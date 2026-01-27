Бьюти-тренд 2026 года: жидкие патчи под глаза

© Credits

Несмотря на wow-эффект, у классических патчей есть некоторые недостатки: одноразовость, большое количество упаковочных отходов, невозможность индивидуально варьировать количество средства, а также риск трансэпидермальной потери влаги при увеличении времени пребывания на коже.

Вот почему бьюти-бренды сконцентрировались над разработкой более комфортного и не менее эффективного аналога — жидких патчей. По сути, это концентрированные сыворотки или гели для зоны под глазами, которые создают эффект «второй кожи», но их называют патчами благодаря высокой концентрации активных ингредиентов и мгновенному эффекту.

Эксклюзивно для Леди.ТСН.ua основательница украинского бренда BOGIKA Ева Галайда рассказала, почему стоит попробовать жидкие патчи и как их можно использовать (спойлер: способов несколько).

Первые коммерческие формулы жидких патчей появились в профессиональных продуктах для косметологов как средство для экспресс-восстановления после агрессивных салонных процедур (лазерное омоложение, срединные пилинги, инъекции), а затем постепенно перешли в нишу домашнего ухода. Бум на жидкие патчи был колоссальным и лишь усилился на фоне трендов zero waste и skin-минимализма.

По сути, жидкие патчи — это суперконцентрированный продукт для периорбитальной зоны, который работает за считанные секунды. Их очень удобно использовать, а после не нужно выбрасывать в мусорку, лишь снять остатки спонжем. Это делает жидкие патчи под глаза экологичной альтернативой классическим.

А еще жидкие патчи служат значительно дольше, чем упаковка гидрогелевых. Кроме того, жидкие патчи не скользят и не отклеиваются: вы можете нанести их и продолжать заниматься йогой, фитнесом или любыми домашними делами.

Также, в отличие от классических патчей, жидкие можно использовать несколькими способами: тонким слоем для ежедневного ухода, более плотным — как экспресс-маску перед важным событием. Также жидкие патчи очень полюбили визажисты из-за того, что они разглаживают микрорельеф, уменьшают видимость морщин, а также делают консилер более пластичным и стойким. Это делает применение жидких патчей важным этапом подготовки кожи к нанесению макияжа.

Как использовать жидкие патчи

1.Нанесите небольшое количество средства на очищенную и тонизированную кожу (под глаза, на лоб, носогубный треугольник).

2.Оставьте на 10-15 минут. После этого снимите остатки средства спонжем, увлажненным гидролатом или теплой водой.

3.Затем нанесите любимые сыворотку и крем для зоны вокруг глаз.

4.Первые три недели используйте ежедневно утром или вечером, далее — 2-3 раза в неделю для поддержания эффекта.

5.Для лифтинг-эффекта можно хранить патчи в холодильнике.

Жидкие патчи, которые стоит попробовать

Жидкие патчи MyIDi Eye Patch Mask жидкие патчи MyIDi Eye Patch Mask

Жидкие патчи MyIDi Eye Patch Mask для контура глаз находятся во флаконе с кукольным дизайном нежного оттенка мяты. Однако они великолепны не только с точки зрения эстетики. Так, средство работает одновременно по нескольким направлениям: повышает упругость и эластичность, тонизирует и разглаживает деликатную кожу благодаря протеинам миндаля, аллантоину, экстрактам листьев баобаба и чаги.

Жидкие патчи Liberty of London LBTY The Hero-Only Edit Liquid Eye Patch

Жидкие патчи Liberty of London LBTY The Hero-Only Edit Liquid Eye Patch содержат настоящий beauty-коктейль для мгновенного пробуждения кожи вокруг глаз. Они содержат масло семян манго, глицерин и гиалуронат натрия для глубокого увлажнения в течение всего дня, кофеин для отдохнувшего вида даже после бессонной ночи и борьбы с отеками.

Жидкие патчи от BOGIKA

Гиалуроновая кислота в составе жидких патчей от BOGIKA позволяет образовываться равномерной пленке на поверхности кожи, образуя основу патча, которая притягивает и удерживает влагу. Кроме нее в формуле работает комплекс из энхансера и двух видов пептидов, который контролирует нейроны и дает результат, похожий на действие ботокса: пептиды обладают высокой проницаемой способностью с выраженным накопительным эффектом, поэтому за три недели применения средства количество морщин заметно. Высокомолекулярная гиалуроновая кислота насыщает влажной верхние слои кожи, как результат разглаживаются и исчезают поверхностные морщины. Экстракт чаги снимает воспалительные процессы и укрепляет микрососуды, а еще вы получаете ровный тон кожи и менее видимую капиллярную сетку.

Жидкие патчи Beauty Jar Cool Eyes Liquid Eye Patches

Жидкие патчи от Beauty Jar на 95% состоят из натуральных компонентов, которые день за днем улучшают состояние кожи, а также обеспечивают заметный мгновенный эффект. В формуле на активацию внутреннего сияния, глубокое увлажнение, отток лимфы, минимизацию темных кругов и отеков работают экстракты шиповника, огурца и зеленого кофе.