — это не про «стереть морщины», а про то, чтобы чувствовать себя уверенно в собственном теле. И инъекции — лишь один из способов приблизиться к этой уверенности.