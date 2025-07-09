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- Косметология
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Ботокс, филлеры или PRP-терапия: какая между ними разница и что может подойти именно вам
В современном мире уход за собой — это не прихоть, а проявление любви к себе. И хотя морщины — естественная часть старения, все больше женщин ищут способы сохранить свежесть, упругость и симметрию лица.
Кремы — отличные средства, но если хочется более серьезного эффекта, на сцену выходят инъекционные процедуры. И тут возникает вопрос, что лучше: ботокс или филлеры, возможно, стоит обратить внимание на PRP-терапию? На эти вопросы попыталось ответить издание Real Simple.
Что лучше — ботокс или филлеры и в чем разница
Самое важное — не выбрать «модную процедуру», а найти квалифицированного дерматолога, который понимает, как работают мышцы и объем на вашем лице. Только индивидуальный подход гарантирует натуральный результат.
Ботокс (и его аналоги)
Тип: нейромодулятор
Как работает: ботулотоксин блокирует нервные импульсы к мышцам, которые вызывают мимические морщины. В результате мышцы расслабляются, а кожа — разглаживается.
Для кого подходит:
Если у вас есть мимические морщины: на лбу, межбровье, вокруг глаз.
Если вы склонны к глубоким морщинам — ботокс может работать как профилактика.
Если страдаете от бруксизма (скрежет зубами) или напряжения челюстей — ботокс снимет этот спазм.
Как ощущается: небольшой «укол» — максимум легкое покалывание.
Эффект и продолжительность:
Результат — через 3-5 дней.
Продолжительность: 3-4 месяца.
Плюсы:
Быстро и эффективно.
Минимальные риски при правильном выполнении.
Минусы:
Временный эффект.
Может привести к «замороженному лицу», если переусердствовать.
Филлеры на основе гиалуроновой кислоты
Тип: объемный инъекционный наполнитель
Как работает: гиалуроновая кислота притягивает влагу и заполняет пустоты в тканях — морщины, впадины или просто утраченные объемы.
Для кого:
Если у вас есть статические морщины — то есть они видны даже без мимики.
Если губы стали тоньше, щеки — «запали» или вы хотите подчеркнуть скулы, подбородок и восстановить симметрию лица.
Как ощущается: ощущение давления, иногда легкая болезненность. Обычно используют крем-анестетик и лед.
Эффект и продолжительность:
Результат — почти мгновенный.
Продолжительность: 9-12 месяцев.
Плюсы:
Натуральный эффект.
Рассасывается постепенно.
Реверсивная процедура — можно растворить филлер, если что-то пошло не так.
Минусы:
Возможны синяки и отеки.
Нельзя делать за неделю до важных событий.
PRP-терапия (плазмолифтинг)
Тип: биостимуляция с использованием вашей собственной плазмы
Как работает: из вашей крови отделяют тромбоцитообогащенную плазму, которая содержит факторы роста. Ее вводят в кожу лица или кожу головы для стимуляции регенерации и выработки коллагена.
Для кого:
Если вы ищете натуральный подход без посторонних веществ.
Имеете темные круги под глазами, провисание кожи или выпадение волос.
Как ощущается: микроинъекции — как мелкие укусы комара. Возможна временная чувствительность.
Эффект и продолжительность:
Начальные результаты — за 2-4 недели.
Продолжительность: около 6 месяцев.
Плюсы:
100% биосовместимость (собственная плазма).
Омолаживает естественным путем.
Подходит даже для чувствительной кожи.
Минусы:
Нужен курс процедур.
Не такой выраженный эффект, как от ботокса или филлеров.
Какую процедуру выбрать именно вам
Мимические морщины — ботокс
Обвисшие щеки, потеря объема — филлеры
Темные круги, уставший вид — PRP или филлеры
Тонкие губы — филлеры — филлеры
Напряжение челюсти — ботокс
Желание «натурального» эффекта — PRP
Желаете быстрого эффекта — ботокс или филлеры
Современная косметология имеет немало решений для тех, кто хочет свежий и молодой вид без хирургического вмешательства. Но ни один тренд не должен преобладать над вашим желанием быть собой. Лучшая косметическая процедура — та, которая соответствует именно вашим потребностям, а не глянцевому идеалу.
Перед любым вмешательством:
Выбирайте врача с опытом и сертификацией.
Уточните ожидания и возможные побочные эффекты.
Не стесняйтесь задавать вопросы.
Красота — это не про «стереть морщины», а про то, чтобы чувствовать себя уверенно в собственном теле. И инъекции — лишь один из способов приблизиться к этой уверенности.