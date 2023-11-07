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Чтобы не было морщин и трещин: пластический хирург рассказал, как правильно ухаживать за губами

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
324
Время на прочтение
2 мин
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Чтобы не было морщин и трещин: пластический хирург рассказал, как правильно ухаживать за губами

Фото: Credits

Молодость не вечна, но при правильном уходе хороший вид можно сохранить надолго. Пластический хирург дал советы, которые помогут предотвратить преждевременное старение губ.

Моника Киу ведет свой ТикТок, насчитывающий почти 350 тысяч подписчиков, где делится секретами своей работы и красоты. В одном из видео она ответила на вопрос подписчика и дала свои советы по уходу за губами.

  • Первый и самый важный шаг – это увлажнение. Поскольку губы не имеют сальных желез и кожа здесь тоньше, чем у тела, вы должны позаботиться об увлажнении. Увлажняйте губы с помощью бальзама, которых есть множество. Моника предпочитает обычный вазелин.
  • Также не забывайте о ежедневном SPF-уходе, ведь губы нежные и нуждаются в защите от солнца даже в холодное время года.
  • Хирург говорит, что вы можете использовать ретинол, но убедитесь, что вы нашли хорошую формулу, которую можно использовать для обезвоженных губ.
  • Кроме того, можете рассмотреть применение филеров. Хороший филлер не только придаст объема, но и увлажнит губы изнутри.
  • Во избежание появления тонких морщин вокруг губ не курите и не пейте используя соломинку.
  • Рассмотрите косметические процедуры с применением ботокса, восстановления поверхности – химический пилинг и лазер, микронидлинг, которые хорошо подойдут для области вокруг губ.
@drmonicakieu Ответ на @aims139 ♬ original sound — Dr Monica Kieu

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Дата публикации
Просмотры
324
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