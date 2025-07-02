Чем сахарная эпиляция отличается от восковой / © Credits

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Оба метода эффективны, но отличаются по составу, технике выполнения, уровню боли, воздействию на кожу и даже экологичности. Все больше женщин отдают предпочтение именно сахарной эпиляции, которая имеет глубокие исторические корни — еще со времен Древнего Египта и Персии. Говорят, что сама Клеопатра пользовалась сладкой пастой, чтобы достичь гладкой кожи. Почему же старинная техника снова стала популярной и действительно ли она лучше воска, рассказало издание Real Simple.

Сахарная эпиляция или шугаринг — это метод временного удаления волос с помощью густой пасты, сделанной из сахара, лимонного сока и воды. Эта природная смесь наносится против роста волос, а удаляется — по направлению роста, это делает процесс менее болезненным по сравнению с воском.

Натуральность без компромиссов

Сахарная паста — это полностью натуральный продукт. Никаких ароматизаторов, красителей или химии. Подойдет даже для чувствительной кожи.

Воск обычно содержит смолы, ароматизаторы и другие компоненты, которые могут вызвать аллергию или раздражение, особенно при использовании на лице или в зоне бикини.

От чего меньше неприятных ощущений

Шугаринг считается менее болезненным. Благодаря тому, что пасту срывают по росту волос, кожа меньше травмируется, а дискомфорт уменьшается.

Воск удаляется против роста волос — это чаще вызывает раздражение, микротравмы, врастание волос и даже синяки на чувствительной коже.

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Экологичность

Сахарную пасту можно использовать повторно на одном участке кожи, ведь она не переносит бактерий, если соблюдена гигиена. Она растворяется в воде, легко смывается и не загрязняет окружающую среду.

Воск — это одноразовый материал, для каждой зоны нужна новая порция, а остатки часто нужно счищать специальным маслом.

Уход после процедуры

Сахар легко смывается водой. После шугаринга достаточно просто принять душ. А вот воск оставляет липкий слой, который нужно удалять жирными средствами. Это может забить поры и вызвать высыпания.

После любого метода эпиляции важно:

Не использовать скрабы и кислотные средства не менее 48 часов.

Увлажнять кожу кремами или маслами с гипоаллергенной формулой.

Избегать соляриев, бассейнов, бань в первые двое суток.

Как долго держатся результаты

Оба метода дают результат на 3-5 недель. Но шугаринг имеет одно важное преимущество: со временем волосы становятся тоньше, мягче и растут медленнее. Регулярное удаление с помощью сахара может значительно уменьшить количество волос на теле.

Как делать шугаринг дома

Сахарную эпиляцию легко сделать самостоятельно. Многие бренды предлагают готовые наборы, которые стоят недорого и просты в использовании.

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Очистите кожу — помойте с мылом и тщательно высушите. Нанесите немного детской присыпки — она поглотит влагу. Возьмите немного пасты и разомните в руках, пока она не станет мягкой и эластичной. Нанесите пасту против роста волос, слегка вотрите. Сорвите резким движением по росту волос. Повторите на других участках. Смойте остатки теплой водой, нанесите увлажняющий крем.

Противопоказания

Сахарная эпиляция подходит почти всем, но не рекомендуется:

при варикозном расширении вен,

при свежих ранах, порезах, ожогах,

во время обострения кожных заболеваний (дерматит, экзема, псориаз),

при беременности (особенно первый триместр) — с осторожностью.

Если вы ищете деликатный, экологичный и натуральный способ удаления волос, особенно на чувствительных участках — сахарная эпиляция станет вашим фаворитом. Это не просто модный тренд, а проверенный веками метод, который действительно работает.

Перед любой процедурой обязательно протестируйте кожу на аллергию и посоветуйтесь с косметологом, особенно если у вас чувствительная кожа или дерматологические проблемы.