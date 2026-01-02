Что такое долголетие кожи: дерматолог раскрыл преимущества нового тренда в индустрии красоты

Женщина наносит на лицо крем / © Credits

Мы уже хорошо знакомы с такими терминами, как антивозрастной уход, когда речь идет о лучших увлажняющих средствах для лица и лучших сыворотках с гиалуроновой кислотой, но в последние месяцы мы увидели новый термин — долголетие кожи. В эпоху, когда биохакинг и замедленное старение популярнее, чем когда-либо, неудивительно, что мы видим, как модные слова, такие как «долголетие», входят в мир ухода за кожей.

Почему все говорят о долголетии кожи, и что именно это означает, рассказывает Woman&Home.

Лучшие кремы с ретинолом и лучшие устройства для терапии красным светом славятся своей способностью улучшать упругость, минимизировать мелкие морщины и разглаживать кожу после этого. Однако долговечность кожи — это проактивный подход к поддержанию долгосрочного здоровья и функциональности кожи, а не попытка исправить уже видимые признаки старения.

Что означает долговечность в уходе за кожей

Анджали Махто, консультант-дерматолог, объясняет, что долголетие в уходе за кожей — это, по сути, современный модный термин для того, что дерматологи рекомендуют годами — принимать меры для защиты кожи от долгосрочных повреждений и замедления распада коллагена и эластина.

Поскольку такие термины, как «банкинг коллагена» и «профилактический уход за кожей», относятся к одной категории, д-р Махто считает, что речь идет о поддержании здоровой, устойчивой кожи как можно дольше, а не о погоне за быстрыми решениями. Уход за кожей долгого возраста сосредоточен на защите кожного барьера, уменьшении оксидативного стресса и поддержке естественных процессов восстановления, чтобы ваша кожа оставалась здоровой и крепкой со временем.

Какие проблемы решают средства для долголетия кожи

Итак, теперь мы знаем основное определение, но вам, возможно, все еще интересно, что именно делают средства по уходу за кожей долгого возраста. Как объясняет Махто, эти продукты направлены на защиту кожи от повреждений окружающей среды, ультрафиолетовых лучей и свободных радикалов, которые являются основными движущими силами старения. Они также работают над укреплением кожного барьера, поддержкой увлажнения и поддержанием здоровья коллагена и эластина. Проще говоря, по сути, они разработаны для того, чтобы оставить вашу кожу упругой, гладкой и здоровой.

В чем разница между средствами против старения и для долголетия

Вы можете размышлять, стоит ли вам отказаться от своих формул против старения, если вы выбираете стратегию долголетия, но, как говорит доктор Махто, практической разницы очень мало. Уход за кожей против старения традиционно сосредоточен на замедлении или возвращении видимых признаков старения, тогда как уход за кожей долголетия делает акцент на профилактике и поддержке.

На самом деле, дерматолог подчеркивает, что существует немало общих черт в отношении процедур и ингредиентов. Оба подхода пересекаются — они используют антиоксиданты, солнцезащитные средства, увлажнители и ингредиенты, поддерживающие барьер, для защиты коллагена и эластина.

Долголетие — это просто современный способ сформулировать профилактический уход, который делает его проактивным, а не реактивным. Основные принципы остаются неизменными — защищать и поддерживать здоровье кожи со временем.

Сосредотачиваясь на профилактическом уходе за кожей, вы можете начать использовать средства ухода за кожей в свои двадцать лет, когда начинаются первые едва заметные признаки фотостарения и разрушения коллагена. Речь идет не о предотвращении морщин, а о том, чтобы дать вашей коже инструменты, чтобы оставаться сильной и устойчивой с возрастом.

Однако есть одно средство ухода за кожей, которое, по словам дерматолога, следует отдавать приоритет в вашем ежедневном уходе, чтобы защитить долгосрочное здоровье вашей кожи — это солнцезащитный крем — самый важный шаг в любом возрасте, поскольку это вещь номер один, которую вы можете сделать для долгосрочной защиты вашей кожи.

Как начать применять стратегию долголетия кожи

Тех, кто хочет включить средства для долговременного ухода за кожей, доктор Махто призывает сосредоточиться на основах, используя нежное средство для очищения, один из лучших солнцезащитных кремов для лица и увлажнитель, который поддерживает кожный барьер.

После того как вы определитесь с основами своего ухода, Махто советует наносить антиоксиданты, такие как витамин С или ниацинамид, утром, и увлажнители, такие как гиалуроновая кислота или керамиды. Ретиноиды можно добавить позже для дополнительной поддержки коллагена. Цель — последовательность, а не сложность: регулярное ежедневное использование этих ингредиентов защищает кожу и поддерживает ее здоровье/устойчивость со временем.