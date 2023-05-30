Что у нее с лицом: эксперт назвал процедуру, из-за которой женщины выглядят старше

В погоне за вечной молодостью и красотой многие женщины совершают ошибки и вместо омоложения визуально добавляют себе возраст.

Многие женщины с возрастом начинают регулярно практиковать различные процедуры для лица, чтобы уменьшить признаки старения.

Однако, по словам эксперта, с процедурами для омоложения вполне возможно переусердствовать, манипуляции с лицом могут иметь противоположный эффект, когда вместо омоложения женщина начинает выглядеть старше.

Косметолог и эксперт по уходу за кожей Амиш Патель рассказал эксклюзивно для Express.co.uk об ошибках, которые совершают женщины при выборе стратегии сохранения молодости.

По мнению эксперта, невыразительное лицо и перекачанные щеки и губы могут сделать вас старше, а процедуры, которые, например, восстанавливают юношеский румянец, могут стереть годы.

Эффект опухшего лица

Косметолог не рекомендует слишком увлекаться филлерами. Эффект опухшего лица, который был в тренде несколько лет назад в Голливуде у некоторых знаменитостей, является классическим примером злоупотребления возможностями эстетической косметологии.

В наше время в моде изящное старение. Поэтому многие женщины выбирают омолаживающий макияж или йогу для лица как менее инвазивные методы выглядеть моложе.

Также эксперт рекомендует вместо того, чтобы гнаться за потерянным объемом, обратить внимание на, казалось бы, мелкие, но легко устраняемые современными косметическими средствами проблемы, такие как мелкие мимические морщины и пигментные пятна.

Ботокс и пилинг

При правильном проведении такие процедуры, как ботокс и химический пилинг лица, являются отличным способом выглядеть моложе.

Уколы ботокса смягчают динамические морщины на лице, такие как морщины на лбу и "гусиные лапки" вокруг глаз.

Еще на несколько лет вас могут омолодить химические пилинги для лица, которые борются с проблемами пигментации и мелкими морщинами. Ровный без пигментных пятен цвет лица и нежный румянец действительно омолаживает гораздо больше, чем "надутые" щеки.

Профессиональная косметика

Другой вариант — отточить свой режим ухода за кожей, предложил эксперт, инвестируя в лучшие профессиональные продукты для долгосрочных преимуществ.

С возрастом обновление клеток нашей кожи начинает замедляться, и кожа может выглядеть тусклой и страдать от высыпаний.

Чтобы вернуть коже прежнее сияние, обновите продукты по уходу за кожей до средств по уходу за кожей профессионального уровня, которые помогут решить эти проблемы, чтобы омолодить, освежить и позаботиться о вашей коже.

Пересматривайте свой режим ухода за кожей каждые шесть месяцев, адаптируйтесь к сезонным изменениям (более тяжелые кремы зимой и более легкие сыворотки летом) и меняйте его, если он вам не подходит.

С возрастом наша кожа меняется, поэтому то, что хорошо работало для вас в 20 лет, не даст вашей коже того, что ей нужно в 30.

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