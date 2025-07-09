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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Косметология
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Время на прочтение
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Ботокс, филлеры или PRP-терапия: какая между ними разница и что может подойти именно вам

В современном мире уход за собой — это не прихоть, а проявление любви к себе. И хотя морщины — естественная часть старения, все больше женщин ищут способы сохранить свежесть, упругость и симметрию лица.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Ботокс, филлеры или PRP-терапия: какая между ними разница и что может подойти именно вам

Ботокс, филлеры или PRP-терапия: какая между ними разница и что может подойти именно вам / © www.credits

Кремы — отличные средства, но если хочется более серьезного эффекта, на сцену выходят инъекционные процедуры. И тут возникает вопрос, что лучше: ботокс или филлеры, возможно, стоит обратить внимание на PRP-терапию? На эти вопросы попыталось ответить издание Real Simple.

Что лучше — ботокс или филлеры и в чем разница

Самое важное — не выбрать «модную процедуру», а найти квалифицированного дерматолога, который понимает, как работают мышцы и объем на вашем лице. Только индивидуальный подход гарантирует натуральный результат.

Ботокс (и его аналоги)

Тип: нейромодулятор

Как работает: ботулотоксин блокирует нервные импульсы к мышцам, которые вызывают мимические морщины. В результате мышцы расслабляются, а кожа — разглаживается.

Для кого подходит:

  • Если у вас есть мимические морщины: на лбу, межбровье, вокруг глаз.

  • Если вы склонны к глубоким морщинам — ботокс может работать как профилактика.

  • Если страдаете от бруксизма (скрежет зубами) или напряжения челюстей — ботокс снимет этот спазм.

Как ощущается: небольшой «укол» — максимум легкое покалывание.

Эффект и продолжительность:

  • Результат — через 3-5 дней.

  • Продолжительность: 3-4 месяца.

Плюсы:

  • Быстро и эффективно.

  • Минимальные риски при правильном выполнении.

Минусы:

  • Временный эффект.

  • Может привести к «замороженному лицу», если переусердствовать.

Филлеры на основе гиалуроновой кислоты

Тип: объемный инъекционный наполнитель

Как работает: гиалуроновая кислота притягивает влагу и заполняет пустоты в тканях — морщины, впадины или просто утраченные объемы.

Для кого:

  • Если у вас есть статические морщины — то есть они видны даже без мимики.

  • Если губы стали тоньше, щеки — «запали» или вы хотите подчеркнуть скулы, подбородок и восстановить симметрию лица.

Как ощущается: ощущение давления, иногда легкая болезненность. Обычно используют крем-анестетик и лед.

Эффект и продолжительность:

  • Результат — почти мгновенный.

  • Продолжительность: 9-12 месяцев.

Плюсы:

  • Натуральный эффект.

  • Рассасывается постепенно.

  • Реверсивная процедура — можно растворить филлер, если что-то пошло не так.

Минусы:

  • Возможны синяки и отеки.

  • Нельзя делать за неделю до важных событий.

PRP-терапия (плазмолифтинг)

Тип: биостимуляция с использованием вашей собственной плазмы

Как работает: из вашей крови отделяют тромбоцитообогащенную плазму, которая содержит факторы роста. Ее вводят в кожу лица или кожу головы для стимуляции регенерации и выработки коллагена.

Для кого:

  • Если вы ищете натуральный подход без посторонних веществ.

  • Имеете темные круги под глазами, провисание кожи или выпадение волос.

Как ощущается: микроинъекции — как мелкие укусы комара. Возможна временная чувствительность.

Эффект и продолжительность:

  • Начальные результаты — за 2-4 недели.

  • Продолжительность: около 6 месяцев.

Плюсы:

  • 100% биосовместимость (собственная плазма).

  • Омолаживает естественным путем.

  • Подходит даже для чувствительной кожи.

Минусы:

  • Нужен курс процедур.

  • Не такой выраженный эффект, как от ботокса или филлеров.

Какую процедуру выбрать именно вам

  • Мимические морщины — ботокс

  • Обвисшие щеки, потеря объема — филлеры

  • Темные круги, уставший вид — PRP или филлеры

  • Тонкие губы — филлеры — филлеры

  • Напряжение челюсти — ботокс

  • Желание «натурального» эффекта — PRP

  • Желаете быстрого эффекта — ботокс или филлеры

Современная косметология имеет немало решений для тех, кто хочет свежий и молодой вид без хирургического вмешательства. Но ни один тренд не должен преобладать над вашим желанием быть собой. Лучшая косметическая процедура — та, которая соответствует именно вашим потребностям, а не глянцевому идеалу.

Перед любым вмешательством:

  • Выбирайте врача с опытом и сертификацией.

  • Уточните ожидания и возможные побочные эффекты.

  • Не стесняйтесь задавать вопросы.

Красота — это не про «стереть морщины», а про то, чтобы чувствовать себя уверенно в собственном теле. И инъекции — лишь один из способов приблизиться к этой уверенности.

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