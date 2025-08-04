Бьюти-гид августа: как ухаживать за телом

Уход за телом / © Credits

Реклама

Несколько простых советов помогут сохранить кожу увлажненной, здоровой и сияющей, чтобы вы могли наслаждаться последним месяцем лета без неприятных сюрпризов.

Collistar, Special Perfect Body Firming Talasso-Scrub

Перед тем как кожа получит новую порцию солнца, ее следует мягко подготовить и обновить верхний слой. Один из самых эффективных способов – скраб. Скраб сочетает морскую соль, ароматерапевтические масла и активные ингредиенты, которые тонизируют и делают эпидермис более упругим. После использования кожа не только гладкая, но и заметно более мягкая, готовая к загару.

Sensilis, Body Spray SPF 50+

Даже если вы не лежите часами на пляже, SPF – обязательная часть летнего ухода. В формате спрея он особенно удобен, ведь его можно наносить даже на влажную кожу. Спрей не оставляет белых следов и дарит комфорт даже в разгар жары – идеальный вариант для отдыха у воды.

Реклама

Hampton Sun, Classic Sun SPF 4 Oil

Для тех, кто мечтает о насыщенном оттенке загара, но не хочет пересушить кожу, есть вариант с минимальным уровнем SPF. Масло обладает приятной текстурой, увлажняет кожу и оставляет легкий блеск. Такое средство следует использовать только в часы наименьшей солнечной активности – как завершающий штрих к загорелой коже.

Elemis, Cool-Down Body Wash

После солнца и морской соли кожа нуждается в деликатной очистке. Восстанавливающий гель для душа освежает тело и возвращает ощущение прохлады и комфорта.

Aweskin, Touch Touch Body Cream Fresh Fig

Увлажнение летом - не просто привычка, а способ поддержать кожу в тонусе. Крем имеет легкую текстуру, быстро впитывается и не оставляет липкости — именно то, что хочется от ухода в жару.

Летний уход не должен быть сложным. Главное – стабильность: мягкая очистка, регулярное увлажнение и базовая защита от солнца. Так кожа остается здоровой, даже если день начинается с пробежки, а кончается вечером у воды.

Реклама