Ботокс и спорт: когда можно возобновить тренировки и какие упражнения лучше отложить на потом / © www.credits

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Ботокс уже давно перестал быть процедурой, предназначенной исключительно для особых случаев, для многих это привычная часть ухода за собой. Однако даже если инъекции уже стали регулярными, вопрос правильного восстановления после них никуда не исчезает. Особенно когда речь идет о спорте, без которого сложно представить свой привычный ритм жизни.

Можно ли отправиться на пробежку сразу после посещения кабинета косметолога, способен ли интенсивный фитнес повлиять на результат, или же, главный враг процедуры — вовсе не пот, а привычка вытирать лицо полотенцем во время тренировки. Издание NewBeauty попыталось разобраться, как совместить инъекции ботулотоксина со спортивной активностью и не навредить результату.

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Сколько нужно подождать перед тренировкой после ботокса

Самая простая рекомендация — сделать небольшую паузу. Стоит подождать примерно 6–8 часов после инъекций, прежде чем возобновлять физические нагрузки. Это важно, поскольку после процедуры рекомендуется избегать чрезмерной активности, особенно движений с частыми наклонами вперед. Теоретически они могут способствовать нежелательному распространению препарата за пределы конкретного участка, хотя убедительных доказательств такого эффекта нет.

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Есть и другая причина не спешить с интенсивными тренировками. Во время активных тренировок усиливается кровообращение, а это может сделать отеки и синяки после инъекций более заметными. Именно поэтому стоит отложить тяжелые нагрузки и воздействие чрезмерного тепла как минимум до конца дня.

В то же время универсального правила для всех не существует, рекомендации могут различаться в зависимости от процедуры, зоны инъекций и индивидуальных особенностей. Поэтому лучше всего заранее уточнить у своего врача, когда именно можно вернуться к привычному графику.

Может ли пот повлиять на результат

Короткий ответ — скорее всего, нет. Имеющиеся данные не свидетельствуют о том, что потоотделение напрямую ускоряет исчезновение эффекта ботокса. Дело в том, что ботулотоксин действует в мышечной ткани, тогда как пот выделяется на поверхность кожи. Поэтому сам факт того, что вы вспотели во время тренировки, не означает, что препарат начнёт действовать хуже.

Однако есть нюанс, интенсивная физическая активность может сопровождаться усилением кровообращения, а это потенциально может повлиять на отек в зоне инъекций. То есть проблема может заключаться не столько в самом поте, сколько в сопутствующих факторах.

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И здесь на первый план выходит привычка, знакомая каждому, кто тренируется, а именно — вытирать лицо полотенцем или прикасаться к нему руками. После инъекций лучше не растирать и не массировать обработанные участки без разрешения врача. Лишнее давление на кожу — именно то, чего следует избегать в первые часы после процедуры.

Какие тренировки стоит отложить

Важен не столько конкретный вид спорта, сколько характер движений и уровень нагрузки. Особую осторожность следует проявлять при выполнении упражнений, предполагающих наклоны головы вниз, перевернутые положения тела или значительное напряжение. Вот виды активности, которые лучше временно приостановить:

Горячая йога. Сочетание высокой температуры, интенсивного потоотделения и перевернутых поз делает её не самым лучшим выбором сразу после инъекций.

Стойки на голове и сильные наклоны вперёд. Такие положения создают дополнительные нагрузки, которых желательно избегать в первые часы после процедуры.

Тяжёлая атлетика. При поднятии большого веса люди часто задерживают дыхание и сильно напрягаются, что может вызывать резкие изменения артериального давления.

Интенсивное кардио. Быстрый бег, высокоинтенсивные интервальные тренировки и другие нагрузки, которые значительно ускоряют пульс, лучше отложить на некоторое время.

Если хочется движения, стоит выбрать более спокойные варианты, например, неспешную прогулку, легкую езду на велосипеде или несложные упражнения в положении стоя, не требующие значительных усилий.

Впрочем, даже такие занятия следует согласовать со специалистом, проводившим процедуру. Он знает, какие именно препараты использовались, куда их вводили и каких ограничений следует придерживаться в вашем конкретном случае.

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