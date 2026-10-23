Бумеры против TikTok: как разные поколения ухаживают за кожей и какие привычки действительно работают

как разные поколения ухаживают за кожей и какие привычки действительно приносят результат / © Credits

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Межпоколенческие различия обычно обсуждаются в контексте карьеры, покупки жилья, финансов и отношения к работе. Однако есть ещё одна сфера, в которой возраст, опыт и культурная среда оказывают значительное влияние на наши привычки, — уход за кожей.

Пока одни женщины помнят времена, когда главным летним ритуалом красоты был загар с маслом, другие выросли на YouTube-обзорах, TikTok-рекомендациях и видео с многоэтапными корейскими ритуалами. Для кого-то хороший крем — это тот, который проверен годами, а для кого-то — тот, который содержит ретинол в правильной концентрации, поддерживает кожный барьер и имеет убедительные доказательства эффективности.

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Издание Woman&Home обратило внимание на то, как менялись подходы к уходу от поколения к поколению. Доступность информации, появление новых брендов, открытие активных ингредиентов и влияние социальных сетей сформировали совершенно разные представления о том, каким должен быть правильный уход.

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Бэби-бумеры: проверенная классика и роскошные кремы

Бэби-бумеры — поколение, родившееся в 1946–1964 годах, которому в 2026 году будет примерно 62–80 лет.

Для многих представительниц этого поколения уход за кожей начинался совсем не так, как сегодня. Солнцезащитные средства не были столь привычной частью повседневной рутины, а загар считался признаком отдыха и здорового вида. Более того, в молодости некоторые женщины наносили на кожу масло перед солнечными ваннами, и даже не подозревали, насколько интенсивно ультрафиолетовое излучение может повлиять на её состояние в будущем.

Сыворотки, специальные кремы для зоны вокруг глаз и другие виды косметики тоже не были так распространены, как сейчас. Некоторые и сегодня ограничиваются умыванием с мылом и нанесением увлажняющего крема.

Кто-то сейчас уделяет особое внимание сывороткам, увлажняющим средствам, солнцезащитным средствам, а также кремам для рук и тела. Женщин беспокоят возрастные изменения и последствия длительного пребывания на солнце, в частности морщины и состояние кожи лица, шеи и рук. Это показательная деталь? с возрастом уход выходит далеко за пределы лица. Кожа шеи и кистей также подвергается воздействию ультрафиолета, а признаки фотостарения на этих участках могут быть заметны не меньше, чем на лице.

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Советы

Таким образом, отношение представителей этого поколения к уходу за кожей сильно различается. С возрастом в центре внимания всё чаще оказываются здоровье кожи, комфорт и поддержание её естественных функций. Основные проблемы могут включать сухость, истончение кожи, потерю эластичности и более медленное восстановление.

Поэтому вместо погони за обещаниями мгновенного омоложения стоит сосредоточиться на поддержании защитного барьера и увлажнении. В этом могут помочь церамиды, гиалуроновая кислота, пептиды, антиоксиданты и насыщенные увлажняющие кремы. Ретиноиды также могут быть полезны, если кожа хорошо их переносит и нет противопоказаний.

Церамиды поддерживают защитный барьер и помогают удерживать влагу. Гиалуроновая кислота способствует увлажнению и временно делает мелкие морщины менее заметными. Антиоксиданты помогают защищать кожу от окислительного стресса, а ретиноиды могут способствовать улучшению текстуры и уменьшению видимости некоторых признаков фотостарения.

Главное — не пытаться использовать все активные компоненты одновременно. Для зрелой кожи, особенно склонной к сухости и раздражению, продуманная процедура из нескольких средств может оказаться гораздо более комфортной, чем сложная многоступенчатая система.

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Поколение X: меньше маркетинга, больше результата

Поколение X — люди, родившиеся в 1965–1980 годах, в возрасте примерно от 46 до 61 года.

Если бэби-бумеры часто ценят проверенную годами классику, то поколение X нередко подходит к уходу за кожей с прагматичным настроем. Эти женщины уже видели немало бьюти-трендов, пережили смену модных ингредиентов и, кажется, всё меньше хотят тратить время и деньги на продукты, которые красиво смотрятся на полке, но не дают ожидаемого результата.

В этом возрасте на уход за кожей могут существенно влиять гормональные изменения, в частности те, которые сопровождают перименопаузу и менопаузу. Кожа может становиться более сухой, меняется её эластичность, становятся более заметными мелкие морщины и пигментация. Поэтому основное внимание уделяется увлажнению, поддержанию коллагена и сохранению упругости.

Многие остаются верны продуктам, которые уже доказали свою эффективность. Такой подход можно описать просто: если средство работает, зачем его менять только потому, что в социальных сетях появилась новинка.

Также можно обратить внимание на другое различие среди женщин этого возраста. Различия заметны не столько в выборе косметики, сколько в отношении к инъекционным процедурам и другим косметологическим вмешательствам. Часть женщин выбирает такие методы, другие остаются сторонницами домашнего ухода, и эти решения могут заметно влиять на внешность.

В то же время уход — это форма заботы о себе. Женщины интересуются брендами, составом и эффективностью косметики, но уже не так легко поддаются влиянию трендов и эффектной упаковки.

Советы

Женщины этого возраста часто ищут информацию у дерматологов, врачей эстетической медицины, в профильных журналах и у проверенных медицинских специалистов. В то же время растет популярность социальных сетей и YouTube как источников информации об уходе.

Основные задачи в этом возрасте — поддерживать упругость кожи, бороться с пигментацией, сохранять коллаген и учитывать изменения, связанные с колебаниями гормонального фона.

Среди компонентов, на которые стоит обратить внимание: церамиды, гиалуроновая кислота, пептиды и ретиноиды. Однако их следует подбирать с учетом индивидуального состояния кожи и переносимости.

Не менее важны последовательность и регулярность. Даже дорогой крем не компенсирует нерегулярную защиту от солнца, а сильные активные компоненты не обязательно дадут лучший результат, если вызывают постоянное раздражение.

При желании можно рассмотреть и профессиональные процедуры. Например, фракционную лазерную шлифовку применяют для коррекции текстуры кожи, определенных видов пигментации и признаков фотостарения. Инъекционные методики могут быть направлены на решение различных эстетических задач, однако требуют индивидуальной консультации с квалифицированным врачом.

Миллениалы: поколение, которое попробовало почти всё

Миллениалы — поколение, родившееся в 1981–1996 годах. В 2026 году им будет примерно 30–45 лет.

Миллениалы взрослели вместе с развитием современной индустрии красоты. Они помнят глянцевые журналы, консультации у косметических стендов в торговых центрах, первые бьюти-блоги и появление социальных сетей как источника рекомендаций.

За это время индустрия успела предложить им немало различных идей, от плотного тонального покрытия и сложного макияжа в начале 2000-х до увлечения натуральной косметикой, естественностью, корейским уходом и современным культом клинически обоснованных ингредиентов.

Неудивительно, что миллениалы хорошо разбираются в составе косметики. Витамин C, гиалуроновая кислота, ретинол, AHA- и BHA-кислоты — для многих это уже не загадочные обозначения на этикетках, а знакомые компоненты с конкретными функциями.

Но у такой осведомленности есть и обратная сторона. Увлекшись активными формулами, некоторые потребители начинали использовать слишком много средств. Результатом могли стать покраснения, сухость, раздражение и повреждение защитного барьера кожи.

Многие миллениалы ищут своего рода волшебную таблетку для кожи. В молодости разумный ежедневный уход и защита от солнца не всегда были нормой, а загар оставался популярной летней привычкой. Теперь часть этого поколения пытается компенсировать последствия воздействия солнца с помощью интенсивных косметических средств и современных технологий.

Среди актуальных направлений можно выделить профилактику дальнейшего повреждения кожи с помощью SPF, использование ретинола и популярность домашних LED-масок. В этом подходе есть логика, ведь когда человек начинает замечать первые выраженные признаки фотостарения, ему хочется не только предотвратить новые изменения, но и сделать менее заметными уже имеющиеся. Однако чрезмерное количество активных средств не обязательно ускоряет результат, а иногда лишь затрудняет восстановление кожи.

Советы

Миллениалы пережили больше изменений в индустрии красоты, чем многие другие поколения. Они видели, как менялись тренды, и постепенно научились требовать от косметики не только привлекательной упаковки, но и понятной цели и обоснованной эффективности.

Именно поэтому представители этой возрастной группы часто готовы вкладывать средства не только в домашние средства, но и в профессиональные процедуры, если видят в них смысл.

Отдельно стоит отметить ретиноиды — это производные витамина А, которые могут способствовать обновлению кожи, улучшению её текстуры и уменьшению заметности некоторых морщин и проявлений фотостарения. Ретиноиды также применяют для лечения акне, в зависимости от конкретного препарата и показаний.

После 35 лет регулярное использование подходящего ретиноида может стать важной частью антивозрастного ухода. Однако называть его обязательным для каждого человека было бы преувеличением.

Если кожа хорошо переносит ретиноиды, их обычно вводят постепенно, начиная с редкого применения. Параллельно с этим важно поддерживать увлажнение кожи и ежедневно наносить солнцезащитное средство широкого спектра действия.

Еще один компонент, на который стоит обратить внимание, — антиоксидантная сыворотка, например с витамином C. Она может дополнять солнцезащиту и помогать противодействовать окислительному стрессу, хотя и не заменяет SPF.

Миллениалам также знакома проблема гормонального акне, которое может сохраняться или впервые проявиться в 30–40 лет. В таких случаях могут помочь азелаиновая кислота и некоторые ретиноиды. При стойком акне рекомендуется проконсультироваться с семейным врачом или дерматологом, а в отдельных случаях — обсудить возможность системного лечения.

Главный урок для этого поколения заключается в том, что эффективный уход — это не гонка за самой мощной формулой. Результат чаще всего зависит от правильно подобранных средств, регулярности и терпения.

Зумеры: TikTok и стремление к идеальному лицу

Поколение Z — люди, родившиеся в 1997–2012 годах. В 2026 году им будет примерно 14–29 лет.

Если миллениалы учились разбираться в косметике с помощью блогов и журналов, то зумеры получили доступ к практически бесконечному потоку бьюти-контента. Видео с обзорами средств, рекомендациями дерматологов, утренними ритуалами и распаковками новинок появляются в соцсетях каждый день.

Такая доступность информации сделала поколение зумеров одним из самых вовлечённых в мир ухода за кожей. Молодые потребители хотят понимать, что они наносят на лицо, интересуются составом косметики, следят за новыми брендами и активно обсуждают результаты.

Однако наряду с полезными знаниями возникает и соблазн попробовать всё, что стало вирусным. Также их интересует корейская косметика, известная разнообразием текстур, многоэтапными ритуалами и вниманием к увлажнению.

Для замеров уход за кожей часто является не просто способом решить конкретную проблему, а частью образа жизни. Полочки с косметикой, красивые флаконы и утренние ритуалы становятся элементами личной эстетики, которыми хочется делиться в сети.

Впрочем, именно в этом и кроется главная ловушка. Когда каждое новое средство обещает «стеклянную» кожу, мгновенное сияние или безупречную текстуру, легко забыть, что настоящая кожа имеет поры, естественный рельеф, иногда покраснения и высыпания. Она не должна выглядеть как отретушированная фотография.

Советы

Поколение Z — одно из самых заинтересованных в уходе за кожей. Многие молодые люди воспринимают его одновременно как форму заботы о себе и профилактический подход к здоровью. При этом наиболее распространённые запросы касаются акне, постакне, покраснений и желания добиться эффекта «стеклянной кожи» — гладкой, увлажнённой и с ярким сиянием.

Главное предостережение — склонность усложнять повседневный уход и постоянно искать новые модные ингредиенты. Однако для большинства молодых людей лучшая стратегия — упростить уход. Базовая система состоит из мягкого очищения, увлажняющего крема, подходящего для вашего типа кожи, и ежедневного солнцезащитного средства широкого спектра действия. Если есть конкретная проблема, можно добавить один целевой активный компонент.

Например, салициловая кислота может быть полезна для кожи, склонной к акне, поскольку помогает очищать забитые поры. Однако её концентрация и частота применения должны соответствовать индивидуальной переносимости.

Если появляются постоянное жжение, шелушение или покраснение, это не обязательно означает, что средство действует. Наоборот, такие симптомы могут свидетельствовать о раздражении или нарушении защитного барьера. В такой ситуации стоит временно отказаться от агрессивных активных ингредиентов и обратиться к специалисту, если симптомы не проходят.

Зумерам важно помнить, что не каждый продукт, ставший популярным в TikTok, подходит именно им. А отсутствие десяти шагов в утренней рутине не означает, что уход недостаточен. В долгосрочной перспективе регулярность и базовые привычки могут принести больше пользы, чем бесконечная погоня за новинками.

Критерии, не зависящие от года рождения

Несмотря на все различия между поколениями, существует несколько принципов, которые остаются актуальными практически для каждого.

Во-первых — защита от солнца. Ультрафиолет способствует фотостарению, появлению пигментации и повышает риск развития рака кожи. Солнцезащитное средство широкого спектра действия с SPF 30 или выше, нанесенное в достаточном количестве и обновляемое по мере необходимости, — одна из важнейших составляющих ежедневного ухода за открытыми участками кожи.

Второй — увлажнение. Независимо от возраста, коже необходима поддержка защитного барьера. Для сухой кожи могут быть комфортными более плотные кремы с липидами и церамидами, тогда как для жирной или склонной к акне кожи часто подходят более легкие текстуры. Важно выбирать средство не по популярности, а исходя из собственных потребностей.

Третье — умеренность в использовании активных компонентов. Ретиноиды, кислоты и другие активные вещества могут быть полезны, но не всегда требуют одновременного применения. Постепенное введение новых средств позволяет понять, как на них реагирует кожа, и снижает риск раздражения.

Кроме того, не стоит забывать, что косметика может улучшать увлажнённость, текстуру и внешний вид кожи, но не заменяет лечение дерматологических заболеваний. Если акне не проходит, меняется пигментация или кожа постоянно раздражена, консультация дерматолога будет полезнее, чем очередная покупка.

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