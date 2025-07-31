Ботокс из банановой кожуры: дерматологи прокомментировали эффективность вирусного бьюти-лайфхака

Банановая кожура / © Credits

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Когда дело доходит до борьбы со старением, все процедуры, сыворотки и манипуляции с лицом, направленные на сохранение молодости, могут быть эффективными, но несколько пользователей TikTok утверждают, что нет необходимости в дорогой косметике или дорогих процедурах. Зато многие призывают тех, кто ищет средство против старения дома, обратиться к своему… мусорному ведру.

"Ботокс из банановой кожуры«, как некоторые его называют, сейчас очень популярен среди бьюти-инфлюенсеров TikTok.

Woman`sWorld разбирались, как использовать банановую кожуру для борьбы со старением, и углубились в то, что говорят профессионалы о том, действительно ли это работает.

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Имеет ли натирание лица банановой кожурой преимущества против старения

В течение последних нескольких лет вы, возможно, видели видео, распространяющиеся в TikTok, где женщины втирают внутреннюю часть банановой кожу в кожу, утверждая, что преимущества и эффект подтягивания подобны эффектам ботокса — инъекции, которая разглаживает мелкие морщины. Так может ли кусочек фрукта действительно иметь такой же эффект? Во многих видео, опубликованных в социальных сетях, пользователи утверждают, что ответ — да, а комментаторы часто делятся собственным опытом втирания кожу в течение нескольких минут в день, что приводит к ощущению большей подтянутости.

Этот тренд возник из-за того, что банановая кожура содержит антиоксидант под названием лютеин, который, по мнению энтузиастов, может улучшить текстуру кожи, если его втирать в лицо, хотя дерматологи сейчас опровергают эту теорию.

Дерматологи объясняют

Утверждение о том, что банановую кожуру можно использовать в качестве замены ботокса, в значительной степени основывается на предположении, что она содержит антиоксидант под названием лютеин, говорит доктор Мэй Холл, дерматолог, которая создает контент под ником Dr. Wrinkle Stopper. Она также утверждает, что нет никаких доказательств того, что при местном применении это действительно проникнет в вашу кожу.

Так есть ли какие-то преимущества вообще? Некоторые специалисты утверждают, что этот тренд TikTok не совсем безосновательный. Пользователь TikTok @carlymusleh, химик-косметолог, поделилась несколькими преимуществами этого тренда, кроме лютеина, в видео. Банановая кожура богата антиоксидантами, витаминами и минералами, которые могут быть полезными для вашей кожи во многих отношениях, объясняет она. Кожура также содержит витамин С, говорит она, который потенциально может помочь исчезнуть темным пятнам и высыпаниям, а также калий, который полезен для увлажнения. Однако она предостерегает людей, которых интересует этот лайфхак, избегать его, если у вас аллергия на латекс, поскольку бананы содержат хитиназу, которая может раздражать людей с аллергией на латекс, а также избегать его, если у вас аллергия на бананы, и в завершение говорит, что, несмотря на некоторые преимущества, он не обеспечит такую же способность к расслаблению мышц, как настоящий ботокс.

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Как использовать банановую кожуру для кожи

Хотя «банановый ботокс» на самом деле не является чем-то исключительным, многие утверждают, что замечают положительные результаты, используя банановую кожу для кожи. Вот как TikTok-еры используют банановую кожуру как часть своего ухода за кожей:

Выберите спелый банан — в идеале тот, который только что пожелтел (не слишком коричневый).

Осторожно вымойте и высушите лицо, чтобы удалить грязь, жир или макияж перед нанесением. Очистите банан и нарежьте кожуру удобными полосками. Потрите внутреннюю часть кожуры о кожу (мягкую, волокнистую часть) круговыми движениями в течение 2-5 минут. Оставьте остатки на лице примерно на 10-15 минут. Смойте теплой водой и нанесите свой обычный увлажняющий крем. Многие советуют повторять это раз в день для достижения наилучших результатов.

Как всегда, будьте осторожны, тестируя новые продукты или домашние средства на коже, и проконсультируйтесь с дерматологом, прежде чем вносить какие-либо существенные изменения в свой уход за кожей.

Если вы волнуетесь, сначала попробуйте провести тест на небольшом участке кожи, особенно если у вас чувствительная кожа или аллергия. Это означает, что нужно попробовать нанести средство на небольшой участок кожи и подождать 24 часа, прежде чем наносить на все лицо.

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