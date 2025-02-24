Что старит женщину после 50 лет — избегайте этого

Неправильное применение декоративной косметики может все испортить и придать лишние годы женщине.

Изменения, происходящие с кожей лица после 50 лет могут быть значительными. Восстановление кожи замедляется из-за гормональных изменений, а также влияния внешних факторов. Однако исключение некоторой косметики может сохранить привлекательность женщины.

Что следует избегать

Праймеры с силиконом

Хотя праймеры разглаживая кожу, они могут стать причиной появления прыщей и закупорки пор. Выбирайте праймеры без силикона, чтобы добиться безупречного результата.

Парфюмированные тональные средства

Ароматизаторы в составе тональных средств могут вызывать аллергические реакции и закупоривать поры. Выбирайте тональные средства с натуральными ингредиентами, особенно, если у вас чувствительная кожа.

Неподходящая формула тонального крема

Даже если вы внимательно читаете этикетку, тональный крем может не подходить для вашего типа кожи.

Чем не стоит пользоваться

Черная подводка для глаз

В более молодом возрасте она делает глаза выразительными. В зрелом, когда кожа утончается, выглядит на веках контрастно, а в некоторых случаях – вульгарно. Поэтому эксперты по макияжу рекомендуют делать подводку коричневым карандашом (или тенями).

Коричневый карандаш для губ

А вот подводить коричневым карандашом губы не стоит, говорят визажисты. Лучше использовать нейтральные цвета (можно с розовым оттенком). Так вы сможете визуально увеличить губы, но это будет выглядеть естественно.

Тени с шиммером или глиттером

Блестки – это привлекательно, но на молодой коже. С возрастом морщин на коже становится больше, тени в них скапливаются много и это непривлекательно. Еще один аргумент против блесток: они делают глаза старше и подчеркивают даже мельчайшие недостатки на веках.

Слишком густые и наращенные ресницы

Тяжелые и слишком длинные наращенные ресницы делают взгляд более тяжелым. Меньший объем подчеркивает глаза, откроет их и зрительно увеличивает. А главное – молодит.

Темная матовая помада для губ

Как и в случае с бровями, темная матовая помада может сделать ваши губы тоньше, а также закрасит тонкие линии вокруг губ, что визуально прибавит несколько лишних лет. Зрелым женщинам лучше использовать розовый полупрозрачный блеск для объема.

Отсутствие румянца

Самый простой способ добавить лицу свежести и визуально омолодить его – это легкие румяна. Но очень принципиально научиться правильно их использовать.

Ранее мы писали, чем кокосовое масло полезно для волос и кожи. Больше об этом читайте в новости.

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