Что нужно знать, прежде чем начать лазерную эпиляцию: 10 важных замечаний

Если вы хотите избавиться от волос на теле, вариантов у вас множество. Вы можете воспользоваться бритвой или даже инвестировать в одно из лучших устройств для IPL-эпиляции. Но эксперты соглашаются, что для долгосрочного уменьшения волос салонный лазер — это лучший выбор. А теперь, когда зима уже в разгаре, самое время начать свой путь эпиляции.

С помощью экспертов Woman&Home рассмотрим все, что вам нужно знать, прежде чем записаться на лазерную эпиляцию.

Уменьшение, а не удаление

Лазер — это не 100% удаление волос, а скорее долгосрочное уменьшение их роста. После курса эпиляции мы можем достичь уменьшения волос на 80-90%.

Вы сможете увидеть результаты уже после первого сеанса. Волосы могут медленнее отрастать между сеансами, текстура волос может меняться, они будут становиться тоньше, и их будет заметно меньше.

Работает на всех тонах кожи, но не на цвете волос

В прошлом лазерам было трудно различить насыщенный оттенок кожи от темных волос, поэтому он не всегда был доступен людям с черной или азиатской кожей. Но современные аппараты, а также лучшее понимание чувствительности к меланину, изменили это. Лазерную эпиляцию можно безопасно проводить на большинстве тонов кожи. Однако важен тип используемого лазера. Для более темных тонов кожи определенные длины волн являются самыми безопасными и эффективными.

Цвет волос — это другое дело. Лучшим кандидатом для лазерной эпиляции является любой клиент с темными волосами, в идеале темно-коричневыми или черными, поскольку лазер притягивается к пигменту в волосах. Клиентам с рыжими, белыми, светлыми или седыми волосами не рекомендуется проходить лазерную эпиляцию. Лазер по сути не различает эти волоски и не имеет никакого эффекта.

Это занимает месяцы

Если вы думали, что лазерная эпиляция — это одноразовая процедура, подумайте еще раз. Для лучших результатов и постоянного уменьшения волос эксперты рекомендуют курс из минимум восьми сеансов.

Также важно точно рассчитывать время проведения процедур. Сеансы проводятся по очень важным временным рамкам: каждые 4-6 недель для участков лица и 6-8 недель для участков тела. Если провести лазерные сеансы слишком рано или слишком поздно, можно увидеть негативное влияние на общие результаты». Это объясняется тем, что для лазерной эпиляции волосы должны быть в анагеновой или фазе роста волосяного цикла. «В любой момент времени только 1%-30% наших волос находится в стадии анагена. Вот почему нам нужно несколько сеансов.

Эксперты рекомендуют планировать курс лазерной эпиляции за шесть месяцев до каких-либо праздников или важных событий, а это значит, что если вы хотите избавиться от пушистости к лету, в идеале вам нужно начать зимой.

Разные участки реагируют по-разному

Пушковые волосы — это ваш мягкий, пушистый «персиковый пух», не предназначенный для агрессивного удаления. Обычно они встречаются на лице и шее, и лучше всего бороться с ними мягким методом, таким как дермапланинг. Использование лазера на пушковых волосах не просто означает трату ваших денег, но и может спровоцировать состояние, которое называется парадоксальный гипертрихоз, когда волосы отрастают более густыми и темными.

Однако, волосы на таких местах, как брови, ноги, линия бикини и подмышки, толще и темнее, что делает их идеальной мишенью для лазера.

Это очень быстрая процедура

Лазер — очень быстрая процедура. Эпиляция ног полностью, зоны бикини и подмышек занимает всего 45 минут. Процедура для верхней губы займет менее пяти минут за сеанс.

Вам также не придется беспокоиться о слишком длительном времени восстановления. Вы можете увидеть небольшое покраснение, и ваша кожа может немного нагреваться сразу после процедуры, но все должно зажить в течение 24-72 часов.

Нужно побриться

Перед приемом вам нужно побрить участок, подготовленный к лазеру. Лазерная эпиляция работает путем направленного лазерного света на волосяной фолликул и использования тепла для разрушения корня. Если клиент приходит на прием с жалобами на вросшие волосы, и мы проводим лазерную эпиляцию непосредственно над ним, лазерная энергия поглощается поверхностными волосами и не используется у корня, что приводит к плохим результатам. Чем ближе бритье к процедуре, тем лучше. Поэтому используйте лучшую бритву, которую можете, и регулярно заменяйте лезвия.

А если вас беспокоит отрастание волос между приемами, брейтесь. Депиляция воском, эпиляция, пинцет и даже кремы для удаления волос категорически запрещены. Это потому, что лазерная эпиляция разрушает корни наших волос, известные как дермальный сосочек, который отвечает за поддержку луковицы. Если мы разрушим дермальный сосочек, организм больше не сможет питать волосы, тем самым убивая их. Но когда мы депилируем воском, нитью или пинцетом, мы можем вытащить дермальный сосочек вместе с волосами. А если корней нет, лазер не будет работать.

Позаботьтесь о татуировках

Лазерная эпиляция не рекомендуется тем, кто имеет боди-арт, поскольку она может вызвать выцветание и дискомфорт. Вы все еще можете записаться на прием, но лазер нельзя использовать для удаления волос над татуировкой, поэтому, если они попадут в зону обработки, их закроют и обведут. Вот почему начальные консультации так важны — вы можете заранее предупредить своего косметолога о любых татуировках, чтобы узнать, стоит ли это делать.

Некоторые участки более чувствительны

У каждого свой болевой порог, поэтому трудно определить его по шкале страданий. Если вы пережили эпиляцию бикини, вы легко переживете лазерную эпиляцию чего угодно. Щипание или щелчок резинки на коже, сопровождающийся теплом — примерно так можно описать эту процедуру. Лазер также сопровождается потоком холодного воздуха на коже, что приятно ощущается и действительно помогает минимизировать любой дискомфорт.

Как и в случае с восковой депиляцией, есть участки, которые чувствительнее других. В общем, самыми неприятными участками являются костлявые участки, такие как лодыжки; верхняя губа может быть более щипкой, поскольку кожа тоньше с большим количеством нервных окончаний. Зона бикини может быть более напряженной из-за жесткости лобковых волос.

Стоит ли откладывать сеанс из-за менструации

Откладывание депиляции бикини в это время месяца меньше связано с повышенной чувствительностью кожи (хотя для многих это будет фактором), а больше — со стеснительностью. На самом деле вы можете не волноваться, лазерная эпиляция зоны бикини абсолютно нормальна во время менструации, поэтому, если ваш следующий прием приходится на неделю кровотечения, используйте тампон и не откладывайте сеанс. Лучше всего придерживаться последовательности.

Хотя клиентки могут испытывать большую чувствительность в это время, поскольку гормональные изменения могут сделать кожу более чувствительной и повлиять на наш болевой порог.

Чего следует избегать

Надлежащая подготовка кожи и волос перед приемом поможет улучшить результат.

Прекратите все другие методы удаления волос, такие как восковая депиляция, пинцет и эпиляция, за четыре недели до процедуры.

Подготовьте кожу, побрившись за 24 часа до визита.

Удалите все средства для искусственного загара и тонировочные средства. Участок должен быть свободным от дезодорантов, лосьонов и солнцезащитного крема.

Избегайте пребывания на солнце и соляриев за две-шесть недель до процедуры.

Избегайте эксфолиантов и активных ингредиентов за три-пять дней до любых сеансов на лице и сообщите своему лазерному специалисту о любых изменениях в состоянии здоровья или недавних передовых методах лечения, которые вы могли пройти.

После процедуры ваша кожа может быть немного чувствительной, поэтому некоторых вещей следует избегать.