Косметология
85
3 мин

Бьюти-гаджеты, которые могут навредить — что стоит знать перед тем, как купить "чудо-девайс"

Рынок красоты — это бесконечный поток обещаний подтянуть, разгладить или омолодить, и все это без инъекций и хирургии. Но за красивыми словами часто скрывается другая реальность.

Станислава Бондаренко
Гуаша

Гуаша

Массажеры, тейпы и бандажи — все эти инструменты давно стали частью домашнего ухода. Они обещают результат, который раньше ассоциировался только с профессиональными процедурами, а именно, четкий овал лица, гладкую кожу и отсутствие морщин. Пластический хирург Иван Панченко честно предупреждает, что некоторые из таких популярных бьюти-гаджетов он не рекомендует даже своим близким и на это есть конкретные причины.

Главная проблема таких гаджетов не в их популярности, а в неправильных ожиданиях. Многие из них дают кратковременный эффект или вообще работают против вас, если использовать их без понимания механики. Поэтому давайте разберемся, какие именно девайсы вызывают больше всего вопросов у специалистов и почему.

Гуаша и массажеры

Камни гуаша и различные роллеры давно стали символом ритуалов самоухода. Они действительно могут улучшать микроциркуляцию и снимать отек. Но есть важный нюанс — чрезмерное давление и неправильная техника.

По словам врача сильное нажатие может растягивать кожу, а регулярное травмирование тканей снижает тонус, поэтому в перспективе морщины могут становиться заметнее. То есть эффект зависит не от самого инструмента, а от того, как именно вы им пользуетесь.

Тейпы для лица

Тейпирование стало вирусным трендом: лицо «фиксируют» на ночь, чтобы утром проснуться без морщин.

Звучит привлекательно, но на практике клей может раздражать кожу, нарушается естественная работа мышц, а утром возможны отеки. И самое главное, постоянное тейпирование и натяжение кожи может создавать новые заломы, вместо того чтобы их убирать.

Солярий

Один из самых опасных пунктов в списке. Ультрафиолетовое излучение:

  • разрушает коллаген и эластин

  • ускоряет фотостарение

  • делает кожу менее упругой

Именно поэтому солярий давно считается одним из главных врагов молодости кожи. Если вам хочется эффекта загара, автозагар является значительно более безопасной альтернативой.

V-образные бандажи

Эти аксессуары обещают сформировать четкий овал лица благодаря компрессии. Но реальность значительно проще:

  • форма лица не меняется

  • новый контур не «закрепляется»

  • эффект исчезает сразу после снятия

Это скорее визуальная хитрость, чем реальный инструмент для изменений.

Антицеллюлитные вакуумные массажеры

Еще один популярный гаджет, который активно рекламируют как решение проблемы целлюлита. На практике:

  • могут травмировать сосуды

  • вызывают синяки

  • провоцируют появление «сосудистых звездочек»

При этом они не влияют на причину появления целлюлита, которая связана со строением подкожной ткани, гормонами и образом жизни.

Бьюти-индустрия работает на эмоциях, обещает быстрый результат, минимум усилий и доступность. Но тело не работает по таким правилам. Реальные изменения — это всегда системный подход, а именно, регулярный уход, защита от солнца, сбалансированное питание и при необходимости профессиональные процедуры.

Бьюти-гаджеты — не зло сами по себе, но проблема возникает тогда, когда они становятся заменой здравому смыслу. Не каждый тренд стоит того, чтобы переносить его в собственную рутину. И если даже специалисты не советуют определенные вещи своим близким — это повод задуматься.

